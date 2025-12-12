پاکستان کے شمالی وزیرستان میں دھماکہ: بلاسٹ میں اسکول کی عمارت تباہ
پاکستان کے شمالی وزیرستان میں ایک اسکول کی عمارت کو دھماکے سے تباہ کرنے کے بعد 600 بچوں کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔
خیبر پختونخواہ (پاکستان): جمعرات کی رات دیر گئے ایک زور دار دھماکے نے پاکستان کے شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں ایک سرکاری پرائمری اسکول کو تباہ کر دیا، جس سے 600 سے زائد بچے پڑھنے کی جگہ سے محروم ہو گئے۔
ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق خوشحالی گاؤں کے علاقے ایاز کوٹ میں نامعلوم حملہ آوروں نے سرکاری پرائمری اسکول میں بم نصب کر دیا۔ اس سے اسکول کا بیشتر حصہ تباہ ہوگیا اور علاقے میں تعلیم میں خلل پڑا۔
دھماکے کے بعد تباہ شدہ عمارت سیل
ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق، ضلعی محکمۂ تعلیم کے حکام نے بتایا کہ یہ اسکول علاقے کا واحد آپریشنل پرائمری اسکول تھا، جو سینکڑوں طلباء کے لیے ایک ضروری تعلیمی مرکز کے طور پر کام کر رہا تھا۔ دھماکے کے بعد حکام نے تباہ شدہ عمارت کو سیل کر دیا اور دیگر انتظامات پر غور شروع کر دیا تاکہ عارضی مقامات پر کلاسز دوبارہ شروع ہو سکیں۔
اسکول کی تباہی خوابوں پر حملے کی طرح
مقامی بزرگوں اور والدین نے اس پر صدمے اور غصے کا اظہار کیا جسے ان لوگوں کی جانب سے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی دانستہ کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ کمیونٹی کے ایک بزرگ نے کہا، "یہ اسکول ہماری کمیونٹی کا دل اور ہمارے بچوں کے لیے امید کی کرن تھا۔ اس کی تباہی ہمارے خوابوں پر حملے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔"
علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع
یہ واقعہ ایک بار پھر اہم سرکاری اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں خاص طور پر شمالی وزیرستان جیسے تشدد کے شکار علاقوں میں حکومت کی ناکامی کو نمایاں کرتا ہے۔ سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے تاہم ابھی تک کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔
قبائلی پٹی میں امن اور ترقی کی کوششوں میں رکاوٹ
ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ’تعلیم مخالف فعل‘ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملے قبائلی پٹی میں امن اور ترقی کی کوششوں کو پٹری سے اتار دیتے ہیں۔
حکام نے یہ بھی وعدہ کیا کہ مجرموں کو جلد پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس نے دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور بم ڈسپوزل یونٹ کے تجزیے کا انتظار ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیوائس کو یا تو دور سے یا ٹائمر میکانزم کے ذریعے دھماکا کیا گیا تھا۔