سعودی عرب کا مدینہ منورہ پر میزائل حملے کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے۔
Published : October 15, 2026 at 7:31 PM IST
ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف لڑ رہے سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے مقدس شہر مدینہ منورہ پر ہونے والے ایک میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ، ملک کے مشرقی حصے میں ہونے والے ایک اور حملے کو بھی کامیابی سے روک دیا گیا۔
سعودی اتحاد نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ اس نے صوبہ مدینہ کے اوپر ایک کروز میزائل کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔ تاہم، قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حملے کا براہِ راست الزام کسی مخصوص فریق پر نہیں لگایا۔
دوسری جانب حوثی باغیوں نے مقدس شہر پر ہونے والے اس تازہ ترین حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
حوثی باغیوں کے فوجی ترجمان، بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اس بات کی تردید کی کہ یہ حملہ ان کے گروہ نے کیا ہے۔ اس سے قبل، باغی گروہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔
مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں پیغمبرِ اسلام حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ مکہ مکرمہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جائے پیدائش ہے اور وہ مقام ہے جہاں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر وحی کا نزول ہوا۔ مکہ مکرمہ کو اسلام کا مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔
حوثی حملوں کے باعث دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارم 'فلائٹ ریڈار 24' کے مطابق، جدہ ہوائی اڈے پر بھی درجنوں پروازیں یا تو منسوخ کر دی گئیں یا ان میں تاخیر ہوئی۔
جمعرات کے روز ہی، سعودی عرب نے اپنے 'مشرقی صوبے' کے اوپر ایک ڈرون کو تباہ کرنے کی بھی اطلاع دی۔ یہ خطہ تیل کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز ہے۔
سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان تنازعے میں حالیہ شدت اس وقت آئی ہے جب گزشتہ ماہ باغیوں نے 'باب المندب' کے قریب اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ آبی گزرگاہ یمن کے قریب، بحیرہ احمر کے جنوبی سرے پر واقع ہے اور خلیجی ممالک سے تیل اور دیگر سامان کی نقل و حمل کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد، جو یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتا ہے، ان علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
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