شمال مغربی پاکستان میں آپریشن میں 9 سیکیورٹی اہلکار، 15 عسکریت پسند ہلاک
یہ آپریشن بدھ کے روز شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ایک پولیس چوکی پر حملے کے جواب میں شروع کیا گیا۔
Published : July 30, 2026 at 3:50 PM IST
پشاور: پولیس کے مطابق شمال مغربی پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن میں 9 سیکیورٹی اہلکار اور 15 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔
یہ آپریشن بدھ کے روز شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں ایک پولیس چوکی پر حملے کے جواب میں شروع کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہنگو پولیس چوکی پر حملے کے بعد مدد کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز بھیج دی گئیں۔ تاہم اضافی فوجیوں کو لے جانے والی گاڑی بھی عسکریت پسندوں کی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔
پولیس ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران 9 پولیس اہلکار ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔پولیس نے بتایا کہ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 15 دہشت گرد بھی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔ وزیراعلیٰ نے جاں بحق پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ زخمی پولیس اہلکاروں کو مناسب طبی امداد فراہم کی جائے اور آپریشن میں ہلاک ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔
صوبہ خیبرپختونخوا گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کے تشدد، افغانستان سے جنگجوؤں کی سرحد پار نقل و حرکت اور بار بار فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔
وفاقی حکومت کا الزام ہے کہ نومبر 2022 میں جنگ بندی معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے افغانستان سے متصل اس سرحدی صوبے میں کئی دہشت گرد حملے کیے ہیں۔