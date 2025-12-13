ETV Bharat / international

سیکیورٹی فورسز بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر

افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران منیر نے ان کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔

سیکیورٹی فورسز بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں،فیلڈ مارشل عاصم منیر
سیکیورٹی فورسز بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں،فیلڈ مارشل عاصم منیر (Image: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اسلام آباد: پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہفتے کے روز کہا کہ سیکیورٹی فورسز بیرونی اور بین الاقوامی عناصر سے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ چھاؤنی کے علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور جنگی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاک فوج دشمن ہائبرڈ آپریشنز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے تفرقہ انگیز عناصر سے پیدا ہونے والے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 26 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد جس میں 26 شہری ہلاک ہوئے۔ یہ حملے سرحد پار سے ہونے والے چار دن کے حملوں کے بعد ہوئے، جو 10 مئی کو فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے باہمی معاہدے کے بعد بند ہو گئے۔

افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران، منیر نے ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی اور سخت اور مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستانی آئین میں بڑی تبدیلی، عاصم منیر ملک کے پہلے سی ڈی ایف بننے کے لیے تیار

کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان کا ردعمل زیادہ تیز اور شدید ہوگا، عاصم منیر

TAGGED:

FIELD MARSHAL ASIM MUNIR
PAKISTAN ARMY
MUNIR SPEAKS ON SECURITY
OPERATION SINDOOR
ASIM MUNIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.