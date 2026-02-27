سپریم کورٹ کے جھٹکے کے بعد ٹرمپ کا 'پلان بی': اب پرانے قانون کا استعمال کرتے ہوئے عائد کریں گے بھاری ٹیکس
سپریم کورٹ کی جانب سے ٹرمپ کے اختیارات چھین لینے کے بعد، ٹرمپ تجارتی ایکٹ کے ذریعے بھاری محصولات عائد کرنے کی تیاری کررہے ہیں۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تجارتی جنگ کا راستہ اب قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے نے صدر کے ان اختیارات کو روک دیا ہے، جنہیں وہ پہلے دوسرے ممالک کی اشیا پر بھاری ٹیکس لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن ہار ماننے کے بجائے ٹرمپ انتظامیہ نے اب 1974 کے تجارتی ایکٹ کی صورت میں آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟
گزشتہ ہفتے، سپریم کورٹ نے لرننگ ریسورسز انکارپوریشن بمقابلہ ٹرمپ کے معاملے میں ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ صدر اپنی مرضی سے درآمدی ڈیوٹی بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (آئی ای ای پی اے) کا استعمال نہیں کر سکتے۔ عدالت کے مطابق ٹیکس لگانے کا اصل اختیار کانگریس کے پاس ہے۔ یہ حکم ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے بہت سے سابقہ ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیتا ہے، اور حکومت کو اربوں ڈالر واپس کرنے پڑ سکتے ہیں۔
ٹرمپ کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟
عدالت کی طرف سے اپنے ہاتھ باندھ کر، ٹرمپ اب 1974 کے تجارتی ایکٹ کی دو مخصوص شقوں کو لاگو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
دفعہ 301 کیا ہے؟
یہ قانون صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک پر انتقامی ٹیکس لگائے جو امریکہ کے ساتھ تجارت میں امتیازی سلوک کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے۔ یہ قانونی طور پر بہت مضبوط ہے کیونکہ اسے کانگریس نے خاص طور پر ٹیرف کے لیے نافذ کیا تھا۔ تاہم، اس قانون کے تحت ٹیکس لگانے کے لیے طویل حکومتی تحقیقات اور عوامی رائے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کافی وقت لگتا ہے۔
دفعہ 122 (ایمرجنسی 150 دن)
اگر امریکی تجارتی خسارہ نمایاں طور پر بڑھتا ہے تو صدر فوری طور پر 15 فیصد تک ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اسے بغیر کسی تحقیق کے فوراً نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف 150 دن تک اثر انداز رہ سکتا ہے۔ اسے مزید بڑھانے کے لیے کانگریس کی منظوری درکار ہوگی، جو ٹرمپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔
معیشت اور عوام پر اثرات
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ ان پرانے قوانین کا سہارا لیتے ہیں تو یہ دنیا بھر کی منڈیوں میں عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر 150 دن کا ایمرجنسی ٹیکس (سیکشن 122) لگایا جاتا ہے، تو اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے، اسے معاشی بحران سمجھ کر۔ دوسری جانب امریکی عوام مہنگائی کی زد میں آسکتے ہیں کیونکہ درآمدی اشیا مہنگی ہو جاتی ہیں۔
بھارت کے لیے کیا مضمرات ہیں؟
یہ خبر ہندوستان جیسے ممالک کے لیے ملی جلی ہے۔ جبکہ ٹرمپ کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے، سیکشن 301 کے تحت نئی تحقیقات شروع کرنے سے ہندوستان کی ٹیکسٹائل، آئی ٹی، اور فارماسیوٹیکل برآمدات پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب "ٹٹ فار ٹیٹ" (باہمی ٹیرف) کی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ جارحانہ انداز اپنائے گی۔