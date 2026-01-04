روس کی امریکہ سے مادورو کو رہا کرنے کی اپیل، بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی تاکید
روس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایک آزاد ملک کے قانونی طور پر منتخب صدر اور ان کی اہلیہ کو رہا کرے۔
Published : January 4, 2026 at 7:57 AM IST
ماسکو: روسی وزارت خارجہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو رہا کرے۔ ماسکو نے انہیں "صحیح طریقے سے منتخب رہنما" قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ "تصدیق شدہ اطلاعات کے پیش نظر کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ امریکہ میں ہیں۔ ہم امریکی قیادت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور ایک آزاد ملک کے قانونی طور پر منتخب صدر اور ان کی اہلیہ کو رہا کریں۔"
⚡️In view of the confirmed reports about Venezuelan President Nicolas Maduro and his spouse being in the US, we strongly urge the US leadership to reconsider their position & release the legitimately elected president of a sovereign country and his spousehttps://t.co/mZPc8wZEZ9 pic.twitter.com/9VSgpdeSnp— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2026
روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مراسلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ ’’ہم امریکہ اور وینزویلا کے درمیان موجودہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔‘‘ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں اور امریکی افواج کے مشترکہ آپریشن میں کراکس میں گرفتار کر کے ملک سے باہر امریکہ بھیج دیا گیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ کراکس میں امریکی فوجی آپریشن کے دوران پکڑے گئے مادورو اور ان کی اہلیہ پر نیویارک کے جنوبی ضلع میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ انہیں منشیات کی مبینہ اسمگلنگ اور سازشوں کے الزامات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "دنیا کا کوئی بھی ملک وہ حاصل نہیں کر سکتا جو امریکہ نے کل واضح طور پر بہت کم وقت میں حاصل کیا۔ وینزویلا کی تمام فوجی صلاحیتیں بے کار ہو گئیں کیونکہ ہماری فوج کے اہلکاروں نے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر آدھی رات کو مادورو کو کامیابی سے پکڑ لیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اندھیرا تھا اور یہ جان لیوا تھا، لیکن انہیں ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ دونوں کو اب امریکی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مادورو اور فلورس پر نیویارک کے جنوبی ضلع میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔" ٹرمپ نے کہا کہ مادورو اور ان کی اہلیہ کو "جلد ہی امریکی انصاف کی پوری طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور منشیات کی اسمگلنگ میں ان کے مبینہ کردار پر امریکی سرزمین پر مقدمہ چلایا جائے گا"۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں فی الحال نیویارک لے جایا جا رہا ہے۔ حکام بعد میں فیصلہ کریں گے کہ مقدمے کی سماعت نیویارک یا فلوریڈا میں ہوگی۔
اٹارنی جنرل پامیلا بوندی کے ذریعے ایکس پر شیئر کیے گئے ایک غیر مہر بند فرد جرم کے مطابق مادورو اور فلورس کو "منشیات کی اسمگلنگ اور سازشوں" سے متعلق متعدد قانونی الزامات کا سامنا ہے۔ مادورو کی گرفتاری امریکہ اور وینزویلا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ ہوئی ہے۔
