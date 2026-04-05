امریکہ کے تباہ جنگی طیارے کے لاپتہ ویپن آفیسر کو ریسکیو کر لیا گیا، ٹرمپ نے شیئر کیں تفصیلات
سینئر صحافی جیک مرفی نے یہ اطلاع سب سے پہلے دی کہ ویپم سسٹم آفیسر کو "زندہ بازیاب" کر لیا گیا ہے۔
Published : April 5, 2026 at 12:24 PM IST
لاپتہ امریکن ویپن سسٹمز آفیسر (WSO) جو ایران کی طرف سے امریکی طیارے (F-15E) کو مار گرانے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، کو امریکہ نے ایران کے اندر ایک بڑے ریسکیو مشن کے بعد بازیاب کر لیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں بچائے گئے آفیسر کی شناخت ایک "انتہائی قابل احترام کرنل" کے طور پر کی اور کہا کہ وہ "محفوظ اور صحت مند" ہیں۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ "زخمی ہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے"۔
Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST
FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP
WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible…
ایک طویل پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا کہ "ہم نے اسے بازیاب کر لیا! میرے ساتھی امریکیوں، گزشتہ کئی گھنٹوں کے دوران، امریکی فوج نے امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ جرأت مندانہ تلاش اور بچاؤ آپریشنز میں سے ایک کو ہمارے ایک ناقابل یقین کریو ممبر آفیسر کے لیے انجام دیا، جو ایک انتہائی قابل احترام کرنل ہیں۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اب محفوظ اور صحت مند ہیں!
یہ بہادر فوجی ایران کے خطرناک پہاڑوں میں دشمن کی صفوں کے پیچھے چھپے تھے، ہمارے دشمن اسے شکار بنانا چاہ رہے تھے، جو وقت گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے قریب تر پہنچ رہے تھے، لیکن وہ کبھی تنہا نہیں تھے، کمانڈر ان چیف، سیکرٹری آف وار، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف اور ساتھی فوجی چوبیس گھنٹے اس کے لوکیشن کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کے ریسکیو کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ میری ہدایت پر امریکی فوج نے عملے کے رکن کو واپس لانے کے لیے درجنوں طیارے بھیجے، جو دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہیں چوٹیں آئی ہیں لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔
Good news for once.— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 4, 2026
F-15 WSO recovered alive. Was escaping and evading. Massive fire fight on tgt. Iranians were actively looking for him in the area.
انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ پہلا موقع ہے کہ دو امریکی پائلٹوں کو الگ الگ دشمن کے علاقوں سے ریسکیو کر لیا گیا۔ ہم کبھی بھی کسی امریکی فوجی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے!
قبل ازیں الجزیرہ نے اتوار کی صبح (بھارت کے وقت کے مطابق) اطلاع دی تھی کہ لاپتہ افسر کو ایران میں تلاش کر لیا گیا تھا، اور ایک شدید فائر فائٹ کے درمیان ریسکیو کی کوششیں جاری تھیں۔ حالانکہ اس پر ابتدائی طور پر خاموشی اختیار کی گئی کیوں کہ عملے کے رکن کو تب تک ایران سے نہیں نکالا گیا تھا اور خبر باہر آنے سے اس امدادی کوشش میں شامل دیگر لوگوں کے لیے اب بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔
Wheels up all friendlies out. C130 got a wheel stuck in the sand at the FARP and a Delta element had to come in and blow it in place. Whole op sounds dicey as hell but they pulled it off. Goodnight. https://t.co/3LuuXE1Jny— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 5, 2026
امریکی فوج کی اسپیشل فورسز اور قومی سلامتی کے سینئر صحافی، جیک مرفی نے اس بات کی اطلاع سب سے پہلے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر دی کہ ویپن سسٹم آفیسر (ڈبلیو ایس او) کو "زندہ بازیاب" کر لیا گیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ جمعہ کو ایران نے الگ الگ حملوں میں ایک دو امریکی طیاروں ایف 15 ای اور ایک A-10 وارتھوگ کو مار گرایا۔ ایک امریکی پائلٹ کو اسی وقت بچا لیا گیا جب کہ دوسرا آفیسر کو تلاش کرنے کے لیے گھنٹوں تک ایران اور امریکہ مسابقت کرتے رہے۔ ان دو طیاروں کے علاوہ تہران نے دو امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔
