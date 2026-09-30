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روبیو کا نئی دہلی میں امریکی سفیروں کے اجلاس سے خطاب

امریکہ نے ازبکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کیا ہے۔ یہ سابق سوویت ریاست خطے میں ایک اہم ترین اتحادی بن کر ابھری ہے۔

Rubio Addresses US Ambassadors Meeting In New Delhi, Urdu News
امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک کابینہ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے (بدھ، 27 مئی 2026) (AP فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 7:25 AM IST

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واشنگٹن، امریکہ: امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے نئی دہلی میں منعقدہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے امریکی سفیروں کی ایک کانفرنس سے ورچوئل (آن لائن) خطاب کیا۔ سفیروں کی اس علاقائی کانفرنس (Ambassadors Regional Conference) کی میزبانی منگل کے روز نئی دہلی میں بھارت کے لیے متعین امریکی سفیر سرجیو گور نے کی تھی۔

مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (X) پر ایک پوسٹ میں کہا، "آج صبح، میں نے بھارت میں منعقدہ ہماری 'امبیسڈرز ریجنل کانفرنس' میں ورچوئل شرکت کی، جس کی میزبانی سفیر سرجیو گور کر رہے تھے۔" انہوں نے کہا کہ قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، بنگلہ دیش، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا کے امریکی سفیروں اور چیفس آف مشن (Chiefs of Mission) سے گفتگو کرنا انتہائی بہترین رہا۔

امریکہ-وسطی ایشیا اسٹریٹجک شراکت داری

روبیو نے مزید کہا، "ہمارے سفیر فخر کے ساتھ امریکہ کو مزید محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنا رہے ہیں۔" واضح رہے کہ مارکو روبیو اواسط اکتوبر (Mid-October) میں 100 سے زائد امریکی کمپنیوں کے ایک کاروباری وفد کے ساتھ ازبکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، تاکہ امریکہ-وسطی ایشیا تزویراتی (اسٹریٹجک) شراکت داری کو آگے بڑھایا جا سکے اور دوطرفہ سفارتی و تجارتی تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔

امریکہ کی ازبکستان کے ساتھ تعلقات کو مسلسل وسعت

یاد رہے کہ امریکہ گزشتہ ایک دہائی سے ازبکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مسلسل وسعت دے رہا ہے اور یہ سابق سوویت ریاست اس خطے میں ایک اہم اتحادی بن کر سامنے آئی ہے۔ سمرقند کے اپنے دورے کے دوران، روبیو قازقستان، کرغز جمہوریہ، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ C5+1 وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔

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TAGGED:

AMERICA UZBEKISTAN RELATIONS
US ASIA STRATEGIC PARTNERSHIP
MARCO RUBIO US SECRETARY OF STATE
US SECRETARY OF STATE MARCO RUBIO
US AMBASSADORS MEETING IN NEW DELHI

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