شکاگو میں راہل گاندھی کا خطاب: انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپوزیشن بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرے
راہل گاندھی نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بارے میں بات کی۔ تفصیل جاننے کے لیے سے پڑھیں۔
Published : November 19, 2026 at 1:28 PM IST
شکاگو (الینوائے): کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف (اپوزیشن لیڈر) راہل گاندھی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں۔ الینوائے میں واقع یونیورسٹی آف شکاگو میں 'ایران جنگ اور دنیا میں بھارت کا کردار' کے موضوع پر منعقدہ ایک پروگرام کے دوران انہوں نے بھارت کے انتخابی نظام اور جمہوری صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
انتخابی عمل سے دستبرداری جمہوریت کے خاتمے کے مترادف
سیاسیات کے پروفیسر رابرٹ پیپ کے ساتھ گفتگو میں راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن کو انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے عوام کی نظر میں انتخابی عمل کی قانونی حیثیت (جواز) متاثر ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا، "اگر ہم اپوزیشن کے تمام کارکنوں سے کہیں کہ 'ٹھیک ہے، الیکشن مت لڑیں'، تو کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تو اسی لمحے بھارتی جمہوریت ختم ہو جائے گی، اور ہم بھارتی جمہوریت کے ڈھانچے کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔"
#WATCH | Illinois, US | Video Source: Congress leader During an interaction at Chicago University, Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, "... For us, Indian democracy is sacred. For me to even say that there is a problem with Indian democracy is difficult, unless I have 100% proof... If we were to say that we are not going to participate in elections, Indian democracy would end that very instant. And we do not wish to dismantle the framework of Indian democracy. Therefore, our strategy is to bring everything that is happening out into the open and keep the conversation going among the people, until the Indian public realises that the entire system has been destroyed. However, we do not want to break the electoral framework; because if the opposition were to declare that it will not contest elections, the entire electoral process would become illegitimate in the eyes of the Indian public. We do not want that. Right? So, while we—and the entire opposition—have suffered greatly because of this, we are deliberately choosing not to take such a step. And we are absolutely certain—I say this to you quite clearly—that we are receiving information from within the Election Commission itself. It is now only a matter of time before this entire structure collapses. Senior officials within the Election Commission are now saying, "Look, we can no longer continue like this." It has been a long journey, but for us, at the very core of what it means to be Indian, lies our capacity...— ANI (@ANI) November 18, 2026
2024 کے عام انتخابات اور جعلی ووٹرز سے متعلق دعوے
کانگریس رہنما نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، "اگر 2024 کے انتخابات میں ووٹر ہی غیر قانونی تھے—یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ جعلی ووٹر تھے یا انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا—تو پھر وہ انتخاب جائز کیسے ہو سکتا ہے؟"
اپنے دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، "میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ برازیل کی ایک خاتون، جو کبھی بھارت نہیں آئی، اس نے بھارت کی ایک ریاست کے اسمبلی انتخاب میں 23 مرتبہ ووٹ ڈالا۔"
انتخابی خامیوں کو عوام کے سامنے لانے کی حکمتِ عملی
راہل گاندھی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپوزیشن جماعتیں انتخابی نظام کی مبینہ خامیوں کو بے نقاب کرتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا، "ہماری حکمتِ عملی یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے سب کے سامنے لایا جائے اور عوامی میٹنگز کی جائیں، جب تک کہ بھارت کے لوگوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ نظام پوری طرح سے منہدم ہو چکا ہے۔ لیکن ہم انتخابی ڈھانچے کو توڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اگر اپوزیشن انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دے تو عوام کی نظر میں پورا عمل غیر قانونی ہو جائے گا۔ ہم جان بوجھ کر ایسا قدم نہیں اٹھا رہے اور ہمیں اپنے راستے پر پورا بھروسہ ہے۔"
الیکشن کمیشن سے متعلق بیان اور 2014 کے انتخابات کا حوالہ
اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب الیکشن کمیشن کے اندر سے بھی معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ راہل گاندھی کے بقول، "الیکشن کمیشن کے سینئر افسران اب کہہ رہے ہیں، 'دیکھیے، اب ہم ایسا مزید نہیں کر سکتے'۔ یہ ایک طویل سفر رہا ہے، لیکن اب بس وقت کی بات ہے کہ یہ ڈھانچے گرنے لگیں۔ ہم ایک غیر جمہوری بھارت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ آواز صرف کانگریس پارٹی کی نہیں بلکہ بھارت کے بیشتر لوگوں کی ہے۔"
مبینہ گڑبڑیوں جیسے شواہد عوامی سطح پر نہ اٹھانے کا مشورہ
انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی عمل سے متعلق خدشات 2014 کے عام انتخابات کے وقت سے ہی پیدا ہونے لگے تھے، جب کئی حلقوں میں ہار جیت کا فرق سیاسی نقطۂ نظر سے سمجھ سے بالاتر محسوس ہوا تھا۔ راہل گاندھی نے بتایا کہ جب انہیں مبینہ گڑبڑیوں کے شواہد ملے اور انہوں نے اسے کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے سامنے رکھا، تو اس وقت انہیں ایسے معاملات عوامی سطح پر نہ اٹھانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔