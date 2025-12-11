پوتن پی ایم مودی کی سیلفی کہتی ہے 'ہزار الفاظ': بھارت کے متعلق امریکی نمائندے کا منفی تبصرہ
مودی کے ساتھ پیوٹن کی ملاقات پر نمائندے نےکہا، اسٹریٹجک شراکت داروں کو دشمنوں کی باہوں میں دھکیلنے سے امن کا نوبل انعام نہیں ملتا۔
واشنگٹن: امریکی نمائندہ سڈنی کملاگر ڈوو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مشہور کار سیلفی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تصویر ہزار الفاظ بولتی ہے۔ ڈو نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبردستی کی پالیسیاں ایک قیمت پر آتی ہیں۔
انہوں نے کہا، "ٹرمپ کی بھارت کے بارے میں پالیسی کو صرف اپنے نقصان کے لیے اپنی ناک کٹوانے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک زبردستی ساتھی ہونے کی ایک قیمت ہے اور یہ پوسٹر ہزار الفاظ کے قابل ہے۔ آپ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز کو ہمارے دشمنوں کی بانہوں میں دھکیل کر امن کا نوبل انعام نہیں حاصل کرسکتے۔"
امریکہ کی ترقی، سلامتی اور عالمی قیادت
ہمیں اس انتظامیہ کی طرف سے امریکہ اور بھارت کی شراکت داری کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنا چاہیے اور اس تعاون کی طرف واپس آنا چاہیے جو امریکہ کی ترقی، سلامتی اور عالمی قیادت کے لیے ضروری ہے۔‘‘ یہ بات چیت جنوبی اور وسطی ایشیا کی خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی میں ہوئی۔
ٹیرف ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں
اسی پلیٹ فارم پر بات کرتے ہوئے، امریکی مندوب پرمیلا جے پال نے تجارتی رکاوٹوں اور امیگریشن پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا، جو کہ ہندوستان-امریکہ اقتصادیات اور عوام کے درمیان تعلقات کو متاثر کر رہی ہیں۔ جے پال نے دونوں ممالک کو متاثر کرنے والے ٹیرف چیلنجوں کی طرف اشارہ کیا اور کاروبار اور صارفین پر ان کے اثرات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "ہمیں امریکہ اور ہندوستان دونوں میں ٹیرف کے ساتھ چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ یہ ٹیرف ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور امریکی کاروباروں اور صارفین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔"
امریکی مارکیٹ میں سستے چاول کا ایکسپورٹ
ٹیرف کے بارے میں اس کے خدشات اس وقت سامنے آئے ہیں جب منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کے بعد تجارتی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ نے بھارتی چاول کی برآمدات پر نئے محصولات کی دھمکی دیتے ہوئے نئی دہلی پر امریکی مارکیٹ میں سستے چاول ایکسپورٹ کرنے اور امریکی کسانوں کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ ان کا یہ تبصرہ وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس کے دوران آیا، جہاں انہوں نے امریکی کسانوں کے لیے 12 بلین ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا۔
نئے ٹیرف پر جلد ہی غور ممکن
میٹنگ کے دوران، کئی امریکی کسانوں نے شکایت کی کہ بھارت، ویتنام اور تھائی لینڈ سے کم قیمت کی درآمدات مقامی قیمتوں کو کم کر رہی ہیں۔ ان خدشات کا جواب دیتے ہوئے، ٹرمپ نے سوال کیا کہ ہندوستان پر اضافی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی گئی اور کہا کہ وہ مبینہ طور پر ڈمپنگ کا ازالہ کریں گے، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ نئے ٹیرف پر جلد ہی غور کیا جا سکتا ہے۔
یہ پیش رفت ایک امریکی تجارتی وفد کے اس سے قبل 10-11 دسمبر کو بات چیت کے لیے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ مارکیٹ تک رسائی اور ٹیرف کے اقدامات پر اختلافات نے جاری مذاکرات کو متاثر کیا ہے، ساتھ ہی تجارتی تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔
مشکل مذاکرات میں نئی غیر یقینی صورتحال کا اضافہ
امریکہ نے اس سے قبل اگست 2025 میں بڑے تجارتی تنازعات اور ہندوستان کی طرف سے روسی تیل کی خریداری کے خدشات کے درمیان زیادہ تر ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد محصولات عائد کیے تھے۔ ٹرمپ کے نئے انتباہ نے پہلے سے ہی مشکل مذاکرات میں نئی غیر یقینی صورتحال کا اضافہ کر دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان مزید تجارتی تنازعے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔