روبیو کا ایرانی وفد کو مقررہ وقت سے پہلے ملک چھوڑنے کا حکم، عراقچی اور ان کی ٹیم نیویارک سے روانہ
روبیو کے مطابق ایرانیوں کے قیام کی گنجائش ختم ہوچکی ہے، اعلیٰ سطح کے یواین اجلاس ختم ہونے کے بعد انہیں اب چلے جانا چاہیے۔
Published : October 1, 2026 at 12:04 PM IST
واشنگٹن: دو امریکی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے ایران کے وزیرِ خارجہ اور اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شریک ان کے وفد کو مقررہ وقت سے پہلے نیویارک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کے باوجود، عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کے صدر، وزیرِ خارجہ اور ان کے وفود کو سخت پابندیوں کے ساتھ ویزے جاری کیے تھے۔
اگرچہ صدر مسعود پزشکیان گزشتہ ہفتے اقوامِ متحدہ میں خطاب کے ایک دن بعد ہی نیویارک سے تہران کے لیے روانہ ہو گئے تھے، تاہم ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی بظاہر آبنائے ہرمز کو کھولنے، تنازع کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے مقصد سے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ بات چیت میں شرکت کے لیے وہیں رکے رہے۔
کچھ اطلاعات کے مطابق، عراقچی نے بدھ تک نیویارک میں قیام کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم امریکی انتظامیہ نے انہیں اپنے شیڈول سے پہلے ہی امریکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔
مزید پڑھیں: ایران کا دعویٰ، تنازعہ ختم کرنے کی حالیہ تجویز کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے باضابطہ جواب موصول ہو گیا
ٹرمپ انتظامیہ کے دو حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ویک اینڈ پر ایرانی اور قطری ثالثوں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں معمولی پیش رفت کے بعد، روبیو کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے پیر کے روز ایرانیوں کو بتا دیا کہ عراقچی اور ان کے وفد کو فوری طور پر نیویارک چھوڑنا ہوگا۔
ایک اہلکار کے مطابق، روبیو نے فیصلہ کیا کہ ایرانیوں کے قیام کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور چونکہ اقوامِ متحدہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس ختم ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں اب چلے جانا چاہیے۔ عراقچی اور ان کی ٹیم منگل کے روز علی الصبح نیویارک سے روانہ ہو گئی۔ روبیو کے اس فیصلے کی رپورٹ سب سے پہلے 'ایکسیوس' نے دی تھی۔
یہ بھی پڑھیں:
”جس خطے میں ہم تیل فروخت نہیں کر سکتے، وہاں کوئی اور تیل فروخت نہیں کر سکے گا“، ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر قالیباف کی امریکہ کو تنبیہ
ٹرمپ نے ایران کا سات روزہ جنگ بندی منصوبہ مسترد کر دیا، امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد فوجی کارروائی کی تیاری، امریکی اخبار کا دعویٰ
ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی زیرِ آب جاسوسی ڈرون قبضے میں لینے کا دعویٰ، امریکہ نے دعوے کو مسترد کر دیا
’ہم دہشت گرد نہیں، دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں‘: ایرانی صدر کا اقوام متحدہ میں خطاب
انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ راہداری کی حمایت، ٹرمپ نے کہا، 'انرجی انفراسٹرکچر کو ایران سے دور لے جانے کی ضرورت'