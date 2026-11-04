ریاض ایئرپورٹ حملہ: آئی سی یو میں زیرِ علاج دوسرا بھارتی شہری بھی دم توڑ گیا، مجموعی ہلاکتیں 14 ہو گئیں
بھارتی سفارت خانہ اس کٹھن گھڑی میں شروع سے ہی سوگوار خاندان کے ساتھ رابطے میں رہا، اب بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 5:06 PM IST
دبئی: سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10 اکتوبر کو ہونے والے مہلک حملے میں شدید زخمی ہونے والا دوسرا بھارتی شہری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے (آئی سی یو) میں دم توڑ گیا ہے۔ سعودی عرب میں قائم بھارتی سفارت خانے نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اس افسوسناک خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہاکہ "انتہائی رنج و الم کے ساتھ مطلع کیا جاتا ہے کہ 10 اکتوبر کو ریاض ایئرپورٹ پر حملے کے دوران شدید زخمی ہونے والا ایک اور بھارتی شہری آئی سی یو میں دورانِ علاج وفات پا گیا ہے۔
سفارت خانہ اس کٹھن گھڑی میں شروع سے ہی سوگوار خاندان کے ساتھ رابطے میں رہا ہے اور اب بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہم مرحوم کے اہلخانہ اور عزیز و اقارب سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔" سفارت خانے نے واضح کیا کہ سوگوار خاندان کی مرضی کے مطابق مرحوم کی میت کو بھارت روانہ کرنے یا ریاض میں ہی تدفین کے تمام ضروری انتظامات کے لیے ہر ممکن سفارتی و انتظامی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ 10 اکتوبر کو پیش آنے والے اس حملے میں موقع پر ہی ایک بھارتی شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔
With a heavy heart, we share that another Indian national, critically injured in the 10 October attack on Riyadh airport, has passed away in ICU. We have been by his family's side throughout, and we remain with them now. We convey heartfelt condolences to the family and friends. We will extend all possible assistance to bring his mortal remains home to India or funeral in Riyadh as per the wishes of the family. @MEAIndia @diaspora_india— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) November 4, 2026
حملے کا پہلا بھارتی نشانہ بننے والے متوفی کی شناخت محمد یوسف علی کے نام سے ہوئی تھی، جن کی تدفین 12 اکتوبر کو ریاض میں ہی عمل میں لائی گئی تھی۔ بھارتی سفارت خانے نے 23 اکتوبر کو جاری کردہ میڈیکل اپ ڈیٹ میں بتایا تھا کہ حملے میں متاثرہ بھارتی شہریوں میں سے دو اب بھی آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں جبکہ دو دیگر کو اسپتال کے جنرل وارڈز میں رکھا گیا ہے؛ اس وقت تک معمولی زخمی ہونے والے 7 بھارتی باشندوں کو صحت یاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔
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سعودی حکام نے اس حملے کا الزام یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں پر عائد کیا تھا، اگرچہ حوثی گروپ نے باضابطہ طور پر اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے حملے کے فوری بعد 12 افراد کے جاں بحق اور 309 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ بعد ازاں پہلے زخمی بھارتی شہری کی ہلاکت سے یہ تعداد 13 تک جا پہنچی تھی، اور اب دوسرے بھارتی شہری کی وفات کے بعد اس المناک سانحے میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔