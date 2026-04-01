کریمیا میں روسی ٹرانسپورٹ فوجی طیارہ گر کر تباہ، 29 افراد ہلاک
وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ "کریمیا کے اوپر پرواز کے دوران گذشتہ روز ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔
Published : April 1, 2026 at 9:09 AM IST
Updated : April 1, 2026 at 1:47 PM IST
ماسکو: روس کا ایک انٹونوو-26 فوجی طیارہ جزیرہ نما کریمیا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے۔
روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ "31 مارچ کو ماسکو کے وقت کے مطابق تقریباً 18:00 بجے، اے این-26 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارے سے اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا جب وہ جزیرہ نما کریمیا کے اوپر سے طے شدہ پرواز کر رہا تھا۔
وزارت نے کہا تلاش اور بچاؤ کی ٹیم نے اے این-26 طیارے کے حادثے کی جگہ کا پتہ لگا لیا ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جہاز میں سوار عملے کے چھ ارکان اور 23 مسافر ہلاک ہو گئے۔
روسی ذرائع کے مطابق، طیارے کے ملبے پر بیرونی حملے کا کوئی نشان نہیں ملا ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ طیارہ ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔
وزارت کی رپورٹ میں طیارے میں سوار افراد کی کل تعداد کی وضاحت نہیں کی گئی۔ تاہم اس نے کسی زندہ بچ جانے والوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ An-26 ایک ہلکا ٹیکٹیکل ملٹری ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز ہے جس نے کئی دہائیوں سے مسلح افواج کی ایک اہم بنیاد کے طور پر کام کیا ہے، جو مختصر سے درمیانے فاصلے تک کارگو اور 40 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اسی طرح کا ایک واقعہ دسمبر 2025 کے اوائل میں پیش آیا، جب روس نے ایک انٹونوف ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز کے ایک مہلک فوجی ہوا بازی کے حادثے کی اطلاع دی۔ 9 دسمبر کو، ایک Antonov An-22 طیارہ ایک پرواز کے دوران ماسکو کے مشرق میں واقع ایوانکوو علاقے کے گاؤں ایوانکووو کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔
ہوائی جہاز مرمت کے بعد کے بعد ٹیک آف کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانچ کی پرواز جاری تھی۔ روسی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ اگرچہ سرکاری بیان میں ابتدائی طور پر جہاز میں سوار افراد کی تعداد کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، لیکن سرکاری خبر رساں ایجنسی TASS نے پہلے اطلاع دی تھی کہ طیارے میں عملہ کے سات افراد سوار تھے۔ اس حادثے میں جہاز میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے، جس میں ملوث فوجی ہوابازی یونٹ کے لیے ایک المناک نقصان ہے۔