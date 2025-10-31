پورے یوکرین میں بلیک آؤٹ، روس نے تباہ کر دیا پاور گرڈ، چھ ہلاک، درجنوں زخمی
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے حملے میں 650 سے زیادہ ڈرونز اور مختلف اقسام کے 50 سے زیادہ میزائل داغے۔
Published : October 31, 2025 at 3:09 PM IST
کیف، یوکرین: روس کی جانب سے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملوں کی مہم کے تازہ ترین حملے کی وجہ سے جمعرات کو پورے ملک میں بجلی کی بندش اور پابندیاں لگ گئیں۔ یوکرینی وزیر اعظم نے ماسکو کے ہتھکنڈوں کو ’’منظم توانائی کی دہشت گردی‘‘ قرار دیا۔
حکام کے مطابق، سخت سردیوں کے موسم میں یوکرین کے پاور گرڈ پر روس کی طرف سے روزانہ ہونے والے حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ ان حملوں میں ایک سات سالہ بچی سمیت چھ افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔ 18 زخمیوں میں 2 سے 16 سال کے بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے حملے میں 650 سے زیادہ ڈرونز اور مختلف اقسام کے 50 سے زیادہ میزائل داغے۔
اسلحے کی تیاری اور جنگ سے متعلق دیگر سرگرمیاں
یوکرین کے شہر پانی، سیوریج اور حرارتی نظام کو چلانے کے لیے مرکزی عوامی بنیادی ڈھانچے پر انحصار کرتے ہیں اور بلیک آؤٹ نے انہیں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ روس کے اپنے پڑوسی پر بڑے پیمانے پر حملے کے تقریباً چار سال بعد مہینوں تک جاری رہنے والے ان حملوں کا مقصد یوکرین کے حوصلے پست کرنا اور اسلحے کی تیاری اور جنگ سے متعلق دیگر سرگرمیوں میں خلل ڈالنا ہے۔
یوکرین کی وزیر اعظم یولیا سویریڈینکو نے کہا، "روس اپنی توانائی کی منظم دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے۔ موسم سرما کے موقع پر، وہ یوکرین کے باشندوں کی زندگیوں اور عزتوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یوکرین کو اندھیرے میں ڈوبا دینا ہے۔ جب کہ ہمارا مقصد روشنی کو جلانا ہے۔"
امریکی قیادت میں سفارتی کوششوں کی ناکامی
"اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام، سخت پابندیوں اور (روس پر) زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ضرورت ہے،" انہوں نے روس کو امن مذاکرات میں شامل کرنے کی امریکی قیادت میں سفارتی کوششوں کی ناکامی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران پولیس نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہر سلوویانسک میں ایک حملے میں دو مرد اور ایک خاتون ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔
شہر کی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ وادیم لیاخ نے کہا کہ روسی افواج نے شہر پر راکٹ فائر کیے جو کہ فرنٹ لائن سے صرف 20 کلومیٹر (12 میل) کے فاصلے پر ہے۔ علاقائی حکام نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی زاپوریزہیا کے علاقے میں ہونے والے حملوں میں دو سالہ بچی سمیت 17 افراد زخمی ہوئے۔
پولینڈ اور اتحادی نیٹو کے طیارے حرکت میں
زیپوریزیا (Zaporizhzhia) کے علاقائی انتظامیہ کے سربراہ ایوان فیدوروف (Ivan Fedorov) کے مطابق امدادی کارکنوں نے ایک شخص کو عمارت کے ملبے سے نکالا لیکن وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ ایک دوسرا شخص بھی زیپوریزیا (Zaporizhzhia) میں مر گیا۔ یوکرین کے وسطی مغربی وِنیٹسیا علاقے کی گورنر نتالیہ زبولوٹنا نے بتایا کہ ایک سات سالہ بچی اسپتال میں دم توڑ گئی۔ مقامی حکام نے اطلاع دی ہے کہ پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی لفیف (Lviv) علاقے میں توانائی کے دو بنیادی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا ہے۔
پولینڈ کی فوج نے کہا کہ اس نے یوکرین کی سرزمین پر روسی حملے کے تناظر میں احتیاطی اقدام کے طور پر پولینڈ اور اتحادی نیٹو کے طیارے وہاں بھیجے ہیں۔ پولش ایئر نیوی گیشن سروسز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ راڈوم اور لوبلن میں پولینڈ کے علاقائی ہوائی اڈوں کو فوجی نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔