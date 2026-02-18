سعودی سمیت دیگر عرب ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز، آج پہلا روزہ
سعودی عرب اور یو اے ای سمیت مختلف عرب ممالک میں 18 فروری 2026 بروز بدھ یکم رمضان 1447 ہجری ہو گا۔
سعودی عرب میں ماہ مقدس رمضان المبارک کاآغاز ہو گیا ہے۔ وہاں آج رمضان المبارک کا کا پہلا روزہ ہے۔ سعودی میں گذشتہ روز 17فروری کو رمضان کا چاند دیکھا گیا۔ بعد ازاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سمیت تمام مساجد میں پہلی تراویح کا اہتمام کیا گیا اور آج بتاریخ 18 فروری پہلا روزہ ہے۔
قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے شاہی حکومت کی طرف سے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اسی کے بیچ نظر گذشتہ روز حوطہ سدیر سمیت آٹھ مقامات پر چاند دیکھنے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیے گئے۔ ان اجلاس میں محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات نے شرکت کی۔
سعودی میڈیا کی طرف سے جاری بیان کے مطابق مملکت سعودیہ عربیہ میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنےکے لیے اس بار جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔
رویت ہلال کے اہتمام اور اجلاس کے بعد سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی کہ رمضان کا چاند نظر آگیا ہے اور سعودی عرب میں 18 فروری 2026 بروز بدھ یکم رمضان 1447ہجری ہوگا۔
سعودی عرب کے علاوہ دیگر عرب ممالک قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ مذکورہ دونوں ممالک میں بھی چاند دیکھے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔
وہیں ملائیشیا، ترکیے، سنگاپور، برونائی، آسٹریلیا، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان میں آج بتاریخ 18 فروری کو چاند نظر آنے کی توقع ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو بھارت سمیت پورے بر صغیر میں رمضان المبارک کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔
