وزیراعظم مودی پر دباؤ ڈالنا نقصان دہ، ایسی کوششیں بے سود ہوں گی، پیوٹن نے دوطرفہ تعلقات پر دیا بڑا بیان
پوتن نے کہا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس پر دباؤ ڈالنا نقصان دہ ہے۔ انہوں نے ہندوستانی معیشت کی بھی تعریف کی۔
Published : June 5, 2026 at 12:09 PM IST
سینٹ پیٹرزبرگ: روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ہندوستان اور پی ایم مودی کی تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کو "عظیم ملک" قرار دیا۔ انہوں نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا بھی دفاع کیا۔ انہوں نے روس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کی امریکی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات باہمی اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے "نقصان دہ" ہیں۔
پوتن نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات روس کے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ "ہمیں خوشی ہے کہ ہندوستان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ یہ ایک عظیم ملک ہے۔" ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت اور بڑھتی ہوئی معیشت کی تعریف کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ ہندوستان کے لیے یہ فطری ہے کہ وہ اپنی معیشت کو ان ممالک کے ساتھ اپنے مفادات کے مطابق ترقی دے جس کو وہ ضروری سمجھے۔
St. Petersburg: On the impact of US-India relations on India-Russia relations, Russian President Vladimir Putin says, " another thing is that the us are trying to put pressure on india in some matters. for example, when it comes to cooperation with russia on some tracks. but… pic.twitter.com/FW2V7Y0oZ6— ANI (@ANI) June 4, 2026
ہندوستان اور ماسکو کا خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک
انہوں نے مزید کہا کہ جب روس کے ساتھ تعاون کی بات آتی ہے تو امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ نریندر مودی پر دباؤ ڈالنا بین الاقوامی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے کوئی بھی اس پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ایسی کوششیں بے سود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہندوستان اور ماسکو کس طرح ایک خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں۔ "میں اس رشتے کو اس طرح بیان کرتا ہوں۔ یہ کل یا ایک یا پانچ سال پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔"
St. Petersburg: On the impact of US-India relations on India-Russia relations, Russian President Vladimir Putin says, " i don't think that this is the case. we are glad that india is developing its relations with all the countries. it's a great country with one and a half billion… pic.twitter.com/GDSP0a3FQK— ANI (@ANI) June 4, 2026
ہندوستانی عوام نے محنت سے بڑے اور اہم سنگ میل حاصل کیے
روسی صدر نے کہا کہ 1947 سے جب سوویت یونین نے جمہوریہ ہند کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، ہم ایک نئے ملک، ایک نئے آزاد ملک کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستانی عوام کی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہندوستان نے ترقی کے بڑے اور اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت 100 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔
St. Petersburg: Russian President Vladimir Putin says, " india is one of the leading economies of the world that shows the highest rates of economic growth. this is not something that comes out of the blue. this is a result of the hard work that the government has been doing under… pic.twitter.com/fzp6fdhNE4— ANI (@ANI) June 4, 2026
تعاون صرف توانائی اور جوہری توانائی تک محدود نہیں
پوتن نے کہا کہ ہندوستان اور روس کا تعاون صرف توانائی اور جوہری توانائی تک محدود نہیں ہے۔ وہ نئے شعبوں میں کام کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کے موقف کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ صرف وہی فیصلے کیے جائیں گے جو قومی مفاد میں ہوں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان توانائی کی سلامتی، قومی مفادات اور اقتصادی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی تیل کی درآمدات سے متعلق فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔