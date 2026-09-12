یمن: حوثی باغیوں نے باب المندب میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل جزیرے میون پر قبضہ کرلیا، سعودی عرب نے حملے کے بعد 'ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن' بند کردی
حوثیوں کے جزیرے میون پر قبضے اور سعودی عرب کی طرف سے پائپ لائن بند کرنے کےبعد تنازعے نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔
Published : September 12, 2026 at 11:23 AM IST
قاہرہ: سعودی عرب نے جمعہ کو اعلان کیا کہ اس نے ایک بڑی پائپ لائن بند کر دی ہے۔۔ یہ اقدام ڈرون حملے کا نشانہ بننے کے محض ایک دن بعد اٹھایا گیا۔ اسی دوران، یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے جنوبی دہانے پر واقع ایک اسٹریٹجک جزیرے میون پر قبضہ کر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت نے ایران سے متعلق تنازعے میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔
حوثیوں نے آبنائے ہرمز کے قریب واقع باب المندب میں میون پر قبضہ کرکے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ پیش قدمی ایران کی اس حکمت عملی کو تقویت دے سکتی ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے امریکہ پر دباؤ ڈالنا ہے۔
سعودی عرب نے بتایا کہ گزشتہ روز ہونے والے حملے کے بعد اس نے 'ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن' (مشرق-مغرب پائپ لائن) بند کر دی ہے۔ سعودی وزارتِ توانائی نے اس بندش کو "احتیاطی اقدام" قرار دیا۔
سعودی وزارتِ خارجہ عراق سے متعدد ڈرونز حملے کیے گئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے 'سعودی پریس ایجنسی' کے مطابق، مملکت نے کہا کہ وہ فوری جوابی کارروائی سے گریز کرے گی تاکہ عراقی حکومت کو "ضروری اقدامات" کرنے کا موقع مل سکے۔
عراقی وزیرِ اعظم و مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف علی الزیدی نے میسان صوبے کے آپریشنز کمانڈ میں تحقیقات کا حکم دیا اور اس کے کمانڈر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ حکام کو معلوم ہوا تھا کہ سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حملے اسی صوبے کے ایک مقام سے کیے گئے تھے۔ حکومتی ترجمان صباح النعمان نے ہفتے کی صبح ایک بیان میں یہ معلومات فراہم کیں۔
جولائی میں، سعودی عرب اور امریکہ نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر بمباری کی تھی۔ انہوں نے ان گروہوں کو سعودی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ ان حملوں کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول کی تھی۔ علاقائی حکام نے 'ایسوسی ایٹڈ پریس' کو بتایا کہ حوثیوں نے ان حملوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں عراقی ملیشیاؤں کی مدد کی تھی۔
سعودی عرب کی یہ پائپ لائن 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی
1980 کی دہائی میں تعمیر کی جانے والی 'ایسٹ-ویسٹ پائپ لائن' نے سعودی عرب کی تیل برآمد کرنے کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس پائپ لائن نے خاص طور پر ایران کے ساتھ جنگ کے دوران آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بعد مملکت کو فائدہ پہنچایا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق، جون کے اوائل تک سعودی عرب نے پائپ لائن کے آخری سرے پر واقع بحیرہ احمر کی بندرگاہ کے ذریعے اپنی تیل کی برآمدات کو دوگنا سے بھی زیادہ کر کے پانچ ملین بیرل یومیہ تک پہنچا دیا تھا۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار اور حوثی گروپ کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی کہ حوثیوں نے 'میون' پر قبضہ کر لیا ہے۔ میون، کو جزیرہ 'پیرم' بھی کہا جاتا ہے، یہ آبنائے میں واقع ایک چھوٹا اور بنجر آتش فشاں جزیرہ ہے۔
دنیا میں تیل برآمد کرنے والے سب سے بڑے ملک، سعودی عرب نے ایران کی جانب سے حملوں کے بعد اپنی خام تیل کی ترسیل کے لیے بحیرہ احمر پر انحصار بڑھا دیا ہے تاکہ 'آبنائے ہرمز' کا متبادل تلاش کیا جا سکے۔ حوثیوں کی جانب سے 28 کلومیٹر (17 میل) چوڑی 'آبنائے باب المندب' کو بند کرنے کی کوششوں نے اس راستے کے معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
جمعہ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں، حوثی مسلح افواج نے ساحلی علاقوں میں پیش قدمی کا دعویٰ کیا، تاہم انہوں نے اس جزیرے، 'المخا' یا 'آبنائے باب المندب' کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تنازعے کے دوران "جوابی کارروائی میں مزید جارحانہ رویہ" اپنانے کا عزم ظاہر کیا، اور کہا کہ سوائے سعودی جہازوں کے تمام کمپنیوں کے لیے سمندری آمدورفت محفوظ ہے۔"
اس کے باوجود، مارکیٹ میں تشویش برقرار ہے اور ماہرین حوثیوں کے طرزِ عمل کو انتہائی غیر متوقع قرار دے رہے ہیں۔ اس ہفتے خام تیل کی قیمتیں دوبارہ 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں ہیں، جس سے کسی بھی ممکنہ مذاکرات میں تہران کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔
یمنی حکومت سعودی عرب کے سست ردعمل پر حیران
جولائی میں ناکہ بندی کے اعلان کے بعد سے، حوثی باغی بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں اور سعودی عرب کے اندر تیل سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں یمن میں حوثیوں کے زیرِ کنٹرول علاقوں کی برسوں پر محیط سعودی ناکہ بندی کے ردعمل میں کی جا رہی ہیں۔
حوثی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، جمعرات کو بندرگاہی شہر 'المخا' کے حوثیوں کے قبضے میں آنے کے بعد سعودی عرب نے وہاں کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ اس واقعے میں کسی مالی یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے 'اے پی' کو بتایا کہ انہیں حیرت ہے کہ سعودی فضائیہ نے المخا پر قبضے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، جو آبنائے (باب المندب) سے تقریباً 50 میل (80 کلومیٹر) کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر فضائی مہم شروع کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے ہری جھنڈی نہیں ملی تھی۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے اس عہدیدار نے صورتحال کی وجہ یمنی فوج اور مختلف اتحادی ملیشیاؤں کے درمیان "باہمی رابطے اور ہم آہنگی کا فقدان" بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال نے حوثی باغیوں کو "ایک بہترین موقع" فراہم کیا۔
غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حوثی باغیوں کی جانب سے 2023 کے اواخر میں جہازوں پر حملے شروع کرنے کے بعد باب المندب آبنائے سے ہونے والی جہاز رانی میں تقریباً 60 فیصد کمی آئی تھی۔ اس سال جہاز رانی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا تھا کیونکہ سعودی عرب آبنائے ہرمز کے متبادل راستے تلاش کر رہا تھا، لیکن 'لائیڈز لسٹ انٹیلی جنس' کے مطابق، حوثی باغیوں کی جانب سے نئے سرے سے ملنے والی دھمکیوں نے اس سرگرمی کو "متاثر" کر دیا ہے۔
نتیجتاً، سعودی عرب کو ایک اور متبادل تلاش کرنا پڑا ہے۔ اب وہ اپنا تیل بحیرہ احمر سے شمال کی جانب نہرِ سویز کے ذریعے یا مصر سے گزرنے والی پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ روم تک منتقل کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایشیا میں موجود اس کے صارفین کے لیے کافی طویل ہے۔ حوثی باغیوں نے اس راستے کو بھی خطرے سے دوچار کیا ہے۔ اگست کے اواخر میں، انہوں نے شمالی بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے ایک جہاز پر حملہ کیا تھا۔
ایران کا سعودی-حوثی مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ
اس سے قبل جمعہ کو، ایرانی حکومت نے اپنے اتحادی کی حمایت کرتے ہوئے سعودی عرب پر زور دیا کہ وہ حوثیوں کے زیرِ کنٹرول علاقوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ تہران کے لیے حوثیوں کی اہمیت کا اندازہ ایران کے طاقتور 'پاسدارانِ انقلاب' کے ترجمان کے بدھ کے روز دیے گئے بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی بات چیت یا معاہدے میں یمن کے مسئلے کو شامل کیا جانا چاہیے، یہ اس محاذ کا پہلا واضح ذکر تھا۔
سعودی عرب، جس کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ اس نے "بات چیت کے مواقع" فراہم کیے ہیں،۔ مملکت نے اپنے دفاع کے حق پر بھی زور دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ جمعرات کو ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان "استحکام کی بحالی" کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوئی ہے۔
اس تنازعے نے یمن میں دوبارہ خانہ جنگی کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔
جب حوثیوں نے بحیرہ احمر کے ساحل سے باب المندب آبنائے کی جانب تیزی سے پیش قدمی کی، تو سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت نے بین الاقوامی حمایت طلب کی۔
ایک روز قبل ہونے والے اجلاس کے بعد جمعہ کو جاری کیے گئے بیان میں، حکومت کی نیشنل ڈیفنس کونسل نے جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا اور سعودی عرب پر حوثیوں کے تازہ حملوں کی مذمت کی۔
بڑھتا ہوا تنازعہ اس نازک جنگ بندی کو ختم کرنے کا خطرہ پیدا کر رہا ہے جس نے 2022 سے یمن کی خانہ جنگی کو بڑی حد تک قابو میں رکھا ہوا تھا۔ عرب دنیا کے غریب ترین ملک میں 40 ملین (4 کروڑ) لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس تنازعے میں ایک لاکھ 50 ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بھوک اور قحط کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین (آئی او ایم) نے جمعہ کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کشیدگی میں شدت آنے کے باعث 46 ہزار سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔
انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن (آئی او ایم) کے یمن مشن کے سربراہ، عبدالستار ایسوئف نے جمعہ کو کہا کہ لوگ تحفظ کی تلاش میں نکلے اور اپنے ساتھ "جو کچھ بھی لے جا سکتے تھے لے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس ہفتے بے گھر ہونے والوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔
ایسوئف نے کہا، " لوگ شدید خوفزدہ ہیں، جسے ان کی آنکھوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔"
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