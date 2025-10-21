جنیوا میں سارنگی کا پاکستان پر نشانہ، کہا جموں و کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہے گا

ETV Bharat / international

سارنگی نے جنیوا میں پاکستان پر تنقید کی، کہا کہ 'جموں و کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ رہے گا'
سارنگی نے جنیوا میں پاکستان پر تنقید کی، کہا کہ 'جموں و کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ رہے گا' ((ANI (File)))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 10:19 AM IST

جنیوا: لوک سبھا کی رکن پارلیمنٹ اور سینئر بی جے پی لیڈر اپراجیتا سارنگی نے پیر کو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں 151 ویں بین الپارلیمانی یونین (آئی پی یو) کے اجلاس میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر پر پاکستان کے تبصروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر "ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہا ہے، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔"

پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر صادق سردار ایاز کے بیان کا جواب دینے کے لیے بھارت کے حق کا استعمال کرتے ہوئے، ایشیا پیسفک ممالک کے گروپ میں بھارت کی نمائندگی کرنے والی سارنگی نے کہا کہ پاکستان اپنے دائرہ اختیار سے باہر مسائل اٹھا کر اس بین الاقوامی فورم کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

سارنگی نے کہا، "میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر صادق سردار ایاز کے آئی پی یو کے اس 151ویں اجلاس میں دیے گئے بیان کے سلسلے میں اپنے جواب کا حق استعمال کر رہی ہوں۔ ہم اس فورم پر سیاست کرنے اور اس اسمبلی کے دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نامناسب حوالہ دینے کی پاکستان کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔

اس معاملے پر ہندوستان کے مضبوط موقف کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر بھارت کا مرکزی حصہ رہا ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔

بعد ازاں سوشل میڈیا پر بین الپارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے نائب صدر سارنگی نے کہا کہ مجھے جنیوا (سوئٹزرلینڈ) میں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران ایشیا پیسیفک گروپ آف نیشنز کے اراکین پارلیمنٹ موجود تھے۔

مزید پڑھیں: خامنہ ای نے ٹرمپ سے کہا، 'اچھا ہے، خواب دیکھتے رہو'، جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے دعوے پر اڑایا مذاق

ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران، انہوں نے دوحہ، قطر پر حملے پر بھارتی حکومت کے موقف کو دہرایا اور نائجر میں فوجی بغاوت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔

جنیوا میں، ایم پی نے ورکشاپ میں بھی خطاب کیا بھوک کے چکر کو توڑنے، فوکسنگ فوڈ سیکیورٹی پر پردھان منتری غریب کلیان انا پی ایم جی کے وائی پر روشنی ڈالی، جس نے ان کے بقول بھارت میں 800 ملین لوگوں کے لیے خوراک کی حفاظت کو یقینی بنایا۔

