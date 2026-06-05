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وزیراعظم مودی پر دباؤ ڈالنا نقصان دہ، ایسی کوششیں بے سود ہوں گی، پیوٹن نے دوطرفہ تعلقات پر دیا بڑا بیان

پوتن نے کہا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس پر دباؤ ڈالنا نقصان دہ ہے۔ انہوں نے ہندوستانی معیشت کی بھی تعریف کی۔

russian president putin says putting pressure on narendra modi detrimental for international relations Urdu News
پوٹن کا ہندوستانی تعلقات پر بڑا بیان (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 12:09 PM IST

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سینٹ پیٹرزبرگ: روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ہندوستان اور پی ایم مودی کی تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کو "عظیم ملک" قرار دیا۔ انہوں نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا بھی دفاع کیا۔ انہوں نے روس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کی امریکی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات باہمی اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے "نقصان دہ" ہیں۔

پوتن نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات روس کے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ "ہمیں خوشی ہے کہ ہندوستان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ یہ ایک عظیم ملک ہے۔" ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت اور بڑھتی ہوئی معیشت کی تعریف کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ہندوستان کے لیے یہ فطری ہے کہ وہ اپنی معیشت کو ان ممالک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق ترقی دے جس کو وہ ضروری سمجھے۔

ہندوستان اور ماسکو کا خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک

انہوں نے مزید کہا کہ جب روس کے ساتھ تعاون کی بات آتی ہے تو امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ نریندر مودی پر دباؤ ڈالنا بین الاقوامی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے کوئی بھی اس پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ایسی کوششیں بے سود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہندوستان اور ماسکو کس طرح ایک خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں۔ "میں اس رشتے کو اس طرح بیان کرتا ہوں۔ یہ کل یا ایک یا پانچ سال پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔"

ہندوستانی عوام نے محنت سے بڑے اور اہم سنگ میل حاصل کیے

روسی صدر نے کہا کہ 1947 سے جب سوویت یونین نے جمہوریہ ہند کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، ہم ایک نئے ملک، ایک نئے آزاد ملک کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستانی عوام کی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہندوستان نے ترقی کے بڑے اور اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت 100 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔

تعاون صرف توانائی اور جوہری توانائی تک محدود نہیں

پوتن نے کہا کہ ہندوستان اور روس کا تعاون صرف توانائی اور جوہری توانائی تک محدود نہیں ہے۔ وہ نئے شعبوں میں کام کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کے موقف کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ صرف وہی فیصلے کیے جائیں گے جو قومی مفاد میں ہوں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان توانائی کی سلامتی، قومی مفادات اور اقتصادی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی تیل کی درآمدات سے متعلق فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔

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