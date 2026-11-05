سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کی فنانسنگ سہولت میں توسیع
مملکت نے رواں سال اپریل میں یہ مدد اس وقت دی تھی جب پاکستان نے عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر واپس ادا کیے تھے۔
By PTI
Published : November 5, 2026 at 6:00 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کی فنانسنگ سہولت میں "مناسب مدت" کے لیے توسیع کر دی ہے۔ سعودی عرب نے رواں سال اپریل میں پاکستان کو تین ارب ڈالر کی فنانسنگ سہولت اس وقت فراہم کی تھی جب اسلام آباد کو متحدہ عرب امارات کو 3.5 ارب ڈالر واپس کرنے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت تین ماہ کے لیے دی گئی تھی۔
بدھ کے روز پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے بتایا کہ "اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور ایک مناسب مدت کے لیے کی گئی ہے۔"
روزنامہ 'ڈان' کے مطابق، اس سوال پر کہ یہ فنانسنگ سہولت تو 31 اکتوبر کو ہی مکمل ہو چکی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ "ہمارے جس قسم کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اسے مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ توسیع کتنے عرصے کے لیے ہے۔"
اورنگزیب نے کہا کہ سعودی عرب نے فنانسنگ کا فرق دور کرنے کے لیے مزید پانچ ارب ڈالر بھی فراہم کیے تھے، جس میں پہلے ہی 2028 تک توسیع کی جا چکی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے مزید اضافی امداد بھی مانگی ہے، تو وزیرِ خزانہ نے اس کی تردید کی۔ 'ڈان' کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زرمبادلہ کے ذخائر تین ماہ سے زیادہ کی درآمدات کا احاطہ کرتے ہیں اور سال کے آخر تک کیپٹل مارکیٹس کے ذریعے انہیں مزید مضبوط کر کے چار ماہ کی درآمدات کے برابر کر دیا جائے گا۔
رواں سال جولائی میں امریکہ سے مانگی گئی 10 ارب ڈالر کی 'ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسیلٹی' (ای ایس ایس ایف) کے امکانات کے بارے میں ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے ان توقعات کو کم کرنے کی کوشش کی جو وہ خود گزشتہ کئی ماہ سے بڑھا رہے تھے۔
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انہوں نے ستمبر میں پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تین ارب ڈالر کے بانڈز (جنہیں 6 ارب ڈالر کے آرڈرز ملے تھے) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "ہم نے جولائی میں جس چیز کی درخواست کی تھی اور جس کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ مارکیٹ تک رسائی تھی، اور ہمیں مارکیٹ تک رسائی مل چکی ہے۔"
وزیرِ خزانہ نے کہا کہ ”اگر وہ (ای ایس ایس ایف) مل جاتی ہے تو بہت شاندار، یہ ایک لیکویڈیٹی سپورٹ کی سہولت ہوگی۔ ورنہ ہمارے پاس مزید یورو بانڈ، پانڈا بانڈ اور روپے سے منسلک ڈالر میں طے پانے والے بانڈز جاری کرنے کے منصوبے موجود ہیں۔“
انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے بینکاک میں 70 سے 80 ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن کا پاکستان کے بارے میں بہت واضح نقطہ نظر تھا، اور یہ کہ پانچ سالہ اور دس سالہ مدتِ تکمیل (میچورٹی) کی پیشکشیں دستیاب تھیں، ”کیونکہ ہم واضح طور پر آئی ایم ایف پروگرام سے آگے کی سوچ رہے ہیں۔“
انہوں نے کہا کہ حکومت امریکہ کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھ رہی ہے، کیونکہ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک اور ڈویلپمنٹ فنانس کارپوریشن (ڈی ایف سی) کو پاکستان میں اپنے سرمایہ کاروں اور برآمد کنندگان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ای ایس ایس ایف کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”یہ حقیقی فنانسنگ اور حقیقی کریڈٹ ہے،“ اور یہ کہ یہ درخواست ریاست کی مدد کے لیے ایک لیکویڈیٹی سپورٹ کی سہولت کے طور پر کی گئی تھی۔
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انہوں نے کہا کہ ”اگر ممکن ہوا تو ٹھیک ہے؛ اگر نہ ہوا، تو ہم اس کے ساتھ یا اس کے بغیر آگے بڑھنے والے ہیں۔“ پاکستانی وزیرِ خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دینے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس دسمبر میں ہوگا۔
اس سے قبل، انہوں نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ پاکستان رواں مالی سال کے دوران بیرونی قرضوں میں 4 ارب ڈالر اور اگلے سال 3.5 ارب ڈالر کی کمی کا ہدف رکھ رہا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ کمی 4.5 ارب ڈالر تھی۔
انہوں نے کہا کہ ری فنانسنگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے حکومت مہنگے قلیل مدتی قرضوں کو بانڈز اور نجی سرمایہ کاری کے ذریعے طویل مدتی فنانسنگ سے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
روزنامہ 'ڈان' کے مطابق انہوں نے کہا کہ بیرونی قرضہ سالانہ پانچ سے چھ ارب ڈالر کے حساب سے بڑھ رہا تھا، جو 2014-15 میں 45 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، لیکن گزشتہ دو برسوں کے دوران اس میں سالانہ صرف 1 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔
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اسی دوران، وزارتِ خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان مالی سال 2026/27 کے دوران ملک کی بیرونی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین اور کویت کے ساتھ 4.3 ارب ڈالر مالیت کے قرضوں کی مدت میں توسیع کے لیے بھی مذاکرات کر رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان چین سے چار ارب ڈالر کے قرضوں کی مدت میں توسیع کی منظوری حاصل کرنے کے قریب ہے اور کویت سے بھی 30 کروڑ ڈالر کے قرض کی مدت میں توسیع متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق، چین کے چار ارب ڈالر کے قرضے کی مدت میں مارچ سال 2027 میں توسیع متوقع ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب، چین اور کویت سے ایک سال کے لیے مجموعی طور پر 7.3 ارب ڈالر کے قرضوں کی مدت میں توسیع حاصل کرنی ہے۔
قرضوں کی مدت میں توسیع کے یہ انتظامات رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی بیرونی مالیاتی حکمتِ عملی کا حصہ ہیں، جس کے دوران ملک کو تقریباً 21 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کا سامنا ہے۔ متوقع 7.3 ارب ڈالر کے قرضوں کی مدت میں یہ توسیع بھی انھی واجب الادا ادائیگیوں میں شامل ہے۔
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