روس یوکرین امن مذاکرات: زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ٹرمپ نے کہا۔۔ "روس، یوکرین کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے"
Published : December 29, 2025 at 10:41 AM IST
فلوریڈا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ روس یوکرین کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے مارِ لاگو ریزورٹ میں کئی گھنٹے تک امن مذاکرات کے بعد میڈیا کے سامنے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "روس یوکرین کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن صدر پوتن یوکرین کی کامیابی کے لیے اپنی حمایت کے ساتھ بہت فراخ دل تھے، جس میں بہت کم قیمتوں پر توانائی، بجلی اور دیگر سامان فراہم کرنا شامل تھا۔"
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...russia wants to see ukraine succeed. once it sounds a little strange, but i was explaining to the president, president putin was very generous in his feelings toward ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and… pic.twitter.com/bg56lrQMMf— ANI (@ANI) December 28, 2025
زیلنسکی کے ساتھ بات چیت سے ٹھیک پہلے ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ فون پر بات چیت کی تھی جسے بعد میں انہوں نے ’’کافی سود مند‘‘ قرار دیا۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب روس یوکرین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں زیلنسکی-ٹرمپ ملاقات کا دن بھی شامل ہے۔ سی این ایس کے مطابق یوکرین کے مشرقی شہر سلوویانسک میں ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
اس سے ایک دن قبل ایکس پر ایک پوسٹ میں، زیلنسکی نے کہا کہ صرف اس ہفتے، روس نے 2,100 سے زیادہ حملہ آور ڈرون، تقریباً 800 گائیڈڈ فضائی بم، اور مختلف اقسام کے 94 میزائل لانچ کیے ہیں۔
ٹرمپ نے عشائیہ پر زیلنسکی کی میزبانی کی۔ انہوں نے زیلنسکی، پوتن اور خود کے درمیان سہ فریقی ملاقات کے امکان کا بھی اشارہ دیا۔
صدر پوتن اور زیلنسکی کے درمیان سہ فریقی ملاقات کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، "میرے خیال میں یہ یقینی طور پر صحیح وقت پر ہو رہا ہے۔ میں نے آج صدر پوتن کو بہت دلچسپ پایا۔ وہ اسے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔"
#WATCH | On being asked about the possibility of a trilateral meeting along with President Putin and President Zelenskyy, US President Donald Trump says, " i see that happening, sure at the right time. i saw a very interesting president putin today. he wants to see it happen. he… pic.twitter.com/g3AnCR0Bym— ANI (@ANI) December 28, 2025
ٹرمپ نے کہا، انھوں (پوتن) نے مجھے زور دے کر کہا ہے "میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ فون پر رہا۔ ہم نے بہت سی باتیں کیں۔" ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا ذکر کیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدہ بہت قریب ہے۔
امن مذاکرات کے حالات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات ابھی بھی بہت مشکل ہیں اور انہوں نے کسی حل کے لیے کوئی ٹھوس ٹائم لائن فراہم کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں میں ہمیں کسی نہ کسی طرح پتا چل ہی جائے گا"
#WATCH | On being asked how long it will take to get this last little bit finished, US President Donald Trump says, " a few weeks if it goes well. if it goes really poorly, it's not going to happen. that would be a shame..."— ANI (@ANI) December 28, 2025
(source: the white house) pic.twitter.com/eQAXCh1TQT
ٹرمپ نے مزید کہا کہ غیر متوقع مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور پوری کوشش کو پٹڑی سے اتار سکتے ہیں۔ٹرمپ نے امن مذاکرات کو بہت مشکل بات چیت قرار دیا۔
زیلنسکی سے ملاقات کے بعد ٹرمپ پوتن سے بات کرنے والے ہیں۔ زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جس طرح مذاکرات جاری ہیں، یوکرین اور امریکی فریقین اگلے ہفتے کے اوائل میں ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے مل سکتے ہیں۔
#WATCH | On being asked about the " thorniest issues" still unresolved, us president donald trump says, "the land. some of that land has been taken... you're better off making a deal now..."— ANI (@ANI) December 28, 2025
(source: the white house) pic.twitter.com/NiBF5vfq8a
زیلنسکی نے لکھا، "ہم نے امن کے فریم ورک کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور اہم نتائج حاصل کیے، ہم نے مزید کارروائیوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے اتفاق کیا کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے سیکیورٹی کی ضمانتیں ضروری ہیں، اور ہماری ٹیمیں تمام پہلوؤں پر کام جاری رکھیں گی۔
ہم نے اتفاق کیا کہ ہماری ٹیمیں اگلے ہفتے کے اوائل میں ملاقات کریں گی تاکہ زیر بحث تمام معاملات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ جنوری میں واشنگٹن ڈی سی میں یوکرائنی اور یورپی رہنماؤں کی میزبانی کریں گے۔
