جنگ کے سائے میں روس کے انتخابات: پیوٹن کی پارٹی 57.5 فیصد ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے
'یونائیٹڈ رشیا' پارٹی نے 2021 میں ہوئے گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں اسٹیٹ ڈوما کی 450 نشستوں میں سے 324 نشستوں پر جیت حاصل کی تھی۔
Published : September 21, 2026 at 5:20 PM IST
ماسکو (روس): روس کی حکمراں جماعت 'یونائیٹڈ رشیا' (United Russia)، جو صدر ولادیمیر پیوٹن کی حمایت کرتی ہے، ابتدائی نتائج کے مطابق 57.5 فیصد ووٹوں کے ساتھ ملک کے اسٹیٹ ڈوما (پارلیمنٹ کے ایوانِ زیریں) کے انتخابات میں آگے چل رہی ہے۔ یہ پارلیمانی انتخابات یوکرین میں جاری جنگ کے پس منظر میں منعقد کیے گئے ہیں۔
سی این این (CNN) کے مطابق، 25 ستمبر سے پہلے حتمی نتائج آنے کی امید نہیں ہے۔ روس کے مرکزی الیکشن کمیشن کے ابتدائی اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ اتوار کو تین روزہ پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد 'یونائیٹڈ رشیا' پارٹی آسانی سے برتری بنائے ہوئے ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ پہلا اسٹیٹ ڈوما الیکشن ہے۔
پیوٹن نے اس الیکشن کو ملک کے فوجی اور سیاسی راستے کے لیے عوام کی حمایت کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ سی این این کے مطابق، پولنگ سے پہلے پیوٹن نے کہا تھا، "آپ کا انتخاب اور پختہ عزم ایک بار پھر یہ دکھائے گا کہ لاکھوں لوگ ہمارے فوجیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ہم مشترکہ اقدار، اپنی تاریخی یادوں اور اپنی مادرِ وطن سے محبت کے جذبے سے متحد ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہیں۔"
یہ انتخابات پوری طرح سے کنٹرول شدہ سیاسی ماحول میں ہوئے، جس میں سی این این نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کریملن (روسی حکومت) کے خلاف کوئی بھی حقیقی اپوزیشن بڑے پیمانے پر غائب تھی۔ روس کی واحد رجسٹرڈ جنگ مخالف پارٹی 'یابلوکو' (Yabloko) کو سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ وفاقی پارٹی لسٹ کے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا تھا۔
پیوٹن خود اس الیکشن میں امیدوار کے طور پر شامل نہیں تھے، انہیں سال 2030 سے پہلے صدارتی انتخاب کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 'یونائیٹڈ رشیا' پارٹی نے 2021 میں ہوئے پچھلے پارلیمانی انتخابات میں اسٹیٹ ڈوما کی 450 سیٹوں میں سے 324 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ الیکشن روس اور یوکرین کے درمیان بڑھی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے دوران ہی مکمل ہوا۔
سی این این (CNN) کی رپورٹ کے مطابق، یوکرین نے اتوار کو ماسکو اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف 1,000 سے زیادہ ڈرون داغے تھے، جس کے بارے میں روسی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم دو افراد کی موت ہو گئی اور ایک بڑی آئل ریفائنری کو نقصان پہنچا۔
یہ حملے اس وقت ہوئے جب روس کے پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ اپنے آخری دن میں تھی۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا تھا، حالانکہ یوکرین نے آزادانہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ، ووٹنگ کی شرح (ٹرن آؤٹ) پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
مرکزی الیکشن commission کے مطابق، مجموعی ٹرن آؤٹ 56.66 فیصد رہا، جبکہ ماسکو میں بھاری تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، کسی قابلِ بھروسہ اپوزیشن کی عدم موجودگی کو دیکھتے ہوئے انتخابات کے نتائج کی پہلے ہی سے بڑے پیمانے پر امید تھی، جس کی وجہ سے ووٹنگ کا فیصد اور آخر کار ڈوما کی 450 سیٹوں کی تقسیم ملک کے سیاسی ماحول کا اہم اشاریہ بن گئی ہے۔
کریملن (روسی حکومت) کی جانب سے ان انتخابی نتائج کا استعمال پیوٹن اور ان کی پالیسیوں – بشمول یوکرین میں جاری فوجی مہم – کے لیے اندرونِ ملک عوامی حمایت دکھانے کے لیے کیے جانے کی امید ہے۔ اسی دوران، بیرونِ ملک مقیم روسی شہریوں نے بھی اس تین روزہ انتخابی عمل میں حصہ لیا۔
بھارت میں، روسی سفیر ڈینس الیپوف نے نئی دہلی میں اپنا ووٹ ڈالا، جہاں ملک میں رہنے والے روسی شہریوں کے لیے پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ بھارت بھر میں پانچ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جن میں دہلی، کولکتہ، ممبئی، چنئی اور گوا شامل ہیں۔ ان نتائج کو 25 ستمبر تک حتمی شکل دیے جانے کی امید ہے، جس کے بعد روس کی اگلی اسٹیٹ ڈوما (پارلیمنٹ) کی تصویر پوری طرح صاف ہو جائے گی۔