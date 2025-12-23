پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو سعودی عرب نے اپنے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا
سعودی عرب نے دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 7:38 AM IST
اسلام آباد: سعودی عرب نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریاض کے دورے کے دوران اپنے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے نوازا۔ پاکستانی فوج نے پیر کو کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات بشمول انسداد دہشت گردی پر تعاون پر زور دیا گیا ہے۔
عاصم منیر کو اتوار کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ واضح رہے سعودی عرب کی جانب سے یہ پیشرفت، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کرنے کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند ماہ بعد سامنے آئی ہے۔
ستمبر میں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا تھا کہ اگر ملک کے نئے دفاعی معاہدے کے تحت ضرورت پڑی تو ان کے ملک کا جوہری پروگرام سعودی عرب کو "دستیاب" کر دیا جائے گا۔
منیر کو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر ترقی کے بعد ان کا سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کا مقصد فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانا ہے۔
سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کئی دہائیوں سے قریبی اقتصادی، مذہبی اور سیکورٹی تعلقات قائم رکھے ہیں۔
ایک بیان میں، پاکستانی فوج نے کہا کہ منیر کو ایوارڈ سے نوازنا "پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی گہرائی اور علاقائی اور عالمی امن کے حصول میں مزید اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اعزاز منیر کی فوجی خدمات، قیادت اور دفاعی تعاون، اسٹریٹجک کوآرڈینیشن اور دونوں ممالک کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو آگے بڑھانے کی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے۔
فوج نے کہا کہ اتوار کو سعودی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران دونوں فریقوں نے علاقائی سلامتی، دفاعی اور فوجی تعاون، تزویراتی تعاون اور ابھرتے ہوئے جغرافیائی سیاسی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے اپنے "گہرے جڑوں، تاریخی اور برادرانہ تعلقات" کا اعادہ کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ سعودی رہنماؤں نے منیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور اسٹریٹجک نقطہ نظر کی تعریف کی۔ منیر نے اس اعزاز پر اظہار تشکر کرتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات کا عکاس قرار دیا، اور مملکت کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستان اور سعودی عرب نے کئی دہائیوں سے دفاعی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس کی جزوی طور پر مکہ اور مدینہ کے اسلامی مقدس مقامات کی حفاظت میں مدد کے لیے اسلام آباد کی بیان کردہ خواہش پر مبنی ہے۔ مملکت نے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں نادہندہ ہونے پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی مالی مدد بھی کی ہے۔
واضح رہے عاصم منیر کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع ہوئی بھارت پاکستان کشیدگی کے بعد نمایاں ہوئے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہیں پاکستان نے بھی اپنے دعوے پیش کئے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل اور فوری جنگ بندی پر رضامندی کے اعلان کے بعد یہ محاذ آرائی کم ہوگئی۔ حالانکہ، بھارت نے ہمیشہ امریکی صدر کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: