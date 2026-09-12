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'اپنی خودمختاری اور سلامتی کیلئے تمام ضروری اقدامات کا حق حاصل'، حوثیوں کی پیش قدمی کے بعد سعودی کا بیان

سعودی عرب نے پائپ لائن میں سرمایہ کاری کی، جو اس کے مشرقی فیلڈز سے خام تیل بحیرۂ احمر پورٹ ینبع تک لے جاتی ہے۔

saudi arabia shuts down east west pipeline after multiple attacks, Urdu News
سعودی عرب نے متعدد حملوں کے بعد ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کو بند کردیا (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2026 at 1:10 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 2:09 PM IST

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ریاض: سعودی عرب نے جمعرات کو کئی حملوں کے بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارتِ توانائی نے ایک بیان میں کہا کہ حملوں میں ملک کے سینٹرل ریاض علاقے اور ویسٹرن مدینہ علاقے میں پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔

وزارتِ توانائی کے ایک باضابطہ ذرائع نے بتایا کہ ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن پر جمعرات، 10 ستمبر 2026 کی صبح کئی حملے کیے گئے۔ وزارتِ توانائی نے سوشل میڈیا 'ایکس' (X) پر جاری کردہ ریلیز میں کہا کہ احتیاطی طور پر پائپ لائن کو بند کر دیا گیا تھا۔ حملوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور متاثرہ افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی۔

حفاظتی طریقۂ کار اور ایمرجنسی رسپانس پلان

ذرائع نے بتایا کہ حملوں کے فوری بعد ایمرجنسی اور ماہر تکنیکی ٹیموں نے کارروائی کی اور پائپ لائن کو محفوظ بنانے اور منظور شدہ حفاظتی طریقۂ کار اور ایمرجنسی رسپانس پلان کے مطابق، متعلقہ حکام کے ساتھ تال میل قائم کر کے اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے۔ پوسٹ میں مزید لکھا گیا کہ اس معاملے میں جو بھی پیش رفت ہوگی، اسے مناسب وقت پر بتایا جائے گا۔

saudi arabia shuts down east west pipeline after multiple attacks, Urdu News
ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن مشرقی فیلڈز سے خام تیل ریڈ سی پورٹ ینبع تک لے جاتی ہے (AP)

ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن میں بھاری سرمایہ کاری

سعودی عرب نے ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جو اس کے مشرقی فیلڈز سے خام تیل ریڈ سی پورٹ ینبع تک لے جاتی ہے اور آبنائے ہرمز (Hormuz Strait) کو بائی پاس کرتی ہے۔ اسی دوران، سعودی وزارتِ خارجہ نے جمعہ کو کہا کہ عراق سے اس کی ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے ڈیمیج ہوا اور نقصان ہوا۔ ایک بیان میں، وزارت نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ عراقی وزیر اعظم کی درخواست پر، مملکت نے اس مرحلے پر جوابی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

سعودی عرب کے جوابی کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم

وزارت نے کہا کہ اس قدم کا مقصد عراقی حکومت کو سعودی عرب کے خلاف عراقی سرزمین سے ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا موقع دینا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ملک اپنی خودمختاری، سلامتی، تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عراقی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سعودی عرب کے جوابی کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی سکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی حملے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور کہا کہ انہوں نے اس کے ذمہ داروں کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔

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Last Updated : September 12, 2026 at 2:09 PM IST

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