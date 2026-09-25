قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کے ریمارکس کو مسترد کر دیا، الزامات کو توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا
UNGA اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نے قطر پر اسرائیل کے خلاف عوامی رائے کو متاثر کرنے کی مہم چلانے کا الزام لگایا۔
By ANI
Published : September 25, 2026 at 7:08 AM IST
دوحہ، قطر: قطر نے جمعہ (مقامی وقت) کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں کی گئی تقریر کے دوران لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ قطر کا کہنا ہے کہ یہ ریمارکس مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے اقدامات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، "ہم اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کے دوران لگائے گئے الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ ریاستِ قطر اسرائیل کے خلاف عوامی رائے کو متاثر کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔"
We categorically reject Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s accusation, made in his address to the UN General Assembly, that the State of Qatar is conducting a campaign to influence public opinion against Israel. This continuing rhetoric against Qatar is nothing more than…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 24, 2026
انہوں نے کہا کہ قطر کے خلاف اس قسم کے ریمارکس "مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ان (نتن یاہو) کی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے مظالم اور ان کے سنگین انسانی نتائج سے توجہ ہٹانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں۔"
الانصاری نے مزید کہا کہ عالمی عوامی رائے میں، خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان، آنے والی تبدیلی کو کسی مبینہ 'اثر و رسوخ کی مہم' سے منسوب کرنا ان کی آگاہی اور سمجھ بوجھ کی توہین ہے۔
انہوں نے کہا، "عالمی عوامی رائے میں بڑھتی ہوئی تبدیلی، خاص طور پر نوجوانوں میں، کو 'اثر و رسوخ کی مہموں' کے الزامات تک محدود کرنا اس نسل کی آگاہی اور سمجھ بوجھ کی توہین ہے جو زمینی حقائق کو براہِ راست دیکھ رہی ہے اور اسی کے مطابق اپنی رائے قائم کر رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسرائیلی رہنما چاہتے ہیں کہ دنیا اسرائیل کو مختلف نظر سے دیکھے، تو انہیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی ہوں گی، بین الاقوامی قانون کا احترام کرنا ہوگا اور اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔
الانصاری نے کہا، "عوامی رائے میں عالمی تبدیلی درحقیقت ان واقعات سے تشکیل پا رہی ہے جنہیں لوگ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے قطر یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں اب کارگر نہیں ہیں۔"
قطر کا یہ ردعمل نتن یاہو کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیے گئے خطاب کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کئی غیر ملکی ممالک پر اسرائیل کے بارے میں "جھوٹ" پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے خاص طور پر قطر اور ترکی کا نام لیا۔
نتن یاہو نے کہا، "بہت سے غیر ملکی ممالک نے میرے ملک کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ قطر اس کام میں سب سے آگے تھا۔۔۔ ان کا مقصد واضح تھا: نوجوانوں کے ذہنوں میں اسرائیل، امریکہ اور مغرب کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔" انہوں نے حماس کے رہنماؤں کی میزبانی کرنے پر قطر پر تنقید کی اور ترک صدر رجب طیب اردوان پر بھی الزام عائد کیا، اور ترکی کو "یہود مخالف جھوٹ پھیلانے والا سب سے بڑا مرکز" قرار دیا۔
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