ایس سی او سربراہی اجلاس: پی ایم مودی نے بشکیک میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے ملاقات کی
اس سال مارچ میں مودی نے ایرانی صدر سے بات کی تھی۔ اس دوران صدر پیزشکیان نے وزیراعظم کوایران کی صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔
Published : August 31, 2026 at 4:10 PM IST
بشکیک، کرغزستان: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے دوران ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے ملاقات کی۔
اس ملاقات میں پی ایم مودی نے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ ہندوستان کی دیرینہ دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian.— ANI (@ANI) August 31, 2026
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/BEDua6jPKE
پیزشکیان سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، میں نے بشکیک میں صدر مسعود پیزشکیان سے ملاقات کی۔ ہم نے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ ہندوستان کی دیرینہ دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ہمارا مقصد مستقبل میں اپنی تجارت کے دائرہ کار کو وسعت دینا اور متنوع بنانا ہے۔
اس ملاقات میں پی ایم مودی اور ایرانی صدر نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
Met President Masoud Pezeshkian in Bishkek. Reiterated our commitment to strengthening India’s long standing friendship with Iran across diverse sectors. We want to expand and diversify our trade basket in the times to come.— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026
We had a discussion on the prevailing situation in… pic.twitter.com/qagQy5o108
وزیراعظم نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ، ہم نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان پائیدار امن کو یقینی بنانے کی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
اس سے پہلے آج پی ایم مودی نے اپنے آرمینیائی ہم منصب نکول پشینیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، معیشت، فارماسیوٹیکل، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پی ایم مودی نے دوطرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور وسعت دینے کے لیے آرمینیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہندوستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔
دن کے آخر میں، پی ایم مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات اور کرغیز صدر سدیر جاپاروف کی دعوت پر چھٹے عالمی خانہ بدوش کھیلوں کی سرکاری افتتاحی تقریب میں شرکت کی توقع ہے۔
بشکیک روانگی سے قبل ایرانی صدر نے کہا تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی جارحیت کا طاقت اور عزم کے ساتھ جواب دے گا۔ انہوں نے خطے میں عدم استحکام کو تمام ممالک کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور اقتصادی اور سلامتی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "یہ اجلاس بہت اہم ہے، اور خطے کے بیشتر رہنما اس میں شریک ہوں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب بعض بین الاقوامی ادارے یک سنگی عالمی نظم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اجلاس عالمی سطح پر متنوع اور آزاد آوازوں کے وجود کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔"
ایرانی صدر نے خطے کے ممالک کی قدیم اور تہذیبی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ، ہم ایک ایسے خطہ میں آباد ہیں جہاں ہماری مشترکہ تقدیر، تاریخ اور تہذیب صدیوں پر محیط ہے اور ہم مستقل طور پر بات چیت، بقائے باہمی اور باہمی ترقی میں مصروف ہیں، امن، سلامتی، اقتصادی خوشحالی اور تہذیب کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا ہے جو آج قدرتی طور پر پھیلا ہوا ہے۔
اس سال مارچ میں وزیر اعظم مودی نے ایرانی صدر سے بات کی تھی۔ بات چیت کے دوران صدر پیزشکیان نے وزیراعظم کو ایران کی صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور علاقائی پیش رفت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا تھا۔ پی ایم مودی نے ہندوستان کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ تمام مسائل کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے خطے میں ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اور بہبود پر زور دیا-
منگل کو ہونے والے 26ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے رہنما علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور گروپ کے اندر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اجلاس کے دوران کئی دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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