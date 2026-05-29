حج کے الوداعی لمحات: صفا اور مروہ کے درمیان سعی، حضرت ہاجرہؑ کی عظیم قربانی اور توکل کی یاد تازہ
سعی حج اور عمرہ کے اہم ارکان میں شمار ہوتی ہے، جس میں حجاج صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں۔
Published : May 29, 2026 at 3:00 PM IST
مکہ مکرمہ (خورشید احمد وانی کی خصوصی رپورٹ) فریضۂ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین کے لیے آج ایامِ حج کا آخری دن ہے۔ منیٰ میں مناسکِ حج اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور حجاج کرام تشریق کے دوسرے دن بھی صبح سے تینوں جمرات (شیطانوں) کی رمی میں مصروف ہیں۔
اس سے قبل حجاج کرام نے مسجد الحرام میں طوافِ زیارت ادا کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی مکمل کی۔ سعی حج اور عمرہ کے اہم ارکان میں شمار ہوتی ہے، جس میں حجاج صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ہاجرہؑ کی اس عظیم جدوجہد کی یاد تازہ کرتا ہے جب وہ اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بار بار دوڑتی رہیں۔ ان کی اسی قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی یاد میں آج بھی لاکھوں مسلمان سعی ادا کرتے ہیں۔
حج اور عمرہ کے اہم ارکان میں شامل سعی ایک ایسا مقدس عمل ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کی بے مثال قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں حجاج کرام طوافِ کعبہ مکمل کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی ادا کرتے ہیں۔ سعی کے دوران حجاج کرام صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، دعائیں اور استغفار کیا جاتا ہے۔ حجاج اپنے لیے، اپنے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں۔
سعی کی اصل حضرت ہاجرہؑ کی اس تاریخی جدوجہد سے جڑی ہوئی ہے جب وہ اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیلؑ کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بار بار دوڑتی رہیں۔ اس وقت مکہ کی وادی سنسان اور بے آب و گیاہ تھی اور دور دور تک پانی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ روایات کے مطابق حضرت ہاجرہؑ اپنے بیٹے کی پیاس اور بے چینی دیکھ کر صفا پہاڑی پر چڑھتیں، پھر مروہ کی جانب جاتیں اور یوں سات مرتبہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان تیز قدموں سے چلتی اور دوڑتی رہیں۔
حضرت ہاجرہؑ کی یہی کوشش اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل بھروسہ بعد میں ایک عظیم معجزے کا سبب بنا اور حضرت اسماعیلؑ کے قدموں کے قریب زم زم کا چشمہ جاری ہوا، جو آج بھی لاکھوں مسلمانوں کی پیاس بجھا رہا ہے۔ حجاج کرام سعی کے دوران حضرت ہاجرہؑ کی اسی عظیم قربانی، استقامت اور اللہ پر یقین کو یاد کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سبز نشانات والے حصے میں مرد حضرات سنت کے مطابق قدرے تیز چلتے ہیں، جو حضرت ہاجرہؑ کی دوڑ کی یادگار ہے۔
علمائے کرام کے مطابق سعی صرف ایک جسمانی عبادت نہیں بلکہ یہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجرہؑ کی جدوجہد اس بات کی روشن مثال ہے کہ خلوص، صبر اور توکل کے ساتھ کی گئی کوشش کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آج بھی لاکھوں حجاج کرام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرکے حضرت ہاجرہؑ کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔
حجاج کرام نے وقوفِ عرفہ، مزدلفہ میں شب بیداری، قربانی، حلق یا قصر، طوافِ زیارت اور سعی سمیت تمام بنیادی مناسک ادا کرنے کے بعد اب رمی جمرات کے آخری مرحلے میں شرکت کی۔ ان مقدس ایام کے دوران لاکھوں فرزندانِ اسلام نے امت مسلمہ کی سلامتی، عالمِ اسلام کے اتحاد اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔
سعودی حکام کے مطابق حجاج کرام آج منیٰ میں واقع جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر سات سات کنکریاں مار کر رمی کا عمل مکمل کر رہے ہیں۔ غروبِ آفتاب سے قبل بیشتر حجاج منیٰ سے روانہ ہو جائیں گے، جس کے بعد خیموں کا یہ عظیم شہر بتدریج خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام دن کا بقیہ وقت منیٰ میں اپنے خیموں اور رہائشی ٹاورز میں عبادت، تلاوتِ قرآن، ذکر و اذکار اور دعا میں گزاریں گے۔ مغرب سے قبل وہ منیٰ سے نکل کر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے لیے روانہ ہوں گے۔
سعودی عرب کی وزارتِ حج و عمرہ کے مطابق اس سال دنیا بھر سے 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضۂ حج ادا کیا۔ حج کی تکمیل کے بعد حجاج کرام کی اپنے اپنے ممالک کو واپسی کا سلسلہ کل سے مرحلہ وار شروع ہو جائے گا۔ منیٰ، عرفات، مزدلفہ اور مسجد الحرام میں رواں سال بھی جدید انتظامات، مؤثر ہجوم مینجمنٹ اور سکیورٹی اقدامات کے باعث مناسکِ حج مجموعی طور پر پرامن اور منظم انداز میں انجام پائے، جس پر سعودی حکام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔