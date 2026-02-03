بھارت اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حل میں روس ثالث نہیں: ایم ایف اے
دونوں ممالک کو دو طرفہ طور پر تنازعہ حل کرنا چاہیے۔ روس صرف اس صورت میں مدد کرے گا جب کوئی درخواست کی جائے گی۔
By PTI
Published : February 3, 2026 at 6:56 AM IST
ماسکو: روس نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی کو حل کرنے میں ثالث نہیں ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اگر درخواست کی گئی تو وہ کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ وزارت خارجہ نے 20 جنوری کو سرگئی لاوروف کی سالانہ پریس کانفرنس کے لیے موصول ہونے والے متعدد سوالات کے جوابات پوسٹ کیے ہیں، جو وقت کی کمی کے باعث وزیر کی جانب سے نہیں دیے جا سکے۔
اس سوال کے جواب میں کہ روس پاکستان، بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنے میں ثالث کے کردار کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ روسی وزارت خارجہ نے اپنے ویب پورٹل پر کہا، ’’روس مذکورہ ریاستوں کے درمیان ثالث کے طور پر کام نہیں کرتا۔‘‘
ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار
انہوں نے مزید کہا "تاہم، ہم ان ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اگر وہ درخواست کریں،" ماسکو اس بات پر اصرار کرتا رہا ہے کہ اسلام آباد اپنے مسائل کو 1972 کے شملہ اور 1999 کے لاہور اعلامیے کی روح کے مطابق دو طرفہ طور پر حل کرے۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی
اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ روس نے دہشت گردوں کی پناہ گاہ پاکستان کو سخت پیغام جاری کر دیا۔ روس نے واضح کیا ہے کہ وہ پاک بھارت تنازعہ میں کسی بھی طرح ثالثی نہیں کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ تنازعہ کو دونوں ممالک کو دو طرفہ طور پر حل کرنا چاہیے اور روس صرف اس صورت میں مدد کرے گا جب کوئی خاص درخواست کی جائے گی۔
روس نے اب پاکستان کو سخت مشورہ دیا ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ثالث کا کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کو دو طرفہ طور پر تنازعہ حل کرنا چاہیے اور روس صرف اس صورت میں مدد کرے گا جب کوئی ملک خصوصی طور پر درخواست کرے گا۔ مجموعی طور پر روس کا یہ بیان ہندوستان کی سفارتی حمایت ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ اسے دوسرے ممالک سے مدد لینے کے بجائے بات چیت کے ذریعے کشیدگی کو حل کرنا چاہیے۔
کسی بھی قرارداد میں براہ راست مداخلت نہیں
وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات 1972 کے شملہ معاہدے اور 1999 کے لاہور معاہدے کے مطابق خود حل کرنے چاہئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روس پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی قرارداد میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔
ہندوستان کے نقطۂ نظر سے یہ بیان کیوں اہم؟
واضح رہے کہ روس کا یہ بیان بھارت کے نقطۂ نظر سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اب یہ واضح ہے کہ روس پاکستان کو سیاسی مدد فراہم نہیں کرے گا۔ پاکستان کو اب روس یا کسی تیسرے ملک کی مدد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے اور اسے بھارت کے ساتھ براہ راست تنازعہ حل کرنا ہو گا۔
پاکستان اور روس کے تعلقات
دوسری جانب روس نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان 2025 میں کئی اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس کے دوران دونوں ممالک نے تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک نے اقتصادی شعبے میں کئی منصوبوں پر بھی کام کیا۔
ان میں کراچی میٹالرجیکل پلانٹ کی مرمت، انسولین کی پیداوار میں تعاون اور انٹرنیشنل نارتھ-ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے تحت ٹرائل ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ مزید برآں، روس پاکستان میں تیل اور گیس کے منصوبوں میں سرمایہ کاری اور گھریلو توانائی کی سپلائی بڑھانے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔
روس کا پاکستان کو پیغام: واضح
مجموعی طور پر روس کا موقف واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی تنازعہ دو طرفہ ہونا چاہیے اور روس صرف اس صورت میں مدد کے لیے دستیاب ہو گا جب کوئی ملک خصوصی طور پر مدد کی درخواست کرے گا۔ یہ صورتحال سفارتی طور پر بھارت کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ روس جو کہ ایک بڑا کھلاڑی ہے، پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا۔