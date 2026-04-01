کریمیا میں روسی ٹرانسپورٹ فوجی طیارہ گر کر تباہ، 29 افراد ہلاک
وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ "کریمیا کے اوپر پرواز کے دوران گذشتہ روز ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔
Published : April 1, 2026 at 9:09 AM IST
ماسکو: روس کا ایک انٹونوو-26 فوجی طیارہ جزیرہ نما کریمیا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے۔
روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ "31 مارچ کو ماسکو کے وقت کے مطابق تقریباً 18:00 بجے، اے این-26 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے سے اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا جب وہ جزیرہ نما کریمیا کے اوپر سے طے شدہ پرواز کر رہا تھا۔
وزارت نے کہا تلاش اور بچاؤ کی ٹیم نے اے این-26 طیارے کے حادثے کی جگہ کا پتہ لگا لیا ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جہاز میں سوار عملے کے چھ ارکان اور 23 مسافر ہلاک ہو گئے۔
روسی ذرائع کے مطابق، طیارے کے ملبے پر بیرونی حملے کا کوئی نشان نہیں ملا ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ طیارہ ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔
مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔۔۔