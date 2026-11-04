امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج: ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے ریپبلکنز کو شکست دے کر سینیٹ پر قبضہ کر لیا
انتخابی نتائج کےبعد نیویارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔
Published : November 4, 2026 at 8:58 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑا دھچکا لگاتے ہوئے، ووٹروں نے منگل کو انتہائی مشہور وسط مدتی انتخابات میں سینیٹ کا کنٹرول حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کے حوالے کر دیا، اور ڈیموکریٹس نے کئی اہم ریاستوں میں گورنر شپ بھی جیت لی۔ ان نتائج کے نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی سطح پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کو ٹیکساس، جارجیا اور آئیووا جیسی مضبوط گڑھ سمجھی جانے والی ریاستوں میں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاتھوں گورنر شپ کھو گئی۔ مزید برآں، پارٹی نے ٹیکساس، مین، جنوبی کیرولائنا، شمالی کیرولینا، کنساس اور آئیووا میں سینیٹ کی نشستیں بھی کھو دیں۔ ٹرمپ نے ان ریاستوں کے ووٹروں سے اس طرح اپیل کی جیسے وہ خود انتخابی میدان میں ہوں۔
ریپبلکن پارٹی کی اس اہم شکست کی وجہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے بڑے پیمانے پر عوامی عدم اطمینان قرار دیا جا رہا ہے۔ عوام کا غصہ خاص طور پر ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے زندگی کی قیمتوں اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
پولنگ سٹیشنوں پر بہت سے ووٹروں نے ٹرمپ کے بیانات، شاندار دعووں اور ان کے کام کی اخلاقیات سے عدم اطمینان کو ریپبلکن پارٹی سے ان کے مایوسی کی بنیادی وجوہات قرار دیا۔
روایتی طور پر ریپبلکن ریاست جارجیا میں ایک ڈیموکریٹک حامی نے کہا، "ٹرمپ ناکام ہو چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ وہ جتنی جلدی عہدہ چھوڑ دیں، اتنا ہی بہتر ہے۔"
اوہائیو کے گورنری انتخابات میں، ٹرمپ کے پسندیدہ بھارتی نژاد امریکی امیدوار، وویک رامسوامی، قریبی مقابلے اور پارٹی کی لڑائی کے درمیان ڈیموکریٹک امیدوار ایمی ایکٹن سے ہار گئے۔ ریپبلکن پارٹی بھی ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کھوتی دکھائی دی۔ ریپبلکن رہنما کرس کرسٹی نے اے بی سی نیوز کو بتایا، ’’ٹرمپ کا دور ختم ہو گیا ہے۔
ان وسط مدتی صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد، ٹرمپ نے میڈیا انٹرویوز میں شکست تسلیم کی اور ڈیموکریٹس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "میں ڈیموکریٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنے ملک کی بھلائی کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔"
منگل کی رات انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد نیویارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اگرچہ ان کا بیان ان کے معمول کے جارحانہ لہجے سے ہٹ کر شائستہ اور مفاہمت پر مبنی تھا، لیکن وہ جلد ہی اپنے معمول کے انداز میں واپس آ گئے اور شکست کا ذمہ دار دوسروں پر ڈالنے لگے۔
ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کی شکست کی وجہ انتخابی میدان میں اپنی موجودگی کی کمی کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جنوبی کیرولینا کے ریپبلکن سینیٹر ڈارلین گراہم اور ٹیکساس کے ریپبلکن اٹارنی جنرل کین پیکسٹن جیسے امیدواروں کی حمایت کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔
جیمز ٹیلیریکو کے ہاتھوں کین پیکسٹن کی شکست کے ساتھ، ٹیکساس تقریباً 40 سالوں میں پہلی بار کسی ڈیموکریٹ کو سینیٹ میں بھیج رہا ہے۔ ڈارلین گراہم ٹرمپ کے وفادار لنڈسے گراہم کی بہن ہیں۔ انہیں اس سال کے شروع میں لنڈسے گراہم کی موت کے بعد ان کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے سینیٹر مقرر کیا گیا تھا۔
سبکدوش ہونے والی سینیٹ میں، ریپبلکنز نے 53 اور ڈیموکریٹس نے 47 نشستیں حاصل کیں۔ مقامی وقت کے مطابق منگل کی صبح 1:30 بجے تک، ڈیموکریٹس نے سینیٹ پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے 53 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ریپبلکنز کی نشستوں کی تعداد کم ہو کر 41 رہ گئی ہے۔
موجودہ ایوان نمائندگان میں 220 ریپبلکن اور 215 ڈیموکریٹک ارکان ہیں۔ تاہم، حالیہ انتخابی نتائج یہاں بھی طاقت کی حرکیات کو بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، ’’میں الیکشن میں نہیں تھا، اور اگر میں ہوتا تو ہم بھاری اکثریت سے جیت جاتے۔‘‘
ردوبدل سب سے پہلے شمالی کیرولینا میں اس وقت شروع ہوا جب ڈیموکریٹ رائے کوپر نے ریپبلکن مائیکل واٹلی کو شکست دی۔ جارجیا میں کیشا لانس باٹمز نے ریاست کی پہلی سیاہ فام خاتون گورنر بن کر تاریخ رقم کی۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار رک جیکسن کو شکست دی۔
آئیووا میں ڈیموکریٹ راب سینڈز نے ریپبلکن جیک لہن کو شکست دے کر گورنر شپ جیت لی۔ ٹیکساس میں ڈیموکریٹ جینا ہینوجوسا نے موجودہ گورنر گریگ ایبٹ کو شکست دے کر ٹیکساس کی گورنر شپ کے لیے منتخب ہونے والی پہلی لاطینی خاتون بن گئیں۔
کنساس میں، پادری اور سیاست دان ایڈم ہیملٹن نے تقریباً 100 سالوں میں ڈیموکریٹ کے لیے پہلی سینیٹ کی نشست جیت کر تاریخ رقم کی۔
اوہائیو میں ریپبلکن جان ہسٹڈ نے اپنی سینیٹ کی نشست ڈیموکریٹ شیروڈ براؤن سے ہاری۔ جے ڈی وینس کے نائب صدر منتخب ہونے کے بعد ہسٹڈ کو اس سیٹ پر مقرر کیا گیا تھا۔ جارجیا میں، ڈیموکریٹک سینیٹر جون اوسوف دوبارہ منتخب ہوئے اور انہیں 2028 کے صدارتی انتخابات میں ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے سروے کے مطابق 10 میں سے تقریباً 6 ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں۔ تقریباً 70 فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس صدر کے اختیارات پر مزید چیک اینڈ بیلنس نافذ کرے۔ دریں اثنا، 10 میں سے چھ ووٹروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔
ان نتائج سے ٹرمپ کی حکومت کرنے کی صلاحیت میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے جیسا کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکی کانگریس کے پاس صدارتی فیصلوں کو زیر کرنے کے وسیع اختیارات ہیں۔ ٹرمپ کے پاس اب ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے یا اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے کانگریس کے منظور کردہ بلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔
انتخابی نتائج کا اعلان ہوتے ہی ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں سرخ رنگ کی ٹوپی دکھائی دے رہی تھی جس پر بڑے حروف میں لفظ ویٹو لکھا ہوا تھا۔
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