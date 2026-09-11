9/11 برسی: 25 سال بعد، صحافیوں نے 11 ستمبر کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا
ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے پچیس سال بعد، ان واقعات کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے ان مناظر کو بیان کیا۔
Published : September 11, 2026 at 12:41 PM IST
نیویارک: 11 ستمبر 2001 کو، کیرن میتھیوز اپنے مین ہٹن کے اپارٹمنٹ میں اپنی تین سالہ بیٹی کو پری اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھیں کہ انہیں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی—ایک ایسی آواز جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھائے باہر نکل آئیں۔ آس پاس موجود لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں بنے ایک بڑے شگاف کی طرف دیکھ رہے تھے؛ ان کے گھر سے محض چند بلاکس کے فاصلے پر واقع عمارت سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔
"آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟" لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کی رپورٹر میتھیوز نے بھی یہی سوالات پوچھنا شروع کر دیے، بیٹی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہی انہوں نے جلدی سے اپنی نوٹ بک نکالی تاکہ لوگ جو کچھ دیکھ رہے تھے اسے قلمبند کر سکیں۔
میتھیوز کا منصوبہ تھا کہ بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ نیویارک کے پرائمری انتخابات کی کوریج کے لیے کام پر جائیں گی۔ لیکن اس کے برعکس، وہ اور ’اے پی‘ کے دیگر صحافی 11 ستمبر کے حملوں کے عینی شاہد بن گئے اور ان واقعات کو ریکارڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔
پچیس سال بعد، اے پی کے صحافی ان مناظر کو یاد کر رہے ہیں۔
شروع میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے
جب وہ باہر نکلیں تو اپنی عمارت کی لابی میں انہیں ایک خاتون ملیں جو رو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی چھوٹا طیارہ حادثاتی طور پر ٹاور سے ٹکرا گیا ہے۔
پھر، انہوں نے ساؤتھ ٹاور (جنوبی ٹاور) سے آگ کا ایک "بڑا سا گولہ" اٹھتے دیکھا، اس وقت اغوا شدہ دوسرا طیارہ اس ٹاور سے ٹکرایا تھا۔
ان کی بیٹی رونے لگی: "مجھے اسکول جانا ہے، مجھے اسکول جانا ہے۔"
میتھیوز نے کہا، "تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے۔"
میتھیوز بہرحال پری اسکول کی طرف بڑھیں، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اساتذہ بچوں کو لے کر شمال کی جانب بھاگ رہے ہیں؛ بہت سے بچے رو رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اوپر ایک محفوظ جگہ پر لے گئیں اور 'بارنی' (بچوں کا ایک شو) لگا دیا۔
اسی دوران، انہوں نے دو مزید زوردار دھماکوں کی آواز سنی—پہلے ایک ٹاور گرا، پھر دوسرا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور القاعدہ کے دہشت گردوں کے اغوا کردہ چار طیاروں کے ٹاور سے ٹکرانے سے مجموعی طور پر تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہو گئے۔
اب ریٹائر ہو چکی میتھیوز پچیس سال بعد اپنی زندگی کو آج بھی 11 ستمبر سے پہلے اور بعد کے وقت کے تناظر میں دیکھتی ہیں۔
انہوں نے کہا، "میں عام طور پر ڈرپوک قسم کی انسان نہیں ہوں۔ لیکن جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو سیکیورٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔"
میتھیوز نے مزید کہا، "میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی کہانی سنانے کے عمل میں شامل رہنے سے مدد ملی۔"
کیمرہ ایک دیوار بن جاتا ہے
جب رچرڈ ڈریو سب وے سے نکل کر چیمبرز اسٹریٹ پر آئے اور جلتے ہوئے ٹوئن ٹاورز کو دیکھا، تو لوئر مین ہٹن کی سڑکیں دھوئیں اور ملبے سے بھری ہوئی تھیں۔
اس دن ان کی ذمہ داری دراصل فیشن ویک کے پہلے دن کی کوریج کرنا تھی—ایک ایسا ہنگامہ خیز ایونٹ جو گلیمر، ماڈلز اور رن وے شوز سے بھرپور ہوتا ہے۔
انہوں نے تصاویر کھینچنا شروع کیں۔ سرمئی راکھ اور کالک ان کے کپڑوں، چہرے اور کیمروں پر جم گئی۔
ایک ہنگامی طبی کارکن نے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، "وہ دیکھیں۔" لوگ جلتے ہوئے ٹاورز سے نیچے گر رہے تھے۔
ڈریو نے کہا، "مجھے نہیں معلوم کہ وہ خود چھلانگ لگا رہے تھے یا آگ کی وجہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔"
ڈریو نے ان کی تصاویر لیں۔ ایک تصویر "دی فالنگ مین" (گرتا ہوا آدمی) کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں ایک تنہا شخص سر کے بل نیچے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا جسم تقریباً ٹاورز کی عمودی لکیروں کی سیدھ میں ہے۔ یہ تصویر اگلے دن چند اخبارات میں شائع ہوئی، لیکن دیگر اشاعتی اداروں نے اسے شائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ قارئین کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔
آج بھی، ڈریو ہفتے میں کم از کم ایک بار اس تصویر—اور اس میں موجود نامعلوم شخص—کے بارے میں سوچتے ہیں۔
ڈریو نے کہا، "جب میں 11 ستمبر جیسے حالات میں ہوتا ہوں، تو میں 'پروفیشنل فوٹوگرافر' کے موڈ میں آ جاتا ہوں اور اپنی توجہ اس چیز پر مرکوز رکھتا ہوں جو میرے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔" انہوں نے 1968 میں رابرٹ ایف کینیڈی کے قتل کی بھی تصاویر لی تھیں۔
انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ ان کے کیمرے کو ایک 'دیوار' کہتی ہیں—ایک ایسا فلٹر جو فوٹوگرافر اور اس حقیقت کے درمیان حائل ہوتا ہے جسے عکس بند کیا جا رہا ہو۔
انہوں نے کہا، "میرا خیال ہے کہ میں یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں کہ ان واقعات نے مجھ پر واقعی گہرا اثر ڈالا ہے۔"
وہیل چیئرز خالی ہی رہیں
جب اس دوپہر اے پی کے رپورٹر لیری نیومیسٹر گراؤنڈ زیرو کے قریب ایک اسپتال پہنچے، تو منہدم ہونے والے ٹاورز کی گرد و غبار کسی "برفانی طوفان" کی طرح گر رہی تھی۔
ڈاکٹر اور نرسیں باہر جمع تھے۔ داخلی راستے پر وہیل چیئرز اور اسٹریچرز کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ عملہ زخمیوں کی مسلسل آمد کے لیے تیار تھا، نیومیسٹر کو اندازہ تھا کہ ممکنہ طور پر ہزاروں افراد آ سکتے ہیں۔
پھر، گھنٹے گزرتے گئے۔
نیومیسٹر نے کہا، "یہ واضح ہو گیا کہ اب مزید کسی کو نہیں لایا جا رہا تھا۔"
آدھی رات کے قریب، نیومیسٹر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ کے قریب سے گزرے۔ ایک ڈاکٹر نے انہیں بتایا: "جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتیں گریں یا تو آپ اس جگہ سے دور ہٹ جائیں یا بھاگ جائیں یا پھر آپ ہلاک ہو گئے۔ اس کے درمیان کوئی تیسری صورت نہیں تھی۔"
انہوں نے اپنے والد کی آواز پہچان لی
اے پی کے صحافی جیریمی براؤن، جو اس وقت 26 سال کے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قریب فلم بندی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک زبردست گرج دار آواز سنی۔ ایک فائر فائٹر ان کی طرف بھاگا اور چلایا، "اپنا کیمرہ اٹھاؤ، میرے پیچھے آؤ۔"
براؤن اس کے پیچھے پیچھے 'سیون ورلڈ ٹریڈ سینٹر' کے لوڈنگ ڈاک (سامان اتارنے کی جگہ) میں گئے، عین اسی وقت ملبے کا ایک بہت بڑا ریلا ان کی طرف بڑھا۔ عمارت میں اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے ایک کمرے میں پناہ لی۔
براؤن نے کہا، "آپ ملبے کی تپش محسوس کر سکتے تھے۔ آپ اس کی بو محسوس کر سکتے تھے۔"
جب گرجنے کی آواز تھم گئی، تو انہوں نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے راستہ بنایا اور ایمرجنسی ایگزٹ تلاش کر لیا۔ براؤن نے اپنی ٹی شرٹ اپنے چہرے پر کھینچی اور فلم بندی شروع کر دی۔
اچانک انہوں نے کسی کو پکارتے ہوئے سنا، "جیریمی!" یہ ان کے والد تھے، جو قریب ہی کام کرتے تھے۔
براؤن نے کہا، "یہ ناقابلِ یقین تھا۔ یہ لاٹری جیتنے جیسا تھا۔" سیل فون سروس نہ ہونے کی وجہ سے، براؤن کی والدہ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ آیا وہ دونوں زندہ بچ گئے ہیں یا نہیں۔ باپ اور بیٹے اس دن اکٹھے رہے، ان کے والد نے براؤن کا کیمرہ بیگ اٹھا رکھا تھا، جس میں اضافی ٹیپس اور بیٹریاں تھیں۔
براؤن نے کہا، "اس دن ایک کیمرہ مین کی حیثیت سے، میں اپنے کیمرے کے لینس سے دیکھ رہا تھا—سب کچھ سیاہ اور سفید تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں تاریخ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لیکن جب بھی میں ایک انسان کی حیثیت سے اوپر نظر اٹھاتا، تو مجھے تباہی اور درد نظر آتا، اور میں جانتا تھا کہ دنیا اب کبھی ویسی نہیں رہے گی۔"
ان کی تربیت کام آئی
11 ستمبر کا دن اوہائیو کی رہائشی اور اے پی کی ریٹائرڈ فوٹوگرافر ایمی سانسیٹا کے لیے چھٹی کا دن تھا۔ وہ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی کوریج کے بعد نیویارک میں ہی رکی ہوئی تھیں کہ انہیں اپنے ایڈیٹر کی کال موصول ہوئی۔خبر ملی ایک چھوٹا طیارہ ٹاورز میں سے کسی ایک سے ٹکرا گیا ہے۔ انہیں شہر کے مرکز (ڈاؤن ٹاؤن) کی طرف جانا تھا۔
سانسیٹا کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ’ٹوئن ٹاورز‘ کہاں واقع ہیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئیں اور ڈرائیور سے کہا کہ انہیں وہاں جتنا ممکن ہو سکے قریب لے جائے۔
تقریباً ڈیڑھ بلاک کے فاصلے پر، سانسیٹا ’ساؤتھ ٹاور‘ کی تصویر کشی کر رہی تھیں کہ اچانک وہ منہدم ہونے لگا۔
انہوں نے کہا، "اس لمحے میرے ذہن میں جو سب سے عجیب بات آئی وہ ایک طرح کی عضلاتی یادداشت تھی۔۔جیسے باسکٹ بال کے کھیل کی تصویر کشی کرنا۔"
جب ملبے کا بادل تیزی سے ان کی طرف بڑھا تو سانسیٹا بھاگ کر ایک پارکنگ گیراج میں چلی گئیں۔ سیڑھیوں کے قریب، انہیں ایک روتی ہوئی خاتون ملیں جو ٹاورز سے بچ کر نکلی تھیں اور اپنے بیٹے کو فون کرنا چاہتی تھیں۔ سانسیٹا نے انہیں گلے لگایا اور اپنا فلپ فون نکالا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہاں کوئی سگنل نہیں تھا۔ سانسیٹا نے بیٹے کا نمبر نوٹ کیا اور اسے کال کرنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ باہر سڑک پر آئیں تو ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی—"جیسے برف سے ڈھکا ہوا ہو، حالانکہ وہاں برف نہیں تھی۔" چیخ و پکار اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازوں کی جگہ اب رونے اور سسکنے کی آوازوں نے لے لی تھی۔ دفتر کے کاغذات آسمان میں "پرندوں کی طرح" اڑ رہے تھے۔
سانسیٹا نے کہا، "کاش میں نے اس منظر کی تصویر لی ہوتی۔ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں اسے دیکھ سکتی ہوں—میں اب بھی اسے دیکھ سکتی ہوں۔"
پچیس سال بعد، سانسیٹا نے 12 ستمبر کا ایک اخبار دکھایا جس میں جلتے ہوئے ٹاورز کی وہی تصویر شائع ہوئی تھی جو انہوں نے کھینچی تھی۔
اخبار کی سرخی تھی—"ڈراؤنا خواب"
اب، ان کی کھڑکیوں کے باہر ایک جنگل ہے۔ اس کے باوجود، انہیں ٹاور کے گرنے کی "انتہائی عجیب اور خوفناک" آواز اب بھی یاد ہے۔
سانسیٹا نے کہا، "ایک صحافی کے طور پر، مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں موجود تھی۔ لیکن ایک انسان کے طور پر، کاش میں پیر کے روز ہی گھر چلی گئی ہوتی۔"
(سرخی کے علاوہ، اس کہانی میں ای ٹی وی بھارت کے عملے کی جانب سے کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے اور اسے ایک سنڈیکیٹڈ فیڈ سے شائع کیا گیا ہے۔)
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