بحیرۂ اسود میں روسی ڈرونز کا جہاز پر حملہ؛ دو افراد ہلاک، زخمیوں میں بھارتی شہری بھی شامل

بحیرۂ اسود میں روسی ڈرونز کا جہاز پر حملہ؛ دو افراد ہلاک، زخمیوں میں بھارتی شہری بھی شامل
تجارتی جہاز اور بندرگاہوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے بحیرۂ اسود عالمی تجارت کا انتہائی حساس اور شدید متاثرہ علاقہ بن چکا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 11:33 AM IST
نئی دہلی: حکام نے بتایا ہے کہ بحیرۂ اسود میں ایک ترکی کی ملکیت والے سویلین کارگو جہاز پر روسی ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم دو افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور عملے کے کئی ارکان زخمی ہو گئے، جن میں ایک بھارتی شہری بھی شامل ہے۔
رومانیہ میں واقع بھارتی سفارت خانے نے شروع میں بتایا تھا کہ عملے کے زخمی ارکان میں تین بھارتی شہری شامل ہیں، تاہم بعد میں وضاحت کی کہ "ان میں سے ایک زخمی ہوا ہے اور اس کا طبی علاج کیا جا رہا ہے، جب کہ باقی محفوظ ہیں"۔
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
2 غیر ملکی شہریوں کی ہلاکتیں
رومانیہ میں بھارتی مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر پوسٹ کیا، "ہمیں آج بحیرۂ اسود میں تجارتی جہاز ایم وی رویاد مماڈوو (MV ROYAD MAMMADOV) پر ہونے والے حملے کی اطلاع ملی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق، اس حادثے میں 2 ہلاکتیں (غیر ملکی شہری) ہوئی ہیں جب کہ عملے کے کچھ ارکان زخمی ہیں جن کا رومانیہ میں طبی علاج چل رہا ہے۔ مزید رپورٹ کے مطابق عملے کے ارکان میں تین بھارتی شہری بھی شامل ہیں"۔
مشن نے کہا، "سفارت خانہ بھارتی شہریوں کی حفاظت اور بہبود کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے"۔ اس واقعے کے بعد، رومانیہ میں تعینات بھارتی سفیر منوج مہاپاترا نے بھارتی شہریوں سے بات کی اور تصدیق کی کہ "تینوں کی صحت بہتر ہے"۔
All three Indian nationals are safe. We have spoken to them. One of them has been injured and is receiving medical attention. We are in close touch with the hospital authorities. We are extending all possible support for the welfare and wellbeing of the Indian crew members. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
اسپتال کے چیف فزیشن سے بھی رابطہ
مشن نے بتایا، "سفیر منوج مہاپاترا نے کانسٹانٹا کاؤنٹی اسپتال (Constanța County Hospital) میں زیرِ علاج تینوں بھارتی شہریوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اسپتال کے چیف فزیشن سے بھی رابطہ کیا، جنہوں نے تصدیق کی کہ تینوں کی صحت اچھی ہے اور انہیں ضروری طبی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے۔ سفیر نے انہیں ہر ممکن مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے"۔ سفارت خانے نے یہ بھی واضح کیا کہ "تینوں بھارتی شہری اب مکمل طور پر محفوظ ہیں"۔
مشن نے مزید کہا، "ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ان میں سے ایک معمولی زخمی ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ ہم اسپتال کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور بھارتی عملے کے ارکان کی دیکھ بھال اور بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں"۔
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
ترکی کے سویلین جہاز پر دو روسی ڈرونز کا ہولناک حملہ
واضح رہے کہ بحیرۂ اسود کے خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان تجارتی جہازوں کی حفاظت ایک بڑا عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ جہاں ہلاکتوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تاہم، اس واقعہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی شہریت کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اسی دوران، یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلینسکی نے پیر کے روز کہا کہ "بین الاقوامی پانیوں (نیوٹرل واٹرز) میں مکئی لے جانے والے ترکی کے ایک سویلین جہاز پر دو روسی ڈرونز کا ایک ہولناک حملہ ہوا ہے"۔
انہوں نے کہا، "جہاز پر آذربائیجان اور بھارت کے شہری سوار تھے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق، بدقسمتی سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جہاز کے کپتان (کپٹن) ہلاک ہو گئے ہیں۔ میری تعزیت۔ ایک اور شخص کی قسمت کا تعین کیا جانا ابھی باقی ہے"۔
سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی تجویز
زیلینسکی نے بتایا کہ عملے کے 11 ارکان کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے ایک زخمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین نے بحیرۂ اسود میں صورتحال کو پرامن بنانے اور سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بارہا ٹھوس اقدامات کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، "عالمی غذائی تحفظ (گلوبل فوڈ سکیورٹی) کو بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اس میں واقعی دلچسپی رکھتا ہے، اسے مدد کرنی چاہیے"۔
واضح رہے کہ روس-یوکرین تنازعہ کے باعث تجارتی جہاز رانی اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے بحیرۂ اسود عالمی تجارت کا ایک انتہائی حساس اور شدید متاثرہ علاقہ بن چکا ہے۔ اس واقعے سے ٹھیک ایک دن پہلے، یوکرین کے شہر سومی (Sumy) میں روسی حملے کے دوران بھارتی مالکان کے فارماسیوٹیکل گودام (دواؤں کے گودام) کا ایک 52 سالہ ملازم ہلاک ہو گیا تھا۔
یوکرین تنازعہ کو حل کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا گیا
اتوار کے روز، مرکزی وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اب صرف مشورے دینے سے آگے نکل چکا ہے اور حالیہ مہینوں میں کیف (یوکرین) اور ماسکو (روس) دونوں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہو کر یوکرین تنازعہ کو حل کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ جے شنکر کا یہ بیان ایک تقریب میں اس وقت سامنے آیا جب چند روز قبل روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا تھا کہ وزیرِ اعظم نریندر مودی کے پاس اس تنازعہ کا باہمی طور پر قابلِ قبول حل تلاش کرنے کے لیے "اچھے خیالات" موجود ہیں۔