حوثی باغیوں کا مدینہ منورہ میں طیبہ بجلی پاور اسٹیشن پر حملہ، حوثیوں نے تردید کردی
سعودی اتحاد کے مطابق، یمن کے حوثی باغیوں کے حملے میں بجلی کا گرڈ متاثر ہوئے بغیر ایک ٹرانسفارمر ناکارہ ہو گیا۔
Published : October 2, 2026 at 2:21 PM IST
سعودی اتحاد نے یمن کے حوثی باغیوں پر مدینہ منورہ میں پاؤر اسٹیشن کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ العربیہ اردو کی ایک خبر کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے مدینہ منورہ میں طیبہ بجلی کی تقسیم کے پاور اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ سعودی اتحاد (یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والا اتحاد ) ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بیان دیا کہ منگل 29 ستمبر کو صبح پانچ بجکر 11 منٹ پر مدینہ منورہ میں " طیبہ " بجلی کی تقسیم کے پاور سٹیشن پر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ العربیہ اردو کے مطابق، متعلقہ حکام کی جانب سے کی گئی تحقیقات اور شواہد کے نتائج نے آپریشنل جائزہ اور استعمال شدہ ڈرون کے ملبے کے باقیات کے ذریعے اس بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائی کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں حوثی ملیشیا کے ملوث ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔
سعودی اتحاد کے مطابق حملے کے نتیجے میں بجلی کا ایک ٹرانسفارمر بند ہو گیا، تاہم وسیع تر بجلی کے نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ترکی المالکی نے کہا کہ یہ مرکز مسجد نبوی کو بجلی فراہم کرتا تھا۔
مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام مدفون ہیں اور یہاں مسجد نبوی واقع ہے۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے بعد اسلام کے مقدس ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔
یہ مبینہ حملہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب یمن میں داخلی انتشار میں شدت آ رہی ہے۔ یمنی حکومتی فورسز نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
دوسری جانب، ڈی ڈبلیو اردو نے حوثی باغیوں کے فوجی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ، حوثیوں کا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ، اس کا مقصد سعودی عرب کی اس ناکامی پر پردہ ڈالنا ہے جس میں وہ حوثیوں کے ذریعہ مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کا الزام ثابت نہیں کر سکا۔
سعودی عرب نے دو ہفتے قبل دعویٰ کیا تھا کہ، مملکت کی فوج نے مکہ مکرمہ کے جنوب میں ایک حوثی ڈرون کو شہر کی ممنوعہ فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے روک کر تباہ کر دیا تھا۔
اسی تناظر میں ترکی المالکی نے وضاحت کی کہ اس دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں پاور گرڈ پر اثر پڑے بغیر ایک ٹرانسفارمر ناکارہ ہو گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کو بجلی کی خدمات فراہم کرنے والے ایک شہری تنصیب کو نشانہ بنانے والی یہ بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائی اس انتہا پسند ملیشیا کے ان رویوں کا تسلسل ہے جس کے تحت وہ حرمین شریفین کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ، حوثی ملیشیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو نشانہ بنا کر دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مسلسل مجروح کرنے کی دانستہ کوششیں کر رہی ہے۔
متعدد اسلامی ممالک کے ساتھ ہی تنظیم اسلامی کانفرنس اور عرب لیگ نے حوثی باغیوں کے اس مبینہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ان ممالک نے سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔
ترک وزارتِ خارجہ نے حملوں کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ، حملے سعودی عرب کی خودمختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ترکی نے حوثیوں کو انتباہ دیتے ہوئے فوری طور پر اور غیر مشروط طور پر حملوں کو بند کرنے کو کہا۔
قطر نے بھی مدینہ منورہ میں پاؤر ہاوس پر حوثیوں کے مبینہ حملے کی مذمت کی۔ دوحہ نے ایک بیان میں اسے اسلام کے مقدس مقامات کی حرمت پر سنگین حملہ قرار دیا۔ قطر نے مزید کہا کہ یہ حملے سعودی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔
عرب لیگ نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابلِ قبول تجاوز قرار دیا۔ عرب لیگ نے مزید کہا کہ، ایسے حملے خطے میں خطرناک حد تک کشیدگی میں اضافے کا باعث ہیں۔
قاہرہ میں قائم اسلامی تعلیم کے ادارے جامعہ الازہر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔
میجر جنرل ترکی المالکی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اتحاد دہشت گرد حوثی ملیشیا کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔
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