پاکستان کے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے متعدد کارروائیوں میں 48 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا
آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان بھر میں گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں کےدوران کم از کم 48 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
Published : September 4, 2026 at 10:49 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے شورش زدہ صوبہ بلوچستان میں متعدد فوجی کارروائیوں میں 40 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق گزشتہ دو تین دنوں کے دوران صوبے کے مستونگ، کوئٹہ، قلات اور سبی کے اضلاع میں بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ جمعہ کو ضلع مستونگ میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، مقابلے میں چھ دہشت گرد مارے گئے۔
آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا کہ بلوچستان بھر میں گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران کم از کم 48 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان سے برآمد ہونے والے گولہ بارود اور دیسی ساختہ بموں کے ذخیرے کو موقع پر ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور واقعے میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے شعبان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے "فتنہ الخوارج" گروپ کے چار ٹھکانوں کی نشاندہی کی اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد 26 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ "فتنہ الخوارج" کی اصطلاح تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے وابستہ دہشت گردوں کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
فوج کے مطابق ضلع قلات میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر چھاپہ مار کر دو دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کو سیکورٹی فورسز اور مقامی لوگوں کی فوری کارروائی نے دہشت گردوں کی جانب سے ضلع سبی کے بھاگ علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آپریشن میں دو دہشت گرد مارے گئے۔
جمعہ کو جاری کردہ ایک اور بیان میں، فوج نے اطلاع دی ہے کہ بدھ کے روز، سیکورٹی فورسز نے صوبے کے ضلع قلات میں بلوچ باغی گروپوں سے وابستہ 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔جائے وقوعہ سے برآمد ہونے والا گولہ بارود اور آئی ای ڈیز کو تباہ کر دیا گیا۔
افغانستان کی سرحد سے ملحقہ صوبوں میں دہشت گردی کی سرگرمیاں بڑھی ہیں، بنیادی طور پر سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خیبرپختونخوا اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں۔