امریکی اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس چیف ماجد خادمی مارے گئے
اسرائیلی فضائیہ (IAF) کے مطابق، محمد خاتمی کی ہلاکت کے بعد ماجد خادمی کو یہ ذمہ داری سپرد کی کی گئی تھی۔
Published : April 6, 2026 at 4:56 PM IST
تل ابیب: پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل سید ماجد خادمی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی پر جاری کردہ آئی آر جی سی کے بیان کے مطابق، خادمی "امریکی صیہونی دشمن کے دہشت گردانہ حملے" کے دوران مارے گئے۔
اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خادمی کو کہاں قتل کیا گیا۔ تاہم، پیر کی صبح سویرے ایران کے دارالحکومت تہران کے آس پاس کے رہائشی علاقوں کو متعدد فضائی حملوں نے نشانہ بنایا تھا۔
خادمی نے جنرل محمد کاظمی کا عہدہ سنبھالا تھا۔ کاظمی کو اسرائیل نے جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران ہلاک کیا تھا۔
پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس تنظیم ایران کے اندر وسیع اختیارات رکھتی ہے اور صرف ملک کے سپریم لیڈر کو جوابدہ ہے۔ اسے اکثر مغربی شہریوں یا بیرون ملک تعلقات رکھنے والوں کی حراست سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ اس پر ملک کی تھیوکریسی کے مخالفین کو نشانہ بنانے کی بھی ذمہ داری ہے۔
اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے یہ بھی خادمی کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ کاٹز نے کہا کہ "پاسداران انقلاب عام شہریوں پر گولی چلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردوں کے لیڈروں کو ختم کر رہے ہیں۔" "ایران کے رہنما نشانہ بننے کے احساس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان کا شکار کرتے رہیں گے۔"
کاٹز نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ایران کی سٹیل اور پیٹرو کیمیکل صنعتوں کو بھی "شدید نقصان" پہنچایا ہے۔
اسرائیلی فضائیہ (IAF) نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ملٹری انٹیلی جنس کی درست انٹیلی جنس کی رہنمائی میں، فضائیہ نے راتوں رات تہران میں حملہ کیا اور پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس تنظیم کے سربراہ ماجد خاتم خسینی خادمی کو ہلاک کر دیا۔"
آئی اے ایف کے مطابق، خادمی پاسداران انقلاب کے سب سے زیادہ مرکزی کمانڈروں میں سے ایک تھے اور ان کے پاس برسوں کا فوجی اور سیکورٹی کا تجربہ تھا۔
پوسٹ میں کہا گیا، "خادمی کو 'آپریشن 'وتھ اے لائین کب' میں محمد خاطمی کے خاتمے کے بعد انٹیلی جنس چیف مقرر کیا گیا تھا۔ انھوں نے آپریشن 'رور آف دی لائین' کے دوران حکومت کے سینئر افسران کے لیے انٹیلی جنس تصویر مرتب کرنے کے لیے انٹیلی جنس جمع کرنے کا کام کیا۔"
اسرائیلی فضائیہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "خادمی اس مہم میں ایک اہم شخصیت تھے۔ "انھوں نے جو انٹیلی جنس اکٹھی کی تھی اسے دہشت گردی کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے اور انجام دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، خادمی نے ریاست اسرائیل کے خلاف اور دنیا بھر میں یہودیوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کو فروغ دینے کے لیے کام کیا اور امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا، اور یہاں تک کہ انھیں ایران میں داخلی مظاہروں کو دبانے کے لیے ایرانی شہریوں کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا۔"
یہ بھی پڑھیں: