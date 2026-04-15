سعودی عرب نے پاکستان کو مزید تین ارب امریکی ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کر دیا
یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہےجب وزیراعظم شہباز شریف 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکی کے سرکاری دورے کریں گے۔
By PTI
Published : April 15, 2026 at 4:55 PM IST
اسلام آباد: سعودی عرب نے پاکستان کو تین بلین امریکی ڈالر کی اضافی مالی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے اور پانچ بلین امریکی ڈالر کی موجودہ سہولت کو تین سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یہ حمایت ایک اہم موڑ پر سامنے آئی ہے جب اسلام آباد اس ماہ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو 3.5 بلین امریکی ڈالر واپس کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اسے اپنے زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کا سامنا ہے۔
پاکستانی اخبار ڈان نے واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ "سعودی عرب نے پاکستان کے لیے اضافی تین بلین امریکی ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا ہے اور اپنی موجودہ پانچ بلین امریکی ڈالر کی سہولت کو مزید تین سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "موجودہ پانچ بلین امریکی ڈالر سعودی ڈپازٹ اب سابقہ سالانہ رول اوور انتظامات کے تابع نہیں رہے گا اور اس کی بجائے اسے طویل مدت کے لیے بڑھایا جائے گا۔" یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب وزیراعظم شہباز شریف 15 سے 18 اپریل تک سعودی عرب، قطر اور ترکی کے سرکاری دورے کریں گے۔
پاکستانی جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ اورنگزیب نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک-آئی ایم ایف اسپرنگ میٹنگز 2026 کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "سعودی عرب کی تازہ مدد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کے لیے ایک نازک وقت پر آئی ہے اور اس سے زرمبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے اور بیرونی اکاؤنٹ کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔"
آئی ایم ایف نے شرط عائد کی ہے کہ پاکستان کے تین اہم دو طرفہ قرض دہندگان سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کو جاری تین سالہ پروگرام کی تکمیل تک ملک کے پاس اپنے کیش ڈپازٹس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اورنگزیب نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کے تحت اپنی مارکیٹ کی ذمہ داریوں اور اہداف کے مطابق ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
