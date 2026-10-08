سعودی قیادت والے اتحاد کا حوثیوں کے خلاف جوابی کارروائی، 82 فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ
اتحاد کے مطابق، شہری مقامات پر حملے "بلا سزا نہیں رہیں گے"۔ اتحادی فوج نےحوثیوں کے فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
By ANI
Published : October 8, 2026 at 1:31 PM IST
ریاض، سعودی عرب: سعودی قیادت میں قائم اتحادی افواج نے یمن میں حوثی باغیوں سے وابستہ 82 فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کارروائی سعودی عرب میں شہری مقامات پر ہونے والے "حملوں" کے ردعمل میں کی گئی ہے۔ حوثیوں نے ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ ان حملوں میں تین افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔
بدھ کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں، اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ شہری اہداف پر حوثی "حملے" ہرگز "بلا سزا نہیں رہیں گے"۔
https://t.co/O24LLoSHNY— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 7, 2026
المالکی نے کہا، "مملکت میں شہریوں اور شہری مقامات کے خلاف دہشت گرد حوثی ملیشیا کی جانب سے کیے گئے سفاکانہ حملے، جن میں ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حالیہ حملے بھی شامل ہیں، بلا سزا نہیں رہیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس کے نتیجے میں، اتحاد کی مشترکہ افواج نے ایک جامع آپریشن شروع کیا اور صعدہ، الحدیدہ، الجوف اور مآرب کے صوبوں میں دہشت گرد حوثی ملیشیا کے مجموعی طور پر 82 جائز فوجی اہداف کو تباہ کر دیا۔"
اتحاد کے مطابق، ان اہداف میں بیلسٹک میزائل کے مقامات (جن میں صعدہ کے پہاڑوں میں واقع بیلسٹک میزائل ذخیرہ کرنے کے 11 مقامات شامل تھے) کے ساتھ ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، مواصلاتی نظام، میزائل اور ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے کے مقامات اور حوثیوں کے اجتماع کے مقامات شامل تھے۔
اتحاد نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صنعا میں بیلسٹک میزائل لانچ کرنے والا ایک پلیٹ فارم تباہ کر دیا ہے جسے سعودی عرب کے خلاف فوری حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن (جی اے سی اے) کے مطابق، ابھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے بالترتیب 6 اور 7 اکتوبر کو ہوئے۔ ان "حملوں" میں تین افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے۔
ابھا ایئرپورٹ پر دو افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے جبکہ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں ایک شخص ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے۔ جی اے سی اے نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور حکام نقصانات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تنصیبات کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔
جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے حوثی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے ان کارروائیوں کو شہریوں کو نشانہ بنانے والے سوچے سمجھے جرائم قرار دیا اور خبردار کیا کہ شہری ہوائی اڈوں پر ہونے والے ایسے حملے جن سے مسافروں، عملے اور عام شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں، کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین و ضوابط کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
سعودی عرب میں امریکی مشن نے بھی امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں ہوائی اڈوں اور فضائی حدود کے خلاف حوثی دھمکیوں کے پیشِ نظر انتہائی چوکنا رہیں۔ انہوں نے پروازوں کی منسوخی، فضائی حدود کی بندش اور سفری نظام میں خلل کے امکانات سے خبردار کیا۔
دوسری جانب، حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے دعویٰ کیا کہ گروپ نے سعودی اور سعودی حمایت یافتہ اہداف پر میزائل "حملے" کیے ہیں۔
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