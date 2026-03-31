خارگ جزیرے پر امریکی کارروائی، ماہرین نے خطرات سے کیا خبردار
خارگ جزیرے پر امریکہ کے ممکنہ فوجی اقدام پر ماہرین نے ایرانی ردعمل، جنگ میں توسیع اور عالمی معیشت سے متعلق خبردار کیا ہے۔
Published : March 31, 2026 at 11:57 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خارگ جزیرے پر اہم تیل تنصیبات پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فوج بھیجنے کی دھمکی کو ماہرین خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ "ایسا قدم امریکی فوجیوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے سے جنگ طول پکڑنے کا بھی خدشہ ہے۔"
ماہرین کے مطابق اگر امریکہ ایران کی تیل برآمدات کو محدود کرنا چاہتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ سمندر میں ناکہ بندی کی جائے تاکہ خارگ جزیرے سے تیل لے جانے والے جہازوں کو روکا جا سکے۔
کیا ہے خارگ جزیرہ؟
خارگ جزیرہ خلیج فارس میں واقع ہے اور ایران کی تقریباً 90 فیصد تیل برآمدات یہیں سے ہوتی ہیں۔ ایران کے ساحل زیادہ تر کم گہرے ہیں، اس لیے بڑے آئل ٹینکر وہاں نہیں لگ سکتے، جس کی وجہ سے یہ جزیرہ انتہائی اہم ہے۔
ماہرین کی راے
سابق امریکی فوجی تجزیہ کار مائیکل آئنسٹاڈٹ کا کہنا ہے کہ "زمینی کارروائی نفسیاتی طور پر مؤثر لگ سکتی ہے، لیکن اس سے اپنے ہی فوجیوں کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔"
اسرائیلی ماہر ڈانی سٹرینووچ کے مطابق اگر امریکا نے خارگ جزیرہ اپنے قبضے میں لیا تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی، خاص طور پر یمن کے حوثی سخت ردعمل ظاہر کر سکتے ہیں، جس نمیں آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا یا ڈرون حملے کرنا شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے عالمی تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور معیشت پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر جلد معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو امریکا ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنوؤں اور خارگ جزیرے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکا کے پاس کئی آپشن موجود ہیں۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ماننا ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سفارتکاری کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاہم تمام آپشنز کھلے ہیں۔
امریکہ پہلے ہی خارگ جزیرے پر کچھ اہم مقامات جیسے فضائی دفاعی نظام، ریڈار اور ہوائی اڈے کو نشانہ بنا چکا ہے۔ یہ جزیرہ ایران کے ساحل سے تقریباً 33 کلومیٹر دور ہے اور ملک کی معیشت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران صرف ایک اہم اثاثہ کھونے پر ہتھیار نہیں ڈالے گا اور تیل کی برآمد جاری رکھ سکتا ہے۔
ادھر، امریکا نے خطے میں مزید فوجی روانہ کر دیے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ "اگر امریکی فوج خارگ جزیرے پر اتری تو وہ ایران کے قریبی ساحل سے میزائل، ڈرون اور توپ خانے کے حملوں کا آسان ہدف بن سکتی ہے۔" ماہرین کے مطابق سمندری ناکہ بندی زمینی کارروائی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔
