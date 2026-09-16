امریکی ایوانِ نمائندگان میں روس پر پابندیوں کے بل پر ووٹنگ، بھارت پر 100 فیصد تک ٹیرف کی تجویز
اس بل میں شامل ممالک چین، بھارت، ترکی، آذربائیجان، ہنگری، جمہوریہ سلوواک، متحدہ عرب امارات، سنگاپور، قازقستان اور جمہوریہ کرغزستان شامل ہیں۔
Published : September 16, 2026 at 10:59 AM IST
واشنگٹن: امریکی ایوانِ نمائندگان روس پر پابندیوں سے متعلق بل پر ووٹنگ کرنے والا ہے۔ یہ بل صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ مجوزہ ترمیم میں خاص طور پر بھارت کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو ایسے ٹیرف کے لیے اہل قرار دیے جاسکتے ہیں۔
واضح رہے کہ امریکی سینیٹ نے گزشتہ ماہ روس پر پابندیوں سے متعلق اس بل کو منظور کیا تھا۔ اس کے تحت روسی پٹرولیم مصنوعات کے بڑے خریداروں، جن میں چین اور بھارت شامل ہیں، پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے یہ دلیل دی گئی ہے کہ روسی توانائی کی خریداری روس یوکرین جنگ کو تقویت دے رہی ہے۔
لنڈسے گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ آف 2026 کو گزشتہ ماہ امریکی سینیٹ نے 86 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے منظور کیا تھا اور اب یہ بل ایوانِ نمائندگان کے سامنے ہے۔ ایوان کی رولز کمیٹی نے بھی قانون سازی کو غور کے لیے آگے بڑھا دیا ہے۔
ڈیموکریٹک رکنِ کانگریس اسٹینی ہوئر کی جانب سے پیش کی گئی ایک ترمیم میں بل کی سیکنڈری ٹیرف شق کے تحت 100 فیصد تک ڈیوٹی کے لیے اہل 10 ممالک کے نام واضح طور پر شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
ان ممالک میں چین، بھارت، ترکی، آذربائیجان، ہنگری، سلوواک ریپبلک، متحدہ عرب امارات، سنگاپور، قازقستان اور کرغز ریپبلک شامل ہیں۔
تاہم، اس ترمیم کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت پر فوری طور پر 100 فیصد ٹیرف عائد ہوجائے گا۔ اس کے بجائے بھارت کو ایسے ٹیرف کے لیے اہل ملک کے طور پر شامل کیا جائے گا، اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور صدر ٹرمپ اس کے تحت حاصل اختیارات استعمال کرتے ہیں۔
سینیٹ سے منظور شدہ قانون میں کسی ملک کا نام خاص طور پر درج نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بجائے حجم کے اعتبار سے روسی تیل اور گیس کے پانچ بڑے درآمد کنندگان کا ذکر کیا گیا تھا۔
مجوزہ قانون کا مقصد روسی قیادت، اس کے توانائی کے شعبے اور پابندیوں سے بچنے میں ملوث جہازوں پر پابندیاں عائد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر کو روسی توانائی کے بڑے خریداروں پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دینے کی بھی تجویز ہے۔
دوسری جانب ڈیموکریٹک رکنِ کانگریس گریگوری میکس اور کئی شریک ارکان کی جانب سے پیش کی گئی ایک اور ترمیم میں صدر کو وسیع سیکنڈری ٹیرف اختیارات دینے والی شق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
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3 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ایوانِ نمائندگان کے پاس قانون سازی کے لیے صرف چند ورکنگ ڈیز باقی رہ گئے ہیں۔ بھارت سے متعلق حتمی شقیں ایوان میں منظور کی جانے والی ترامیم اور اس کے بعد ہونے والی قانون سازی کی کارروائی پر منحصر ہوں گی۔