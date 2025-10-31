سعودی عرب نے عمرہ ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلی کردی
سعودی وزارت حج و عمرہ نے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : October 31, 2025 at 10:17 AM IST
سعودی وزارت حج و عمرہ نے ویزے سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب ویزا جاری کرانے کے بعد 30 دن کے اندر مملکت سعودی عرب آنا ضروری ہو جائے گا بصورت دیگر ویزا منسوخ ہو جائے گا۔
واضح رہے پرانی عمرہ پالیسی کے تحت عمرہ ویزے کی مدت تین ماہ ہوتی تھی۔ ویزا جاری ہونے کے بعد 90 دن تک کارآمد رہتا تھا۔ اس دوران سعودی عرب کا سفر کیا جا سکتا تھا تاہم نئی تبدیلی کے بعد ویزے کی مدت تین ماہ سے کم کرکے صرف 30 دن کی جا رہی ہے۔
سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ویزہ ملنے کے ایک ماہ کے اندر سفر لازمی قرار دیا ہے، وزارت کے مطابق ویزا اجراء کے 30 دن کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں ویزا خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔
العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائےعمرہ کے مشیر احمد با جیفر نے کہا کہ، نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد مکہ اور مدینہ دونوں مقدس شہروں میں بھیڑ بھاڑ کو روکنا ہے
رواں برس عمرہ سیزن کا آغاز حج کے فوری بعد جون 2025 میں کر دیا گیا تھا۔ مختصر مدت کے دروان عمرہ زائرین کی آمد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ جون سے اب تک 40 لاکھ سے زائد بین الاقوامی زائرین کے لیے عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: