لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کا قتل

مسلح افراد نے 53 سالہ سیف الاسلام کو طرابلس کے جنوب مغرب میں واقع زنتان شہر میں ان کے گھر پر ہلاک کر دیا۔
Published : February 4, 2026 at 9:32 AM IST
قاہرہ: لیبیا کے مقتول سابق رہنما معمر قذافی کے بیٹے اور ان کے ممکنہ سیاسی جانشین سیف الاسلام قذافی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خاندان کے قریبی ذرائع اور سکیورٹی اہلکاروں نے سیف الاسلام کو قتل کیے جانے کی تصدیق کی۔
مغربی لیبیا کے دو سکیورٹی عہدیداروں اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 53 سالہ نوجوان زنتان شہر میں اپنے گھر پر قتل کر دیے گئے۔ وہیں سیف الاسلام کے وکیل خالد الزیدی نے تفصیلات فراہم کیے بغیر ، فیس بک پر ان کی موت کی تصدیق کی۔
سیف الاسلام کی سیاسی ٹیم کے لیڈر عبد الرحیم نے بعد میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ "چار نقاب پوش افراد" نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ ان کی سیاسی ٹیم نے اس واردات کو"بزدلی اور غداری" قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ حملہ آوروں نے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے بند کر کے اس گھناؤنے جرم کے نشانات کو چھپانے کی کوشش کی۔"
جون سنہ 1972 میں طرابلس میں پیدا ہوئے سیف الاسلام لیبیا کے سابقہ حکمراں معمر قذافی کے دوسرے بیٹے تھے۔ انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی تھی اور انہیں قذافی کے سیاسی وارث اور اصلاح پسند چہرے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔
40 سال سے زیادہ اقتدار کے بعد سال 2011 میں معمر قذافی کو نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ سیف الاسلام کو بھی زنتان میں قذافی مخالف جنگجوؤں نے سال 2011 کے آخر میں پڑوسی ملک نائجر سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ بعد ازاں جنگجوؤں نے جون سنہ 2017 میں انہیں عام معافی کی منظوری کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ زنتان میں مقیم تھے۔
نومبر سال 2021 میں سیف الاسلام نے ملک کے صدارتی انتخابات میں اپنی امیدواری کا اعلان کیا جس پر مغربی اور مشرقی لیبیا میں قذافی مخالف سیاسی قوتوں کی طرف سے کافی ہنگامہ برپا کیا گیا۔
بعد ازاں ملک کی اعلی انتخابی کمیٹی نے انہیں نا اہل قرار دے دیا، لیکن یہ الیکشن حریف انتظامیہ اور مسلح گروہوں کے مابین تنازعات کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔
