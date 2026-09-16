سعودی عرب کا مکہ مکرمہ کے قریب حوثی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ، او آئی سی کی شدید مذمت
اقوامِ متحدہ کے مطابق، سب سے غریب عرب ملک یمن میں لڑائی کے سبب ستمبر مہینے میں 82,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
By AFP
Published : September 16, 2026 at 10:29 AM IST
ریاض: یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسرِپیکار سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے بدھ کے روز باغیوں پر مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا، جس سے پورے عالمِ اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور خطے کو اپنی زد میں لینے والے اس تنازع میں مزید شدت آ گئی ہے۔
حرمین کی سکیورٹی 'سرخ لکیر': سعودی اتحاد
سعودی اتحاد نے اپنے ترجمان ترکی المالکی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ "حرمین شریفین اور زائرین کی سکیورٹی ایک سرخ لکیر ہے، اور اتحاد کی مشترکہ افواج کی کمان دہشت گرد حوثی ملیشیا کے خلاف ضروری اور عبرت ناک اقدامات اٹھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔"
دوسری طرف، 57 مسلم ممالک کے بلاک 'اسلامی تعاون تنظیم' (او آئی سی) نے بھی اس 'انتہائی شرمناک' حملے کی شدید مذمت کی۔ سعودی عرب نے منگل کے روز مکہ مکرمہ اور یمن کی سرحد سے متصل مملکت کے جنوبی علاقوں میں ممکنہ حملوں کے حوالے سے مختصر الرٹس جاری کیے تھے۔
فروری میں مشرقِ وسطیٰ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے مکہ میں جاری ہونے والے اس پہلے الرٹ سمیت یہ تمام انتباہات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اس سے ایک دن پہلے ہی یمن سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں مملکت کے جنوبی حصے میں 13 افراد زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں یہ شدت جولائی میں اس وقت آئی جب برسوں سے شمالی یمن کے بڑے حصوں پر قابض حوثیوں نے یمن کی سرکاری افواج کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا۔
حوثیوں نے سعودی دعوے کو 'جھوٹ' قرار دیا
دوسری طرف حوثیوں نے ریاض کی اس رپورٹ کو فوری طور پر "جھوٹ" قرار دے کر مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے والے یمنی باغیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔
حوثی پولیٹ بیورو کے رکن حازم الاسد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ "مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کا دعوے ایک گھسا پٹا جھوٹ ہے جو پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے اور اب اس سے کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔"
The OIC General Secretariat Condemns the Houthi Attacks on Makkah and the Madinah Region#OIC #Makkah #Madinah #SaudiArabia #Houthi pic.twitter.com/nQaz3CF2ol— OIC (@OIC_OCI) September 15, 2026
ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے درمیان جاری تازہ لڑائی میں اب ریاض بھی براہِ راست شامل ہو چکا ہے، جہاں حوثیوں نے سعودی مملکت کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں اس کے جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع کیے گئے ایک تیز رفتار فوجی آپریشن کے دوران حوثیوں نے یمن کے پورے ساحلی علاقے اور آبنائے باب المندب پر مکمل قبضہ کر لیا، جو سعودی تیل کی برآمدات کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وسیع تر مشرقِ وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز کا اسٹریٹجک تجارتی راستہ پہلے ہی بند ہو چکا ہے۔
یمن میں ستمبر مہینے میں 82,000 لوگ بے گھر: یو این
اقوامِ متحدہ کے مطابق، جزیرہ نما عرب کے سب سے غریب ملک میں جاری اس تنازع نے ستمبر کے آغاز سے اب تک 82,000 لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اقوامِ متحدہ میں یمن کے مستقل مندوب عبداللہ السعدی نے کہا کہ یمنی عوام اپنی "سرزمین کے ایک ایک انچ پر قومی اداروں کو بحال" کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے عالمی برادری سے حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
In #Yemen, ongoing hostilities are forcing families from their homes and killing and injuring civilians caught in the crossfire.@UNReliefChief allocated $9 million to provide urgent assistance to displaced families and host communities.— UN Humanitarian (@UNOCHA) September 15, 2026
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یمن کی یہ اپیل ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بحیرہ احمر کی اہم آبی گزرگاہ 'باب المندب' پر حوثیوں کے قبضے کے بعد سعودی عرب اور مصر نے آزادانہ جہاز رانی کا مطالبہ کیا ہے۔ مصری صدارتی محل کے مطابق، سعودی عرب کے عملاً حکمران ولی عہد محمد بن سلمان اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے منگل کے روز آبنائے ہرمز اور باب المندب (جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے جوڑتا ہے) کے ذریعے "بحری جہاز رانی کی آزادی اور سکیورٹی کو یقینی بنانے" کا مطالبہ کیا۔
یمن کی خانہ جنگی، جو سال 2022 سے رکی ہوئی تھی، کے دوبارہ شروع ہونے سے ریاض کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا نے گزشتہ ہفتے رپورٹ کیا تھا کہ سعودی ولی عہد نے ذاتی طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکی مداخلت کی درخواست کی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔
باب المندب میں سعودی جہازوں پر پابندی: حوثی گروپ
حوثیوں نے اس بات پر زور دیا کہ باب المندب میں سعودی جہازوں کے علاوہ کسی اور کی جہاز رانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم، اس آبی گزرگاہ میں ہونے والے کسی بھی حملے سے جہاز رانی کرنے والی کمپنیوں کی اس راستے میں دلچسپی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اس آبنائے میں خلل پڑنے سے مصر پر بھی معاشی دباؤ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر نہرِ سویز کا داخلی راستہ ہے، جس سے قاہرہ کو بڑی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔
سال 2023 میں حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے آغاز سے قبل کی نسبت، نہرِ سویز کی آمدنی فی الحال تقریباً نصف رہ گئی ہے۔ حوثیوں کا کہنا تھا کہ یہ مہم غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے شروع کی گئی تھی۔ منگل کے روز، قطر نے باب المندب کی بندش کی صورت میں سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ "پوری دنیا کے لیے تباہ کن" ہوگا۔
HRH the Crown Prince and Egyptian President hold a bilateral meeting and an expanded session of talks. https://t.co/IYxwJOQAyv pic.twitter.com/Tsv2wGQJIy— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) September 15, 2026
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اس کے علاوہ حوثیوں نے دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کرنے والے ملک سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل کی حد سے اوپر چلی گئی ہیں۔ وہیں سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے کہا کہ وہ "مملکت کی خودمختاری کے تحفظ کے لیے ان حملوں سے سختی سے نمٹے گا" اور اس "معاندانہ اور انتہا پسندانہ رویے کو روکنے کے لیے تمام ضروری آپریشنل اقدامات" کرے گا۔
دوسری طرف، حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن پر 52 فضائی حملے کیے۔ انہوں نے ریاض پر اسکولوں اور پلوں سمیت سویلین مقامات کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ تاہم، ریاض کے یہ فضائی حملے اس گروپ کی فتوحات اور پیش قدمی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔
ایک امریکی اہلکار نے منگل کے روز اے ایف پی کو بتایا کہ ایک 'امریکی فوجی ٹاسک فورس' حملوں کا سامنا کر رہی سعودی افواج کے لیے انٹیلی جنس شیئرنگ اور منصوبہ بندی میں مدد کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
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