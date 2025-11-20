راولپنڈی اے ٹی سی نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے، منجمد اثاثوں پر وضاحت طلب
پاکستان کی راولپنڈی اے ٹی سی نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے، منجمد جائیدادوں پر جواب طلب کر لیا-
Published : November 20, 2025 at 4:00 PM IST
راولپنڈی: راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت (اے ٹی سی) نے جمعرات کو پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری واپس لے لیے۔ ڈان کے مطابق علیمہ عدالت میں پیش ہوئیں اور تعمیل رپورٹ جمع کرائی۔ وارنٹ اس وقت منسوخ کیے گئے جب جج نے انہیں 10 لاکھ پاکستانی روپے کا نیا سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کی ہدایت کی۔
ڈان کے مطابق، یہ کیس گزشتہ سال نومبر میں پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق ہے، جس کے لیے علیمہ کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے عدالت نے بارہا وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ علیمہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور اصرار کیا کہ ان کے خلاف الزامات سیاسی طور پر محرک ہیں۔
منجمد کرنے کے حکم کو کالعدم کرنے کا مطالبہ
قبل ازیں ایک سماعت میں عدالت نے حکام کو حکم دیا تھا کہ علیمہ کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں۔ جمعرات کی کارروائی کے دوران، علیمہ نے منجمد کرنے کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ان کی پریشانی کا باعث بنی ہے اور اس کی کوئی مناسب قانونی بنیاد نہیں ہے۔ جس کے بعد عدالت نے استغاثہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس معاملے پر جواب طلب کرلیا۔
ڈان نے رپورٹ کیا کہ جج اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا منجمد کرنے کے احکامات قانونی طور پر درست تھے اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بعد ازاں سماعت 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے استغاثہ کو اگلی تاریخ سے قبل اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت کی گئی۔
انسداد دہشت گردی ایکٹ
یہ مقدمہ گزشتہ سال 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے ارد گرد ہونے والی بدامنی کے سلسلے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت دائر الزامات سے بنا ہے۔ پی ٹی آئی کے 10,000 سے زائد حامی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوئے اور انہیں روکنے کے لیے تعینات تقریباً 20,000 سیکیورٹی اہلکاروں سے تصادم ہوا۔
ریڈ زون میں ایک دن کی کشیدگی اس وقت ختم ہوئی جب پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنا منصوبہ بند دھرنا اچانک منسوخ کر دیا۔ بعد ازاں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 7 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت متعدد مقدمات درج کیے گئے۔
ٹیکسلا تھانے میں دو مقدمات درج کیے گئے جبکہ صادق آباد اور نصیر آباد تھانے میں ایک ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ صادق آباد تھانے میں درج مقدمے میں علیمہ اور دیگر 10 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔