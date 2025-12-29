ETV Bharat / international

روس یوکرین امن مذاکرات: زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ٹرمپ نے کہا۔۔ "روس، یوکرین کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے"

روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدہ بہت قریب ہے۔

روس یوکرین امن مذاکرات (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 29, 2025 at 10:41 AM IST

فلوریڈا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ روس یوکرین کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے مارِ لاگو ریزورٹ میں کئی گھنٹے تک امن مذاکرات کے بعد میڈیا کے سامنے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے۔

صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "روس یوکرین کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن صدر پوتن یوکرین کی کامیابی کے لیے اپنی حمایت کے ساتھ بہت فراخ دل تھے، جس میں بہت کم قیمتوں پر توانائی، بجلی اور دیگر سامان فراہم کرنا شامل تھا۔"

زیلنسکی کے ساتھ بات چیت سے ٹھیک پہلے ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ فون پر بات چیت کی تھی جسے بعد میں انہوں نے ’’کافی سود مند‘‘ قرار دیا۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب روس یوکرین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں زیلنسکی-ٹرمپ ملاقات کا دن بھی شامل ہے۔ سی این ایس کے مطابق یوکرین کے مشرقی شہر سلوویانسک میں ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

اس سے ایک دن قبل ایکس پر ایک پوسٹ میں، زیلنسکی نے کہا کہ صرف اس ہفتے، روس نے 2,100 سے زیادہ حملہ آور ڈرون، تقریباً 800 گائیڈڈ فضائی بم، اور مختلف اقسام کے 94 میزائل لانچ کیے ہیں۔

ٹرمپ نے عشائیہ پر زیلنسکی کی میزبانی کی۔ انہوں نے زیلنسکی، پوتن اور خود کے درمیان سہ فریقی ملاقات کے امکان کا بھی اشارہ دیا۔

صدر پوتن اور زیلنسکی کے درمیان سہ فریقی ملاقات کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، "میرے خیال میں یہ یقینی طور پر صحیح وقت پر ہو رہا ہے۔ میں نے آج صدر پوتن کو بہت دلچسپ پایا۔ وہ اسے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔"

ٹرمپ نے کہا، انھوں (پوتن) نے مجھے زور دے کر کہا ہے "میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ فون پر رہا۔ ہم نے بہت سی باتیں کیں۔" ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا ذکر کیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدہ بہت قریب ہے۔

امن مذاکرات کے حالات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات ابھی بھی بہت مشکل ہیں اور انہوں نے کسی حل کے لیے کوئی ٹھوس ٹائم لائن فراہم کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں میں ہمیں کسی نہ کسی طرح پتا چل ہی جائے گا"

ٹرمپ نے مزید کہا کہ غیر متوقع مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور پوری کوشش کو پٹڑی سے اتار سکتے ہیں۔ٹرمپ نے امن مذاکرات کو بہت مشکل بات چیت قرار دیا۔

زیلنسکی سے ملاقات کے بعد ٹرمپ پوتن سے بات کرنے والے ہیں۔ زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جس طرح مذاکرات جاری ہیں، یوکرین اور امریکی فریقین اگلے ہفتے کے اوائل میں ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے مل سکتے ہیں۔

زیلنسکی نے لکھا، "ہم نے امن کے فریم ورک کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور اہم نتائج حاصل کیے، ہم نے مزید کارروائیوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے اتفاق کیا کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے سیکیورٹی کی ضمانتیں ضروری ہیں، اور ہماری ٹیمیں تمام پہلوؤں پر کام جاری رکھیں گی۔

ہم نے اتفاق کیا کہ ہماری ٹیمیں اگلے ہفتے کے اوائل میں ملاقات کریں گی تاکہ زیر بحث تمام معاملات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ جنوری میں واشنگٹن ڈی سی میں یوکرائنی اور یورپی رہنماؤں کی میزبانی کریں گے۔

