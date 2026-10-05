روس میں افغانستان کے معاملے پر بات چیت، طالبانی وفد اور دیگر کی شرکت، ماسکو کی افغانستان پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش
پوتن کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی، نے کہا کہ ماسکو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔
Published : October 5, 2026 at 7:49 PM IST
ماسکو: پیر کے روز، افغانستان کی حکمران طالبان حکومت کے ایک وفد نے چین، بھارت، ایران، پاکستان اور دیگر ممالک کے نمائندوں کے ساتھ روس میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کی۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ماسکو آمد پر طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا خیرمقدم کیا اور انہیں "نیٹو افواج سے افغانستان کی آزادی کی پانچویں سالگرہ" پر مبارکباد دی۔
لاوروف نے کہا، "دہائیوں کے قبضے کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پانچ سال کا عرصہ مختصر ہے، اس کے باوجود آپ (افغان طالبان) کی حکومت کی کامیابیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں اور ہم ان کا خیرمقدم کرتے ہیں۔" انہوں نے 'اسلامک اسٹیٹ' (داعش) گروپ اور دیگر انتہا پسندوں کے خلاف لڑائی میں طالبان کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔
اگست 2021 میں امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تب سے، وہ بیک وقت بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شریعی قانون کا نفاذ بھی کر رہے ہیں۔
روس نے کالعدم تنظیموں کی فہرست سے طالبان کا نام ہٹانے کے بعد انہیں تسلیم کرنے والا پہلا ملک بننے کی جانب پیش قدمی کی تھی۔
پیر کو ہونے والی بات چیت کے دوران لاوروف نے کہا کہ "امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کی طاقتور عسکری مشینری کو افغان عوام کے لڑنے کے جذبے اور استقامت نے توڑ دیا۔"
سابقہ سوویت یونین نے افغانستان میں 10 سال تک جنگ لڑی، جو 1989 میں ماسکو کی جانب سے اپنے فوجیوں کے انخلا کے بعد ختم ہوئی۔ گزشتہ دہائی کے دوران، ماسکو نے طالبان اور پڑوسی ممالک کے اعلیٰ نمائندوں پر مشتمل افغانستان سے متعلق باقاعدہ مذاکرات کا انعقاد کرکے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لاوروف نے کہا کہ منشیات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان کی "کامیابیاں" بڑی حد تک "ہمارے ممالک کے درمیان جاری عسکری و تکنیکی تعاون سے وابستہ ہیں۔"
روس کے اعلیٰ سفارت کار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ماسکو افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک کی سرزمین پر نیٹو کے کسی بھی عسکری بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" سمجھتا ہے۔
لاوروف نے کہا، "تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی موجودگی عدم استحکام اور بڑھتے ہوئے تنازعات کا باعث بنتی ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ روس افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ ان مذاکرات میں چین، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے حکام نے بھی شرکت کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی، ضمیر کابولوف نے کہا ہے کہ ماسکو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔
کابولوف نے صحافیوں کو بتایا، "اگر دونوں فریقین چاہیں تو روس اس تنازع کو حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے مدد کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ تنہا ہو یا دیگر شراکت داروں کے تعاون سے۔"
بین الاقوامی ثالثی کی کوششوں کے باوجود، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد پار کشیدگی کئی مہینوں سے جاری ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے کئی صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ افغان جنگجوؤں نے پاکستان میں سرحد پار حملے کیے ہیں۔
پاکستان طویل عرصے سے افغانستان کی طالبان حکومت پر سرحد پار حملوں کے ذمہ دار عسکریت پسندوں، خاص طور پر پاکستانی طالبان (ٹی ٹی پی) کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔
متقی نے پاکستان کی جانب سے کیے گئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان میں خواتین اور بچوں سمیت افغان شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے بعد ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "پاکستان کی جانب سے کیے گئے تمام حملوں یا بم دھماکوں میں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کارروائیوں میں کوئی ایسا فرد ہلاک ہوا جو ان کے لیے یا کسی اور کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔"
اگرچہ روس طالبان انتظامیہ کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا، لیکن افغان طالبان حکومت نے کئی ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے ہیں اور چین اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس کے باوجود، طالبان حکومت عالمی سطح پر بڑی حد تک تنہائی کا شکار رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ خواتین پر عائد پابندیاں ہیں۔
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