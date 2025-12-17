سعودی عرب کا نیا پراپرٹی قانون: غیر ملکیوں کے لیے رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کے دروازے کھلے
غیر ملکی مکہ، مدینہ، جدہ اور ریاض کے علاوہ مملکت بھر میں رہائشی جائیداد کے مالک ہوں گے۔
Published : December 17, 2025 at 5:23 PM IST
ریاض، سعودی عرب: سعودی عرب غیر ملکی شہریوں کو ایک نئے قانونی فریم ورک کے تحت رئیل اسٹیٹ رکھنے کی اجازت دے رہا ہے، جس کا اطلاق جنوری 2026 میں ہوگا۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی جائیداد کہاں سے خرید سکتے ہیں، وہ کس قسم کی رئیل اسٹیٹ کے مالک ہوسکتے ہیں، اور مملکت بھر میں کون سی قانونی حدود لاگو ہوں گی۔
یہ اقدام ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ملک کے نقطہ نظر میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، واضح ریگولیٹری نگرانی کو برقرار رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سعودی گزٹ نے اطلاع دی ہے کہ وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ ماجد الحوگیل نے تصدیق کی ہے کہ جدید ترین نظام غیر ملکیوں کو زیادہ تر سعودی شہروں میں رہائشی جائیداد رکھنے کی اجازت دے گا، جو کہ سابقہ پابندیوں سے ایک اہم تبدیلی ہے۔ پوری مملکت میں غیر ملکیوں کو رہائشی ملکیت کی اجازت ہوگی۔
قابل ذکر ہے کہ مکہ، مدینہ، جدہ اور ریاض کے علاوہ مملکت بھر میں غیر ملکیوں کو رہائشی املاک کی ملکیت دی جائے گی۔ اگرچہ یہ شہر عام رہائشی املاک کی ملکیت سے مستثنیٰ ہیں، تاہم حکام بعد میں ان کے اندر مخصوص زون نامزد کر سکتے ہیں۔
رہائشی یونٹ کی ملکیت
عرب نیوز کے مطابق غیر مقیم افراد منظوری کے بعد جائیداد خرید سکتے ہیں۔ یہ قانون مملکت میں مقیم غیر سعودی باشندوں کو نامزد ملکیتی زون سے باہر رہائشی یونٹ کے مالک ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا اطلاق پورے ملک میں ہوتا ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں رہائشی املاک کی ملکیت مسلمانوں تک محدود ہے۔
دوسری طرف، غیر رہائشیوں کو صرف ان علاقوں میں جائیداد خریدنے کی اجازت ہوگی جو خاص طور پر حکام کے ذریعہ نامزد اور منظور شدہ ہیں۔ تجارتی، صنعتی اور زرعی املاک کی ملکیت مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔
تجارتی، صنعتی اور زرعی جائیداد کی ملکیت کھلی ہے
رہائشی ضوابط کے برعکس، یہ فریم ورک کاروبار سے متعلقہ جائیداد کے لیے زیادہ جامع انداز اختیار کرتا ہے۔ غیر ملکیوں کو تجارتی املاک، صنعتی املاک اور زرعی جائیداد رکھنے کی اجازت ہوگی۔ یہ سہولت بغیر کسی استثناء کے تمام سعودی شہروں پر لاگو ہوگی، جو پوری مملکت میں غیر ملکی سرمایہ کاری، صنعتی ترقی، اور زرعی ترقی کو فروغ دینے کے واضح ارادے کی نشاندہی کرتی ہے۔
قانونی فریم ورک اور کنٹرولز
تازہ ترین نظام واضح جغرافیائی حدود، ملکیت کی حدود، اور قانونی کنٹرول قائم کرکے غیر ملکی ملکیت کو منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ غیر سعودی صرف جائیداد کے مالک ہوسکتے ہیں یا کونسل آف منسٹرز کی طرف سے نامزد کردہ علاقوں میں جائیداد کے حقوق حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ عہدہ ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کی سفارشات پر مبنی ہے اور کونسل برائے اقتصادی اور ترقیاتی امور کی طرف سے منظور شدہ ہے۔
حکام رئیل اسٹیٹ کے حقوق کی اقسام، زیادہ سے زیادہ ملکیت کا تناسب، اور تمام متعلقہ شرائط کی وضاحت کریں گے۔ یہ فریم ورک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ غیر ملکی ملکیت کو قانون کی طرف سے بیان کردہ اضافی مراعات نہیں دی جاتی ہیں اور دیگر پروگراموں کے تحت حقوق متاثر نہیں ہوتے ہیں، جیسے پریمیم ریذیڈنسی پروگرام یا خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ معاہدے۔
رجسٹریشن کے قواعد، فیس، اور جرمانے
تمام غیر سعودی افراد اور اداروں کو متعلقہ حکام کے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ ملکیت صرف قانونی طور پر درست ہوگی اگر یہ رئیل اسٹیٹ رجسٹری میں رجسٹرڈ ہو۔ غیر ملکی ملکیت پر جائیداد کی قیمت کے پانچ فیصد تک لین دین کی فیس لگے گی، جس کی تفصیلات انتظامی ضوابط میں بیان کی جائیں گی۔
قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جرمانے یا انتباہات ہو سکتے ہیں، جبکہ غلط معلومات فراہم کرنے کے نتیجے میں 10 ملین ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور، بعض صورتوں میں، جائیداد کو عدالتی حکم سے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ان اسٹریٹجک اقدامات کے ذریعے، سعودی عرب کا مقصد اپنی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کو غیر ملکی شہریوں کے لیے کھولنا ہے، جس سے رہائشی اور تجارتی دونوں شعبوں میں مکمل شفافیت، ریگولیٹری واضح اور کنٹرول شدہ ترقی کو یقینی بنایا جائے۔