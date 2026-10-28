اسرائیلی انتخابات: عرب جماعت بنے گی کنگ میکر! دونوں بلاکس کے نمائندے رابطے میں، 'رام' چیف منصور عباس کا دعویٰ
ایگزٹ پولز کے مطابق اسرائیلی انتخابات میں نیتن یاہو اور اپوزیشن بلاکس میں سے کوئی بھی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔
By ANI
Published : October 28, 2026 at 9:37 AM IST
یروشلم: اسرائیل کی عرب سیاسی جماعت 'رام' کے چیئرمین منصور عباس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے حامی اور مخالف دونوں دھڑوں کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ پیش رفت ان ایگزٹ پولز کے بعد سامنے آئی ہے جن میں ظاہر کیا گیا ہے کہ حکومت سازی کے لیے کسی بھی کیمپ کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔
'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی رپورٹ کے مطابق، منصور عباس نے چینل 12 کو بتایا کہ "صرف 'تبدیلی بلاک' (نیتن یاہو مخالف گروپ) ہی نہیں بلکہ ہر کوئی ہم سے بات کر رہا ہے۔" انہوں نے واضح کیا کہ نیتن یاہو کے حامی اتحاد میں شامل افراد نے بھی ان سے رابطہ شروع کیا ہے۔
اسی کے ساتھ عباس نے 'یشار' پارٹی کے رہنما گاڈی آئزن کوٹ کی سربراہی میں بننے والی حکومت میں شامل ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے کسی بھی اتحاد کی عملی افادیت کو پہلے ثابت کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ "اس وقت حکومت بنانے کے لیے کسی کے پاس مطلوبہ نمبرز موجود نہیں ہیں" اور ہر کوئی ان سے رابطے میں ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اگرچہ بنیادی ایگزٹ پولز میں نیتن یاہو کے مخالف دھڑوں کے لیے مجموعی طور پر 70 نشستوں کا تخمینہ لگایا گیا ہے، لیکن متعدد صیہونی اپوزیشن گروپوں نے عرب پارٹیوں کے ساتھ شراکت داری کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، جس سے مخلوط حکومت کی تشکیل کی کوششوں میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔
رات 10 بجے پولنگ اسٹیشنز بند ہونے کے بعد، اسرائیل کی سنٹرل الیکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ حتمی اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ ملک بھر میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ تاریخی طور پر 77.7 فیصد تک پہنچ گیا، جو کہ سال 2022 کے انتخابات کے دوران ریکارڈ کیے گئے 70.6 فیصد سے زیادہ ہے۔ سال 1999 کے بعد سے اس وقت تک ووٹرز کی شرکت کی یہ سب سے بلند ترین سطح ہے۔
'دی یروشلم پوسٹ' کی رپورٹ کے مطابق، ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد منگل کی رات چینل 11، 12 اور 13 کی جانب سے شائع کیے گئے ایگزٹ پولز نے اشارہ دیا ہے کہ نہ تو وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا بلاک اور نہ ہی مخالف دھڑا اسرائیلی پارلیمنٹ میں حکومت سازی کے لیے درکار 61 نشستوں کی اکثریت حاصل کر سکا ہے۔
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اپوزیشن بلاک، جس میں یشار، بـ یحد، اسرائیل بیتینو اور ڈیموکریٹس شامل ہیں، کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ وہ 50 سے 53 نشستیں حاصل کرے گا، جب کہ نیتن یاہو کے اتحاد کو تقریباً 50 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس صورت حال نے کسی بھی کیمپ کے پاس حکومت بنانے کے لیے فوری اور بلا رکاوٹ راستہ نہیں چھوڑا ہے۔
دوسری طرف، یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ جوائنٹ لسٹ اور 'رام' پارٹی مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کی 17 سے 18 نشستیں حاصل کر لیں گی، جس کے بعد آنے والے دنوں میں مخلوط حکومت بنانے کے مذاکرات میں عرب دھڑوں کی پوزیشن کنگ میکر کی ہو جائے گی۔
ایگزٹ پولز کے مطابق، بنجمن نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کو 24 سے 25 نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے وہ آنے والی پارلیمنٹ میں واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھے گی، جب کہ گاڈی آئزن کوٹ کی 'یشار' پارٹی کو 21 سے 23 نشستیں ملنے کی توقع ہے۔
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یہ عام انتخابات، جو سات اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں ہونے والے حملے اور بعد ازاں غزہ مسلط کی گئی خونریز جنگ کے بعد پہلے اسرائیل کے انتخابات ہیں، جو سکیورٹی کی جوابدہی، ملکی قیادت اور اسرائیل کے جمہوری اداروں کی خود مختاری پر گہرے قومی اختلافات اور تقسیم کے ماحول میں منعقد ہوئے۔
وزیر اعظم نیتن یاہو، جو 19 سال سے اقتدار کے مرکز میں رہے ہیں، کو اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف اسٹاف گاڈی آئزن کوٹ اور ان کی یشار پارٹی کی طرف سے ایک سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جو ووٹنگ سے قبل مختلف عوامی جائزوں میں آگے نظر آ رہی تھی۔
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