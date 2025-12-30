سعودی عرب کی یمن پر بمباری، یو اے ای سے آئی ہتھیاروں کی کھیپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
یمن مخالف حوثی فورسزنے ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے زیر قبضہ علاقے میں تمام سرحدی گزرگاہوں پر 72 گھنٹے کی پابندی عائد کردی ہے۔
Published : December 30, 2025 at 1:20 PM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: سعودی عرب نے منگل کے روز یمن کے بندرگاہی شہر مکلا پر بمباری کی۔ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے علیحدگی پسند قوتوں کے لیے ہتھیاروں کی کھیپ پہنچائی جا رہی تھی، جسے اس نے نشانہ بنایا ہے۔
یہ حملہ سلطنت اور امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل کی علیحدگی پسند قوتوں کے درمیان کشیدگی میں ایک نئے اضافے کا اشارہ ہے۔ یہ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کرتا ہے۔ دونوں عرب ممالک بحیرہ احمر کے وسیع علاقے میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف یمن کی دہائیوں سے جاری جنگ میں مسابقتی فریقوں کی حمایت کر رہے تھے۔
یمن کی حوثی مخالف فورسز نے بعد ازاں منگل کو اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تمام سرحدی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر داخلے پر 72 گھنٹے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکن سعودی عرب جسے اجازت دے ان پر پابندی نہیں ہوگی۔
سرکاری سعودی پریس ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک فوجی بیان میں ان حملوں کا اعلان کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر واقع بندرگاہی شہر فجیرہ سے بحری جہاز یمن پہنچے تھے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "بحری جہاز کے عملے کے پاس جہازوں پر ٹریکنگ کرنے والے آلات تھے، اور انہوں نے جنوبی عبوری کونسل کی افواج کی حمایت میں بڑی مقدار میں ہتھیار اور جنگی گاڑیاں اتاریں۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "مذکورہ بالا ہتھیاروں سے امن و استحکام کو خطرہ ہے، اتحادی فضائیہ نے آج صبح ایک محدود فضائی حملہ کیا ہے جس میں مکلا میں دو جہازوں سے اتارے گئے ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔"
فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اس حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا یا سعودی عرب کے علاوہ کسی اور فوج نے حصہ لیا۔ سعودی فوج نے کہا کہ اس نے یہ حملہ راتوں رات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کہ "کوئی جانی نقصان نہ ہو۔"
متحدہ عرب امارات نے فوری طور پر سعودی عرب کے دعوے پر تبصرہ نہیں کیا۔ حالانکہ ابوظہبی کے انگریزی زبان کے سرکاری اخبار دی نیشنل نے حملے کی اطلاع دی۔ لیکن اس میں متحدہ عرب امارات سے اسلحے کی کھیپ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔
کونسل کے اے آئی سی سیٹلائٹ نیوز چینل نے تفصیلات پیش کیے بغیر، حملے کی تصدیق کر دی ہے۔
اس حملے میں ممکنہ طور پر ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کی تجزیہ کاروں نے گرین لینڈ کے نام سے شناخت کی تھی۔یہ سینٹ کٹس سے باہر نکلنے والا ایک رول آن، رول آف جہاز تھا۔ نیوز ایجنسی اے پی کی جانب سے ٹریکنگ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ جہاز 22 دسمبر کو فجیرہ میں تھا اور اتوار کو مکلا پہنچا تھا۔ دوسرے جہاز کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی۔
یمن کے ماہر اور باشا رپورٹ کے بانی محمد الباشا نے سوشل میڈیا ویڈیوز کا حوالہ دیا جس میں جہاز کی آمد کے بعد نئی بکتر بند گاڑیوں کو مکلا میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
مکلا یمن کی حضرموت گورنری میں ہے جس پر کونسل نے حالیہ دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ بندرگاہی شہر عدن کے شمال مشرق میں تقریباً 480 کلومیٹر (300 میل) کے فاصلے پر ہے، جو 2014 میں باغیوں کے دارالحکومت صنعا پر قبضے کے بعد یمن میں حوثی مخالف قوتوں کے لیے طاقت کا مرکز رہا ہے۔
مکلا میں یہ بمباری سعودی عرب کی جانب سے جمعے کو کونسل کو فضائی حملوں میں نشانہ بنانے کے بعد ہوئی ہے جسے تجزیہ کاروں نے علیحدگی پسندوں کے لیے انتباہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ اپنی پیش قدمی روک دیں اور حضرموت اور مہرہ کے گورنروں کو چھوڑ دیں۔
کونسل نے حوثیوں کے خلاف لڑنے والے اتحاد میں شامل ایک اور گروپ سعودی حمایت یافتہ نیشنل شیلڈ فورسز سے وابستہ افواج کو وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔
کونسل کے ساتھ منسلک افراد نے تیزی سے جنوبی یمن کا جھنڈا لہرایا ہے، جو کہ 1967-1990 تک ایک الگ ملک تھا۔ مظاہرین کئی دنوں سے سیاسی قوتوں کی حمایت کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں جو جنوبی یمن سے دوبارہ علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
علیحدگی پسندوں کی کارروائیوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک قریبی تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور اوپیک آئل کارٹیل کے رکن بھی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں اثر و رسوخ اور بین الاقوامی تجارت کے لیے بھی مقابلہ کیا ہے۔
بحیرہ احمر پر واقع ایک اور ملک سوڈان میں بھی تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں مملکت اور امارات اس ملک کی جاری جنگ میں مخالف قوتوں کی حمایت کرتے ہیں۔
دریں اثنا، اسرائیل نے صومالیہ کے الگ ہونے والے علاقے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے، جو 30 سالوں میں ایسا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اس نے حوثیوں کی طرف سے تشویش کو جنم دیا ہے، جنہوں نے صومالی لینڈ میں کسی بھی اسرائیلی موجودگی پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔
