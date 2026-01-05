امریکہ وینزویلا پر حکومت کرنے کے بیان سے پلٹ گیا، تبدیلیوں کے لیے دباؤ بنانے کی کہی بات
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا پرحکومت نہیں کرے گا لیکن تیل کی ناکہ بندی کےذریعے تبدیلیوں کے لیے دباؤ ڈالے گا۔
Published : January 5, 2026 at 7:29 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اتوار کو کہا کہ، ریاستہائے متحدہ وینزویلا پر حکومت نہیں کرے گا۔ مارکو روبیو کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کیا تھا کہ امریکہ وینزویلا کو چلا رہا ہے۔
وینزویلا پر ٹرمپ کی کارروائی کو امریکی میڈیا میں منفی انداز میں چلایا جا رہا ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں کہا جارہا ہے کہ، وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کے حصول کے لیے امریکی اقدام ریاستہائے متحدہ کو ایک اور طویل غیر ملکی مداخلت میں الجھا سکتا ہے۔ روبیو کے بیان کو میڈیا کے ان خدشات کو دور کرنے کی ایک پہل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
روبیو نے ایک اور اہم اقدام کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تیل کی ناکہ بندی کے ذریعے وینزویلا پر تبدیلیوں کے لیے دباؤ ڈالے گا۔
روبیو نے سی بی ایس کے "فیس دی نیشن" پر ٹرمپ کے وینزویلا پر حکومت کرنے کے بیان پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ، صدر ٹرمپ وینزویلا میں صرف تیل کی صنعت کو لوگوں کے فائدے کے لیے چلانے کے طریقے میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھی کہ وہ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کو روک دیں گے۔
روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ منظور شدہ آئل ٹینکرز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ واضح رہے ان میں سے کچھ کو امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے- روبیو نے کہا کہ، آئل ٹینکرز کی ناکہ بندی اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ ہم ایسی تبدیلیاں نہیں دیکھتے جو نہ صرف امریکہ کے قومی مفاد کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ یہ وینزویلا کے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا باعث بھی بنتا ہے۔"
وینزویلا کے لیڈروں نے ابھی تک بھی اپنے ملک میں امریکی دخل اندازی کو قبول نہیں کیا ہے اور کم از کم عوامی طور پر، ٹرمپ انتظامیہ سے مادورو کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ٹرمپ کے امریکہ کے ذریعہ وینزویلا کو چلانے والے بیان پر تنازع
ہفتہ کے روز فلوریڈا میں ایک نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے نصف درجن سے زیادہ بار وینزویلا کو "چلانے" کے عزم کو ظاہر کیا۔ ٹرمپ کے اس عزم نے کچھ ڈیموکریٹس میں تشویش کو جنم دیا۔ یہی نے ریپبلکن اتحاد کے کچھ لیڈروں میں بھی بے چینی محسوس کی گئی۔ ریپبلکن امریکہ فرسٹ کے فارمولے پر چلتی ہے جو غیر ملکی مداخلتوں کے خلاف ہے۔ مبصرین نے امریکہ کی جانب سے ماضی میں عراق اور افغانستان میں قوم سازی کی کوششوں کو بھی یاد کیا۔
روبیو نے اس طرح کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے ارادے کو غلط سمجھا گیا ہے۔
روبیو نے کہا، "خارجہ پالیسی کا پورا نظام سمجھتا ہے کہ سب کچھ لیبیا ہے، سب کچھ عراق ہے، سب کچھ افغانستان ہے،" روبیو نے کہا۔ "یہ مشرق وسطیٰ نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارا مشن بہت مختلف ہے۔ یہ مغربی نصف کرہ ہے۔"
روبیو نے یہ بھی تجویز کیا کہ امریکہ مادورو کے ماتحتوں کو حکومت کرنے کا وقت دے گا، یہ کہتے ہوئے، "ہم ہر چیز کا فیصلہ ان کے کاموں سے کریں گے۔"
حالانکہ روبیو نے وینزویلا میں امریکی موجودگی کو مسترد نہیں کیا۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ، جس نے خطے میں اپنی موجودگی قائم کی ہے، پہلے ہی منشیات کی کشتیوں اور منظور شدہ ٹینکروں کو روکنے کے قابل ہے۔
واضح رہے کہ وینزویلا کے صدر کے اغوا کے بعد ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ، "ہم اس وقت تک ملک کو چلانے جا رہے ہیں جب تک کہ ہم محفوظ، مناسب اور منصفانہ منتقلی کر سکیں۔"
