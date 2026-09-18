سلامتی کونسل میں روس اور چین نے ایران پر پابندیوں کی امریکی قرارداد کے مسودہ کو ویٹو کر دیا
روس اور چین نے ایران پرعائد پابندیوں کی اقوام متحدہ کے ماہرین کی جانب سے نگرانی جاری رکھنے سےمتعلق امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔
Published : September 18, 2026 at 10:51 AM IST
اقوام متحدہ: روس اور چین نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس قرارداد کے تحت اقوام متحدہ کے ماہرین کو ان پابندیوں کی نگرانی جاری رکھنے کا اختیار ملنا تھا جو گزشتہ سال ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے اس پر دوبارہ عائد کی گئی تھیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیاں بدستور نافذ ہیں۔ ان پابندیاں کے تحت ایران کے بیرونِ ملک اثاثوں کو منجمد کیا گیا ہے، تہران کے ساتھ ہتھیاروں کے سودوں کو روکا گیا ہے، اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی کسی بھی پیش رفت پر سزا دینے کا اختیار ہے۔
ایران اور بڑی طاقتوں (فرانس، جرمنی اور برطانیہ) کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی ایک شق کے تحت فعال کیے گئے "سنیپ بیک" (فوری بحالی) میکانزم کے نتیجے میں 27 ستمبر 2025 کو ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کی گئی تھیں۔ اس اقدام کے بعد سلامتی کونسل کی پابندیوں کی کمیٹی کو بحال کیا گیا تھا اور اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل کو ان کے نفاذ کی نگرانی کا اختیار مل گیا تھا۔
امریکہ نے اقوام متحدہ کے ماہرین کے پینل کی مدت میں مزید ایک سال کی توسیع کے لیے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا۔ روس اور چین کی جانب سے ویٹو کیے جانے کے باعث یہ قرارداد دو کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے مسترد ہو گئی، جبکہ صومالیہ اور پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ انتظامیہ تہران کو اس کے بقیہ اقتصادی شراکت داروں سے الگ تھلگ کرنے کی ایک بڑی مہم چلا رہی ہے۔
یہی نہیں ٹرمپ انتظامیہ نے جمعرات کو ڈیجیٹل کرنسی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کی جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پابندیوں کی زد میں آچکے ایرانی اداروں کو بین الاقوامی مالیاتی نظام تک غیر قانونی رسائی فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ نے اعلان کیا کہ انہوں نے دو کمپنیوں بٹ بینک اور پیشتاز سیمورغ الیکٹرانک ٹریڈ کمپنی کے ساتھ ساتھ بابک زنجانی کے تین ساتھیوں کو ہدف بنایا ہے۔ واضح رہے بابک زنجانی ایک اہم شخصیت ہیں جن پر امریکہ پہلے ہی پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ ان پر ایران کو پابندیوں سے بچنے میں مدد دینے کا الزام ہے۔
اقوام متحدہ میں، ایران کے مشن نے امریکی تجویز کو ویٹو کرنے پر چین اور روس کا شکریہ ادا کیا۔ مشن نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ، ان ممالک (روس اور چین) نے "امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سلامتی کونسل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے غلط استعمال کرنے کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔"
جون 2025 میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد سے، اقوام متحدہ کے جوہری معائنہ کار ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کی صورتحال کی تصدیق کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے پاس 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کا 440.9 کلوگرام ذخیرہ موجود ہے، جو ہتھیاروں کے لیے درکار 90 فیصد افزودگی کی سطح سے محض ایک مختصر تکنیکی قدم کی دوری پر ہے۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی نائب سفیر جینیفر لوسیٹا نے کہا کہ امریکہ کو جمعرات کو ہونے والے ویٹو پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ماہرین ایران اور اس کے اتحادیوں کے درمیان غیر قانونی تعاون کو بے نقاب کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویٹو اس وسیع تر کوشش کا حصہ ہیں جس کا مقصد پابندیوں کی ماہرانہ نگرانی اور پینل کے ارکان کی تقرری کو روکنا ہے، تاکہ "ان سرگرمیوں کی رپورٹنگ کو دبایا جا سکے جو بدمعاش حکومتوں کی حمایت میں ان کے اپنے اقدامات کو بے نقاب کرتی ہیں۔"
مارچ 2024 میں، روس کے ویٹو نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر عائد پابندیوں کی اقوام متحدہ کی نگرانی کا ایک طرح سے خاتمہ کر دیا تھا۔ مالی میں بھی پابندیوں کی نگرانی ختم کر دی گئی، اور لوسیٹا نے نشاندہی کی کہ یمن اور وسطی افریقی جمہوریہ کے لیے ماہرین کی تقرری یا تو تاخیر کا شکار ہوگئی یا اسے روک دیا گیا۔
اگرچہ ایران کے لیے ماہرین کے پینل کی منظوری ایک سال قبل دی جا چکی تھی اور سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ارکان کے نام تجویز کیے تھے، لیکن انہیں کبھی حتمی منظوری نہیں ملی۔ لوسیٹا نے خبردار کیا کہ، "ماہرین کے آزاد پینل کے بغیر، یہ کونسل پابندیوں کی خلاف ورزیوں پر غیر جانبدارانہ اور شواہد پر مبنی رپورٹنگ کے اپنے بنیادی ذریعے سے محروم ہو رہی ہے، جس سے نگرانی کا ایک ایسا خلا پیدا ہوگیا ہے جس کا فائدہ صرف ایرانی حکومت اور ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ان اقدامات سے بچ کر منافع کماتے ہیں۔"
اقوام متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نیبنزیا نے ماسکو کے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ ایران پر پابندیوں کے لیے "سنیپ بیک" کا عمل غیر قانونی تھا، اور اس لیے ماہرین کے پینل کی مدت میں توسیع کی تجویز "بنیادی طور پر ناقص تھی اور اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی۔" نیبنزیا نے کہا کہ روس اور چین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر زور دیا تھا کہ وہ اس تجویز پر ووٹ کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ اس سے کونسل کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہوگا، لیکن واشنگٹن نے "تصادم کا راستہ اختیار کیا۔"
کونسل کے موجودہ صدر اور اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر، جیروم بونا فونٹ نے کہا کہ پابندیوں کا نفاذ ایران کو اس کے جوہری وعدوں کی پاسداری پر مجبور کرنے کے لیے ایک "اہم ذریعہ" ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس اس بات پر غور کرے گا کہ پابندیوں پر کیسے عمل درآمد کیا جائے۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو شمالی کوریا کے ماہرین کے پینل کے خاتمے کے بعد اختیار کیا گیا تھا: یعنی فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ پر مشتمل ایک نگرانی کرنے والی ٹیم تشکیل دینا۔
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