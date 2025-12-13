سیکیورٹی فورسز بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر
Published : December 13, 2025 at 6:37 PM IST
اسلام آباد: پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہفتے کے روز کہا کہ سیکیورٹی فورسز بیرونی اور بین الاقوامی عناصر سے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاؤنی کے علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور جنگی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاک فوج دشمن ہائبرڈ آپریشنز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے تفرقہ انگیز عناصر سے پیدا ہونے والے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 26 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد جس میں 26 شہری ہلاک ہوئے۔ یہ حملے سرحد پار سے ہونے والے چار دن کے حملوں کے بعد ہوئے، جو 10 مئی کو فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے باہمی معاہدے کے بعد بند ہو گئے۔
افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران، منیر نے ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی اور سخت اور مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔