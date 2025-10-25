زیلنسکی کا امریکہ سے روس پر پابندیوں میں توسیع کے ساتھ ٹوماہاک میزائلوں کا مطالبہ
زیلنسکی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسے ٹوماہاک میزائل فراہم کرے تاکہ روس پر دباؤ میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔
لندن: یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعہ کے روز امریکہ پر زور دیا کہ وہ روس کی دو پٹرولیم کمپنیوں پر عائد پابندیوں کو پورے شعبے تک بڑھا دے۔ اسی کے ساتھ زیلنسکی نے اپیل کی کہ امریکہ روس پر جوابی حملہ کرنے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلیں فراہم کرے۔
زیلنسکی جمعہ کے روز دو درجن یورپی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے لندن دورے پر تھے۔ اس موقعے پر یوروپی رہنماؤں نے جنگ بندی کی صورت میں یوکرین کو مستقبل میں روسی جارحیت سے بچانے کے لیے فوجی مدد کا وعدہ کیا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کی میزبانی میں ہونے والی اس میٹنگ کا مقصد روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر دباؤ بڑھانا تھا، اور حالیہ اقدامات میں تیزی لانا تھا جس میں روس کی تیل اور گیس کی برآمد سے ہونے والی اہم آمدنی پر امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا نیا دور شامل ہے۔
بات چیت میں یوکرین کے پاور گرڈ کو روس کے تقریباً یومیہ ڈرون اور میزائل حملوں سے بچانے میں مدد کرنے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ موسم سرما کے قریب آتے ہی یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانا، اور کیف کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی جو کہ روس کے اندر گہرائی تک حملہ کر سکتے ہیں، پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زیلنسکی نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کرے۔
یوکرائنی رہنما نے کہا کہ ٹرمپ کا اس ہفتے تیل پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ "ایک بڑا قدم" تھا، اور کہا کہ "ہمیں نہ صرف روسی کمپنیوں روزنیفٹ اور لوکوئیل پر بلکہ تمام روسی تیل صنعت اور شعبے پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔"
انہوں نے لندن میں دفتر خارجہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا، "اس کے علاوہ، ہم ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے خاص طور پر روسی تیل کے شعبے کو نشانہ بنانے کے لیے دباؤ کی اپنی مہم چلا رہے ہیں۔" واضح رہے کہ ٹرمپ نے پوتن کے ساتھ بڈاپیسٹ میں ملاقات کا منصوبہ بھی ترک کر دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ "وقت کا ضیاع" ہوگا۔
پوتن نے اب تک زیلنسکی کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی ہے اور دلیل دی ہے کہ روس کے پاس اپنے پڑوسی پر حملے کے لیے جائز محرکات ہیں۔
پابندیوں پر بات چیت کے لیے روسی ایلچی امریکہ پہنچے
امریکی پابندیوں کے بیچ ایک اعلیٰ روسی اہلکار نے جمعہ کو کہا کہ وہ امریکی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے امریکہ پہنچے ہیں۔ سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے لیے پوتن کے ایلچی کرل دمتریف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی دورے کا اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس دورے کا منصوبہ "امریکہ کی طرف سے" ایک دعوت پر "کچھ وقت پہلے" بنایا گیا۔
دمتریف امریکی ایلچی سٹیو وِٹکوف سے ملاقات کریں گے، جو وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار ہیں جو کہ نجی ملاقات پر عوامی طور پر بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین کی جنگ اور روس میں قید امریکیوں کی رہائی سمیت متعدد امور پر ٹرمپ انتظامیہ اور کریملن کے درمیان بات چیت میں دمتریف ایک اہم مذاکرات کار رہے ہیں۔
پوٹن کے غیر متزلزل موقف سے مغربی رہنماؤں برہم
اسٹارمر نے زیلنسکی اور کئی دیگر یورپی رہنماؤں کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا، "انہوں (پوتن) نے ایک بار پھر بات چیت کے موقع کو مسترد کر دیا ہے، اس کے بجائے وہ مضحکہ خیز طور پر یوکرین کی زمین کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے وہ طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ یقینا، یہ ایک مکمل نان اسٹارٹر ہے۔"
اسی دوران نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ پوتن کے اہداف بدستور برقرار ہیں لیکن ان کے پاس "پیسہ، فوج اور آئیڈیاز ختم ہو رہے ہیں۔" ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن اور ڈچ وزیر اعظم ڈک شوف نے بھی جمعے کے روز ہونے والے "کولیشن آف دی ولنگ" کے اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کی۔ اس بات چیت میں تقریباً 20 دیگر رہنما ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے۔
