دنیا کی بڑی تیل کمپنیوں میں ایک آرامکو پر حوثیوں کا حملہ، مملکت کی 'محدود پیمانے پر آگ' لگنے کی تصدیق
یہ حملہ تب ہوا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں اور ان سے نبرد آزما سعودی اتحاد نے ایک دوسرے پر شدید حملے کیے۔
Published : October 14, 2026 at 12:47 PM IST
قاہرہ: سعودی عرب کی وزارتِ توانائی نے بتایا کہ منگل کے روز دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنیوں میں سے ایک 'آرامکو' کی ایک ایڈمنسٹریٹو (انتظامی) عمارت میں معمولی آگ لگ گئی۔ ملک کے مشرقی صوبے میں ہونے والے ایک حملے میں اس عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت نے واضح کیا کہ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
یہ حملہ اس وقت ہوا جب ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں اور ان کے خلاف برسرِپیکار سعودی قیادت والے فوجی اتحاد نے منگل کی رات ایک دوسرے پر تبادلہ خیال و شدید حملے کیے۔ یہ جنگ خلیجی ممالک میں پہلے سے جاری بحران کے درمیان ایک نیا تنازع ہے۔ جس جگہ یہ حملہ ہوا، وہ تیل کی پیداوار کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور یہاں حملے کے حوالے سے پہلے ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔
حوثی میزائلوں کا ملبہ ریاض کے رہائشی علاقوں میں گرا
سعودی عرب کے سول ڈیفنس (شہری دفاع) نے بتایا کہ فضا میں تباہ کیے گئے دو حوثی میزائلوں کا ملبہ دارالحکومت ریاض کے رہائشی علاقوں میں گرا، جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے اور 15 مکانات کو نقصان پہنچا۔ حوثی باغیوں کے زیرِ انتظام چلنے والے میڈیا نیٹ ورک 'المسیرہ' اور مقامی شہریوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں سرگرم فوجی اتحاد نے منگل کو حوثیوں کے قبضے والے یمن کے دارالحکومت صنعا پر نئے فضائی حملے کیے۔
صنعا میں زوردار دھماکے سنے گئے
یہ فضائی حملے اس وقت ہوئے جب سعودی اتحاد کے ترجمان نے عام شہریوں سے اپنی حفاظت کے لیے علاقہ خالی کرنے کی اپیل کی تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ شہر کے مغرب میں واقع 'سباحہ فیول فیسلٹی' (Subaha Fuel Facility) پر اتحاد کے حملے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد صنعا میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
اس سے قبل ایک ہنگامی بیان میں، اتحاد نے حوثیوں کے زیرِ کنٹرول دارالحکومت کے عام شہریوں سے کہا تھا کہ وہ یمنی آئل کمپنی کی سائٹس اور اس کے قریبی اسٹوریج ایریاز کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں پر الزام لگایا کہ وہ اس جگہ اور اس کے زیرِ زمین فیول ڈپو کا استعمال اپنے میزائلوں اور ڈرون ہتھیاروں کے ذخیرے (ذخیرہ اندوزی) کے لیے کر رہے ہیں۔
تیل کمپنی نے کہا— اسٹوریج خالی تھی
ایسا لگتا ہے کہ حوثی باغیوں کو اس حملے کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ تیل کمپنی نے بیان جاری کیا کہ اس کے اسٹوریج کے مقامات بالکل خالی تھے اور سعودی حملے سے تیل کے سپلائی چین یا عوام کے لیے ایندھن کی فراہمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے باوجود، شہر میں موجود عام لوگ ایندھن کی قلت کے خوف سے گیس اسٹیشنوں پر پہنچ گئے، جس سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔
میزائلوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا
اس فوجی کارروائی کے فوری بعد حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے ٹیلی گرام پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ صنعا پر کسی بھی سعودی حملے کا سعودی دارالحکومت ریاض میں انتہائی سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد، سعودی عرب نے ریاض اور مشرقی صوبے کی طرف بڑھتے ہوئے میزائلوں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا، تاہم جلد ہی کہا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔
سعودی فوجی اتحاد نے دعویٰ کیا کہ اس نے ریاض اور جنوبی صوبے 'وادی الدواسر' سمیت ملک کے کئی علاقوں میں حوثیوں کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز اور کروز میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ (انٹرسیپٹ) کر دیا۔ ریاض کے شہریوں نے رات کے وقت خوفناک دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کی ہے۔
ایئرلائنز نے اپنے کئی طیارے ریاض سے ہٹا لیے
انشورنس کمپنیوں اور سرکاری حکام کے مشورے پر ایئرلائنز نے منگل کو اپنے کئی طیارے ریاض سے ہٹا لیے ہیں کیونکہ مزید حملوں کا خطرہ برقرار تھا۔ 'آسپرے فلائٹ سلوشنز' (Osprey Flight Solutions) کے چیف انٹیلی جنس آفیسر میتھیو بوری، جن کی کمپنی ایئرلائنز، انشورنس کمپنیوں اور مختلف ممالک کو پروازوں کے خطرات کے بارے میں ایڈوائزری فراہم کرتی ہے، نے کہا کہ طیاروں کو ملک کے دوسرے محفوظ ایئرپورٹس پر منتقل کرنا انتہائی ضروری تھا تاکہ مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جا سکے۔
آج کے لیے 300 سے زائد فلائٹس کینسل
ایویشن اینالیٹکس فرم 'سیریم' (Cirium) کے مطابق، 8 اکتوبر سے اب تک سعودی عرب کے ایئرپورٹس سے اڑان بھرنے والی 3,120 سے زیادہ فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں یا انہیں آپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ طے شدہ فلائٹس کا تقریباً 41 فیصد ہے۔ اس میں وہ 300 سے زائد پروازیں بھی شامل ہیں جو بدھ (آج) روانہ ہونے والی تھیں۔
ایئرپورٹس پر حوثی باغیوں کے حملوں کی وجہ سے کئی بین الاقوامی ایئرلائنز نے سعودی عرب کے لیے اپنی سروسز عارضی طور پر روک دی ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یمن میں منگل کا حملہ کسی بڑے فوجی تنازع کا پیش خیمہ تھا یا ریاض ایئرپورٹ پر حال ہی میں ہوئے جان لیوا حملوں کا انتہائی احتیاط سے سوچا سمجھا جواب تھا۔
سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان یہ تازہ لڑائی گزشتہ ماہ اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں نے باب المندب اسٹریٹ (Bab al-Mandeb Strait) کے اہم ترین علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ آبنائے یمن کے پاس بحیرہ احمر (Red Sea) کے جنوبی سرے پر واقع ہے، جو خلیجی ممالک کے تیل اور دیگر تجارتی سامان کی نقل و حمل (ٹرانسپورٹ) کے لیے ایک انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔