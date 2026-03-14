ماسکو: برطانوی اور فرانسیسی سفیروں کی طلبی، میزائل حملے کے خلاف روس کا احتجاج
دونوں سفیروں کو میزائل حملے میں ان کی حکومتوں کے ملوث ہونے کے بارے میں بتایا گیا، جسے ماسکو نے 'دہشت گرد' حملہ قرار دیا۔
By PTI
Published : March 14, 2026 at 9:34 AM IST
ماسکو: روس کی وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے برطانوی اور فرانسیسی سفیروں کو منگل کو مغربی شہر برائنسک پر یوکرین کے حملے میں سٹارم شیڈو/اسکلپ کروز میزائلوں کے استعمال پر احتجاج کرنے کے لیے طلب کیا۔ ان حملوں میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔
روسی وزارت نے کہا کہ "13 مارچ کو ماسکو میں برطانوی سفیر، نائجل کیسی، اور ماسکو میں فرانس کے سفیر نکولس ڈی ریویر کو روسی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔"
اس سے متعلق بیان میں مزید کہا گیا کہ "انہیں (سفیروں کو) یوکرین کی مسلح افواج کی طرف سے 10 مارچ کو برائنسک پر کیے گئے حملے کے حوالے سے شدید احتجاج سے مطلع کیا گیا جس میں فرانس-برطانیہ کے ذریعے تیار کردہ کروز میزائل استعمال کیے گئے۔" روس نے مزید کہا کہ دونوں سفیروں کو سرحد پار سے ہوئے 'دہشت گرد' حملے میں ان کے ممالک کے ملوث ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔
وزارت نے کہا کہ "ہم پر واضح ہے کہ برائنسک پر میزائل حملہ برطانوی اور فرانسیسی ماہرین کی شمولیت کے ساتھ ساتھ کیف میں نو نازی حکومت کو انٹیلی جنس کی منتقلی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔"
اس میں متنبہ کیا گیا کہ اگر لندن اور پیرس اسی طرح کیف حکومت کے جنگی جرائم میں ملوث رہے تو یہ یورپی ممالک مسلح تصادم کے تباہ کن نتائج اور کشیدگی میں اضافے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ماسکو برائنسک پر حملے کو جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتا ہے جس کا مقصد یوکرائنی بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی تیز تر کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "برطانوی اور فرانسیسی فریقوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان غیر انسانی اقدامات کو ترک کر دیں اور مشرق وسطیٰ میں موجودہ کشیدگی کے درمیان ان کے بین الاقوامی ایجنڈے میں سر فہرست اسپانسر کردہ 'یوکرائنی پروجیکٹ' کو واپس لیں۔"
روس نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اور فرانس برائنسک میں یوکرین کی مسلح افواج کے دہشت گردانہ حملے کی سخت اور واضح مذمت کے ساتھ عوامی ردعمل جاری کریں۔ وزارت نے کہا کہ "ایسا کرنے میں ناکامی کو ان دہشت گردانہ حملوں کے ساتھ یکجہتی سمجھا جائے گا، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے لیے شرمناک ہے۔"
واضح رہے کہ منگل کو کم از کم سات اینگلو-فرانسیسی سٹارم شیڈو کروز میزائلوں سے برائنسک شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینل 1 ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک غیر معمولی سخت ردعمل میں ڈوما میں حکمران جماعت کے رکن الیگزینڈر بورودائی نے کیف میں صدر ولادیمیر زیلینسکی کے دفتر پر بمباری کرنے کا مطالبہ کیا۔
ڈوما کے نائب بورودائی نے کہا کہ "زیلینسکی بنکر میں چھپا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے بینکوا اسٹریٹ کے دفتر پر بمباری کرنی چاہیے جس میں سینکڑوں کلرک اس کی جنگی مشین چلا رہے ہیں۔"
